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肯德基五一勞動節優惠！肯德基炸雞桶59折開吃，咔啦雞腿堡第二件72元。

速食 五一勞動節 肯德基 炸雞 more
2025-04-24 17:15:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：肯德基
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速食控的小資抗漲套餐！肯德基自即日起至5/5期間限定推出多款炸雞、漢堡與蛋撻優惠，其中主打59折炸雞桶餐、咔啦雞腿堡第二件半價，以及蛋撻下午茶組合、紙包雞套餐等超值組合，連外送通通適用，讓速食控月底省荷包、五一連假優惠也吃起來。

▲肯德基五一勞動節優惠，速食控的小資抗漲套餐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

肯德基這波優惠從即日起到5月5日限時開跑，首推「狂省八塊雞桶餐」包含8塊咔啦脆雞和6顆原味蛋撻，只要$499就能入手，折扣下來等於59折超划算。還有紙包雞限定$339套餐，以及「咔啦雞腿堡第二件半價」，平均每個漢堡最低只要$72元。此外，肯德基也特別推出獨享優惠套餐，一份咔啦脆雞、原味蛋撻和無糖綠茶的小資套餐只要$139元，讓速食控月底吃堡、吃雞也不必太有負擔。
肯德基五一勞動節優惠！肯德基炸雞桶59折開吃，咔啦雞腿堡第二件72元。
▲肯德基五一勞動節優惠，狂省八塊雞桶餐、咔啦雞腿堡第二件半價 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理



肯德基本次優惠針對點心也推出「歡聚蛋撻禮盒」、「雙人蛋撻午茶組」兩大優惠組合最低63折起。再加碼於PK雙饗卡APP推出「雙色轉轉QQ球」買一送一，還有機會抽中優惠券，可享青花椒咔啦雞腿堡、上校雞塊、咔啦脆雞等人氣組合6折起，讓速食控月底吃、五一勞動節也吃爆。
肯德基五一勞動節優惠！肯德基炸雞桶59折開吃，咔啦雞腿堡第二件72元。
▲肯德基五一勞動節優惠，歡聚蛋撻禮盒、雙人蛋撻午茶組合最低63折起 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理
肯德基五一勞動節優惠！肯德基炸雞桶59折開吃，咔啦雞腿堡第二件72元。
▲肯德基五一勞動節優惠，APP加碼買一送一、送優惠券 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理



 

肯德基 省荷包大放送優惠整理

活動期間：2025/4/22-5/5
優惠推薦：
優惠品項：蛋撻午茶（外送適用）
優惠內容：原味蛋撻x2＋冰無糖綠茶(小)x2（優惠代碼：50460）
售價：$99

優惠品項：歡聚蛋撻禮盒
優惠內容：4塊上校雞塊x1＋原味蛋撻x6（優惠代碼：40649）
售價：$205

優惠品項：咔啦雞腿堡第二件5折
優惠內容：咔啦雞腿堡x2（優惠代碼：40650）
售價：$143

優惠品項：青花椒咔啦雞腿堡第二件5折
優惠內容：青花椒咔啦雞腿堡x2（優惠代碼：40665）
售價：$158

優惠品項：天天激省餐
優惠內容：咔啦脆雞x2＋原味蛋撻x1＋冰無糖綠茶(小)x1（優惠代碼：40531）
售價：$139

優惠品項：紙包雞超值雙享
優惠內容：義式香草紙包雞x2＋8塊上校雞塊x1＋原味蛋撻x2＋冰無糖綠茶(小)x2（優惠代碼：40480）
售價：$339

優惠品項：狂省八塊雞桶（外送適用）
優惠內容：咔啦脆雞x8＋原味蛋撻x6（優惠代碼：50465）
售價：$499

優惠品項：雙色轉轉QQ球買一送一（PK雙饗卡APP限定）
優惠內容：QQ球買一送一（優惠代碼：50446，活動至4/28）
售價：$59

優惠品項：椒麻茶爽餐（PK APP抽獎限定）
優惠內容：青花椒咔啦雞腿堡x1＋4塊上校雞塊x1＋原味蛋撻x1＋冰無糖綠茶(小)x1
售價：$159

優惠品項：獨享雙雞餐
優惠內容：咔啦脆雞x1＋青花椒香麻脆雞x1＋香酥脆薯(小)x1＋冰無糖綠茶(小)x1
售價：$139

優惠品項：就要吃堡餐
優惠內容：咔啦雞腿堡x1＋香酥脆薯(中)x1＋原味蛋撻x1＋百事可樂(中)x1
售價：$149

優惠品項：共享炸雞餐
優惠內容：咔啦脆雞x4＋8塊上校雞塊x1＋原味蛋撻x2＋冰無糖綠茶(小)x2
售價：$335
 

五一勞動節不只肯德基優惠 還有更多速食優惠必衝

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