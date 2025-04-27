在台北尋找正宗上海菜推薦，許多老饕都不約而同指向東區的春申食府。這間位於仁愛圓環旁的餐廳，以細膩傳統的江浙菜餚，成功重現了舊上海的經典風華。走進春申食府，迎面而來的是熟悉的蔥油香氣與濃郁醬韻，每一道料理皆講究工序，細火慢燉，層層入味，是台北想一嚐上海菜精髓的最佳選擇。



▲仁愛圓環美食推薦！春申食府用道地上海菜征服老饕味蕾 / 春申食府提供、WalkerLand窩客島整理



春申食府深耕台北東區多年，以正宗江浙菜餐廳聞名，堅持傳統烹飪技法與精選食材，打造出鹹鮮交織、甜潤溫雅的經典風味。從蔥烤鯽魚的細膩醬香，到烤麩滷香四溢，每一道菜都展現出上海菜對細節的極致追求。無論是家庭聚會、商務宴請或是節慶喜宴，這裡都是仁愛圓環美食圈中不可錯過的隱藏版寶藏。



▲春申食府深耕台北東區多年，以正宗江浙菜餐廳聞名，堅持傳統烹飪技法與精選食材，打造出鹹鮮交織、甜潤溫雅的經典風味 / 春申食府提供、WalkerLand窩客島整理

細數春申食府的經典料理，乾炸鮮筍外酥內嫩，完美保留季節鮮筍的清脆甘甜，無錫脆鱔則以高溫炸至酥脆，搭配特製醬汁，展現江浙菜獨有的甜中帶鮮滋味。雞絲碗豆仁清爽細緻，是江浙菜系經典的開胃前菜，也讓春申食府在台北上海菜推薦名單中佔有一席之地，成為饕客們細細品味的首選。▲無錫脆鱔則以高溫炸至酥脆，搭配特製醬汁，展現江浙菜獨有的甜中帶鮮滋味 / 春申食府提供、WalkerLand窩客島整理說到奢華料理，春申食府的櫻桃片皮鴨與醬爆肥蟹年糕絕對值得一試。櫻桃鴨以繁複工序烘烤，皮脆肉嫩，搭配荷葉餅與甜麵醬入口即化；而醬爆肥蟹年糕以滿滿蟹膏拌炒年糕，鹹香濃郁，層次豐富，完美詮釋仁愛圓環美食中不可多得的頂級江浙滋味，讓台北的食客們也能輕鬆感受老上海的華麗餐桌文化。▲櫻桃鴨以繁複工序烘烤，皮脆肉嫩，搭配荷葉餅與甜麵醬入口即化 / 春申食府提供、WalkerLand窩客島整理若想要品嚐傳統湯品，春申食府的砂鍋菜飯、砂鍋火烔土雞津白與砂鍋醃篤鮮三款湯品各有千秋。砂鍋菜飯粒粒分明且吸飽家鄉肉香氣，砂鍋火烔土雞津白以老母雞湯底慢燉，湯頭濃厚鮮甜，而砂鍋醃篤鮮更是江浙湯品的極致代表，乳白色的湯汁中蘊含著層層鮮美，成為東區上海菜愛好者心中不可取代的美味記憶。▲砂鍋火烔土雞津白以老母雞湯底慢燉，湯頭濃厚鮮甜 / 春申食府提供、WalkerLand窩客島整理甜點方面，春申心太軟細膩綿密，以糯米包覆紅棗蒸煮，口感香甜Q彈，是完美收尾的經典甜品。這道甜點不僅展現上海菜系的細膩，也讓人在細細品味間感受江浙菜餐廳對每一道料理細節的深刻用心，成為台北上海菜推薦中，連甜品也令人難忘的重要理由。▲春申心太軟細膩綿密，以糯米包覆紅棗蒸煮，口感香甜Q彈，是完美收尾的經典甜品 / 春申食府提供、WalkerLand窩客島整理春申食府秉持傳承與創新的雙重精神，以最專業的團隊、最嚴選的食材，將上海菜與江浙菜文化發揚光大。無論是想要重溫記憶中的老上海滋味，或是在台北尋找正統的江浙菜餐廳，春申食府都是值得信賴的首選，邀請每位食客一同走進歷史悠遠的味覺時光之旅。▲砂鍋醃篤鮮更是江浙湯品的極致代表，乳白色的湯汁中蘊含著層層鮮美 / 春申食府提供、WalkerLand窩客島整理

春申食府訂位資訊

營業時間：11:30-14:30、17:30-21:30

訂位專線：(02)2707-3555

餐廳地址：台北市大安區仁愛路四段66號B1



春申食府必吃推薦料理

老饕必點：蔥烤鯽魚、烤麩、乾炸鮮筍、無錫脆鱔、櫻桃片皮鴨、醬爆肥蟹年糕。

湯品必點：砂鍋菜飯、砂鍋火烔土雞津白、砂鍋醃篤鮮，湯頭濃郁溫潤。

甜點推薦：春申心太軟，軟糯香甜

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