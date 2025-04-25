香菜控的香菜漢堡！這次摩斯漢堡一次推出10款新品，包含漢堡、飲料、甜點、早餐通通都有，其中更有一款超狂「咖哩烤雞堡（附香菜）」不只濃郁咖哩、還加入了香菜，打造最新「香菜漢堡」話題。同時摩斯這次也推出全新早餐「摩斯貝果」以及春夏新飲料「哈密瓜蘇打、香吉士蘇打」，新品帶你吃起來。



▲香菜控的摩斯香菜漢堡！摩斯漢堡新品咖哩烤雞堡（附香菜）、咖哩炸肉餅珍珠堡 / 摩斯漢堡提供、WalkerLand窩客島整理



這次摩斯漢堡新品推出「咖哩烤雞堡（附香菜）」使用蕃茄、洋蔥、芒果與咖哩香料一起煮製成芒果咖哩醬，入口微酸開胃，搭配新鮮香菜更是畫龍點睛，摩斯更在品名貼心標注（附香菜），無論是香菜控、反香菜控都能一目瞭然。另一款新品「咖哩炸肉餅珍珠堡」，選用台灣豬絞肉製成炸肉餅，夾在大麥米珍珠堡中，搭配生菜、高麗菜絲與濃郁咖哩醬，每一口都有肉香、咖哩香和酥脆口感。



▲摩斯漢堡新品咖哩烤雞堡（附香菜），芒果咖哩醬搭配新鮮香菜更是畫龍點睛 / 摩斯漢堡提供、WalkerLand窩客島整理

摩斯漢堡新品推薦

摩斯針對飲品系列，全新推出的「香吉士蒟蒻冰茶、香吉士蘇打」，以紅茶為基底加入晚崙西亞橙果汁與Q彈蒟蒻球，果香中帶點清爽氣泡感。還有另一款「哈密瓜蒟蒻冰茶、哈密瓜蘇打」，哈密瓜果泥加紅茶或氣泡水，主打香甜風味，還有超美視覺效果。▲摩斯漢堡新品，飲品系列香吉士蒟蒻冰茶、香吉士蘇打 / 摩斯漢堡提供、WalkerLand窩客島整理特別的是，摩斯經典點心「辣味摩斯肉醬薯條」本次同步在4/28起強勢回歸，搭配美乃滋及嗆辣墨西哥辣椒片，讓人越吃越涮嘴。摩斯早餐更推出「摩斯貝果(附草莓醬)」，使用特選麵粉揉製，烘烤後香氣十足，隨餐附贈來自歐洲的草莓果醬，讓人早餐開吃。▲摩斯漢堡新品，辣味摩斯肉醬薯條強勢回歸 / 摩斯漢堡提供、WalkerLand窩客島整理▲摩斯漢堡新品，摩斯早餐限定摩斯貝果(附草莓醬) / 摩斯漢堡提供、WalkerLand窩客島整理配合新品上市，MOS Order APP同步推出量購優惠，即日起至5月31日，推出「咖哩炸肉餅珍珠堡＋哈密瓜飲品」任選2組只要338元、「咖哩烤雞堡＋哈密瓜飲品」任選2組只要318元，都限量2,000組。「哈密瓜與香吉士系列飲品」買4送2只要300元。早餐系列也有優惠組，「摩斯貝果＋大杯冰紅茶」3組只要180元，一份早餐60元就解決。▲摩斯漢堡新品，MOS Order APP限量優惠，摩斯新品咖哩炸肉餅珍珠堡 / 摩斯漢堡提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2025/04/28起

品項及價格：

咖哩烤雞堡（附香菜）：110元

咖哩炸肉餅珍珠堡：120元

香吉士蒟蒻冰茶：75元

香吉士蘇打：75元

哈密瓜蒟蒻冰茶：75元

哈密瓜蘇打：75元

冰橙咖啡：75元

辣味摩斯肉醬薯條：75元（套餐加購價70元）

摩斯貝果（附草莓醬）：49元



摩斯香菜漢堡之外 速食控的速食新歡也要衝