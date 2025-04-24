速食控的小資抗漲套餐！肯德基自即日起至5/5期間限定推出多款炸雞、漢堡與蛋撻優惠，其中主打59折炸雞桶餐、咔啦雞腿堡第二件半價，以及蛋撻下午茶組合、紙包雞套餐等超值組合，連外送通通適用，讓速食控月底省荷包、五一連假優惠也吃起來。



▲肯德基五一勞動節優惠，速食控的小資抗漲套餐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



肯德基這波優惠從即日起到5月5日限時開跑，首推「狂省八塊雞桶餐」包含8塊咔啦脆雞和6顆原味蛋撻，只要$499就能入手，折扣下來等於59折超划算。還有紙包雞限定$339套餐，以及「咔啦雞腿堡第二件半價」，平均每個漢堡最低只要$72元。此外，肯德基也特別推出獨享優惠套餐，一份咔啦脆雞、原味蛋撻和無糖綠茶的小資套餐只要$139元，讓速食控月底吃堡、吃雞也不必太有負擔。



▲肯德基五一勞動節優惠，狂省八塊雞桶餐、咔啦雞腿堡第二件半價 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理

肯德基 省荷包大放送優惠整理

肯德基本次優惠針對點心也推出「歡聚蛋撻禮盒」、「雙人蛋撻午茶組」兩大優惠組合最低63折起。再加碼於PK雙饗卡APP推出「雙色轉轉QQ球」買一送一，還有機會抽中優惠券，可享青花椒咔啦雞腿堡、上校雞塊、咔啦脆雞等人氣組合6折起，讓速食控月底吃、五一勞動節也吃爆。▲肯德基五一勞動節優惠，歡聚蛋撻禮盒、雙人蛋撻午茶組合最低63折起 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理▲肯德基五一勞動節優惠，APP加碼買一送一、送優惠券 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/4/22-5/5

優惠推薦：

優惠品項：蛋撻午茶（外送適用）

優惠內容：原味蛋撻x2＋冰無糖綠茶(小)x2（優惠代碼：50460）

售價：$99



優惠品項：歡聚蛋撻禮盒

優惠內容：4塊上校雞塊x1＋原味蛋撻x6（優惠代碼：40649）

售價：$205



優惠品項：咔啦雞腿堡第二件5折

優惠內容：咔啦雞腿堡x2（優惠代碼：40650）

售價：$143



優惠品項：青花椒咔啦雞腿堡第二件5折

優惠內容：青花椒咔啦雞腿堡x2（優惠代碼：40665）

售價：$158



優惠品項：天天激省餐

優惠內容：咔啦脆雞x2＋原味蛋撻x1＋冰無糖綠茶(小)x1（優惠代碼：40531）

售價：$139



優惠品項：紙包雞超值雙享

優惠內容：義式香草紙包雞x2＋8塊上校雞塊x1＋原味蛋撻x2＋冰無糖綠茶(小)x2（優惠代碼：40480）

售價：$339



優惠品項：狂省八塊雞桶（外送適用）

優惠內容：咔啦脆雞x8＋原味蛋撻x6（優惠代碼：50465）

售價：$499



優惠品項：雙色轉轉QQ球買一送一（PK雙饗卡APP限定）

優惠內容：QQ球買一送一（優惠代碼：50446，活動至4/28）

售價：$59



優惠品項：椒麻茶爽餐（PK APP抽獎限定）

優惠內容：青花椒咔啦雞腿堡x1＋4塊上校雞塊x1＋原味蛋撻x1＋冰無糖綠茶(小)x1

售價：$159



優惠品項：獨享雙雞餐

優惠內容：咔啦脆雞x1＋青花椒香麻脆雞x1＋香酥脆薯(小)x1＋冰無糖綠茶(小)x1

售價：$139



優惠品項：就要吃堡餐

優惠內容：咔啦雞腿堡x1＋香酥脆薯(中)x1＋原味蛋撻x1＋百事可樂(中)x1

售價：$149



優惠品項：共享炸雞餐

優惠內容：咔啦脆雞x4＋8塊上校雞塊x1＋原味蛋撻x2＋冰無糖綠茶(小)x2

售價：$335



五一勞動節不只肯德基優惠 還有更多速食優惠必衝