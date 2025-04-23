月底省錢攻略！摩斯漢堡針對春季推出一波限定優惠，主打經典漢堡與招牌「摩斯冰紅茶」組合優惠99元就能開吃，此外還有摩斯蒟蒻新口味「楊枝甘露蒟蒻」，還能搭配4/21-6/1蒟蒻禮盒買一送一加價升級，讓摩斯鐵粉又有理由開吃。



▲摩斯漢堡月底優惠，摩斯指定漢堡夾抹斯冰紅茶組合優惠99元 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲摩斯漢堡月底優惠，摩斯冰紅茶套餐99元優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

摩斯漢堡 組合餐優惠99元

這次摩斯漢堡優惠套餐限定優惠，包含三種選擇，超級大麥薑燒珍珠堡+大杯冰紅茶優惠價99元起、摩斯鱈魚堡+大杯冰紅茶優惠價99元，另一款「摩斯炸蝦堡」則以黃金炸蝦與塔塔醬組合，搭配大杯冰紅茶優惠價109元，活動自即日起至4/30，讓粉絲們月底省一波。▲摩斯漢堡優惠套餐限定優惠3種套餐優惠價99元起 / 摩斯漢堡提供、WalkerLand窩客島整理▲摩斯漢堡月底優惠，摩斯蒟蒻買一箱送一箱 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除此之外，摩斯漢堡更在4/28推出新口味「楊枝甘露蒟蒻」，使用台灣芒果，搭配清爽葡萄柚與百香果，神還原楊枝甘露風味，最適合夏天開喝。同時摩斯在4/21-6/1加碼推出蒟蒻禮盒買一送一限時活動。蒟蒻禮盒買一箱送一箱優惠，包含蜂蜜檸檬、萄葡、蔓越莓蒟蒻口味三種口味任選，也可以每箱加價39元，升級成楊枝甘露蒟蒻，讓粉絲嚐鮮喝起來。▲摩斯漢堡摩斯蒟蒻新品，楊枝甘露蒟蒻 / 摩斯漢堡提供、WalkerLand窩客島整理▲摩斯漢堡月底優惠，摩斯蒟蒻買一箱送一箱 / 摩斯漢堡提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：即日起至2025/04/30

活動內容：

大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶組，優惠價99元

摩斯鱈魚堡及大杯冰紅茶組，優惠價99元

摩斯炸蝦堡及大杯冰紅茶組，優惠價109元



摩斯漢堡 蒟蒻買一送一

活動期間：2025/4/21-6/1

活動內容：

凡購買蒟蒻禮盒即享買一箱送一箱優惠，蜂蜜檸檬、萄葡、蔓越莓蒟蒻口味三種口味任選。

每箱加價39元，可升級成楊枝甘露蒟蒻。



不只摩斯漢堡99元套餐 速食控的月底救星還有他們