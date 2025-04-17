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五一勞動節買披薩送炸雞！拿坡里披薩.炸雞優惠52折，速食控月底救星吃起來。

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2025-04-17 13:19:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：拿坡里
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編輯 張人尹

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買披薩送炸雞！速食控必吃的「拿坡里披薩.炸雞」原先優惠買一送四再加碼延長，一個小披薩就送4塊炸雞，290元爽吃雙拼組合，原價550元直接對半砍，好評太多、活動時間直接延長至5月1日，讓速食控一路吃到勞動節省一波。

▲五一勞動節優惠拿坡里披薩.炸雞 買披薩送炸雞優惠 / 拿坡里披薩.炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

這次「拿坡里披薩.炸雞」炸雞優惠一路延長到五一勞動節，5/1前只要買一個小披薩，即贈4塊炸雞，只要290元就吃超飽，換算下來直接打52折，並且無論內用、外帶都可享有優惠。拿坡里推出17種口味披薩選擇，搭配現點現炸的原味或辣味炸雞，還能升級烤雞口味，多種組合可以自由配。

▲五一勞動節買一送四，拿坡里披薩.炸雞推出買披薩送炸雞優惠 / 拿坡里披薩.炸雞提供、WalkerLand窩客島整理



此外，會員還有加碼優惠，在4月29日前三商i美食卡會員用1點就能在APP兌換「小披薩＋4塊炸雞」特價285元的優惠券，使用期限到5月1日。喜歡吃炸雞的也別錯過三商炸雞推出的雙桶炸雞組，兩大桶只賣333元，一桶山賊炸雞＋一桶卡啦腿排直接吃好吃滿，無論是月底省一波、或是五一勞動節放假約吃都超爽。

▲拿坡里披薩.炸雞五一勞動節買一送四，會員再加碼限定優惠 / 拿坡里披薩.炸雞提供、WalkerLand窩客島整理


 

拿坡里披薩.炸雞 買披薩送炸雞優惠

活動期間：即日起至5/1
活動內容：外帶/內用小披薩一個，即贈4塊炸雞，特價290元(原價550元)
 

速食控不只拿坡里五一勞動節優惠 速食必吃推薦也要衝

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