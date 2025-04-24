在生活節奏緊湊的台北，若想尋覓一處讓人從容慢食、靜心細品的餐桌風景，「漂亮廣式海鮮餐廳」便是將廣式功夫料理與情感記憶結合的絕佳選擇。位於君悅酒店二樓，餐廳由國際設計師季裕棠操刀設計，以自然色調與石材木質鋪陳空間質感，彷彿踏入低調奢華的城市宅邸。此次推出以「療癒哲學」為核心的全新菜單，主打「慢食、細品、養心」三大概念，以廣東傳統烹調精神貫穿料理細節，融合台灣在地食材與國際餐飲趨勢，呈現一場舌尖與心靈的雙重饗宴。



▲台北君悅以「療癒哲學」為核心的全新菜單，主打「慢食、細品、養心」三大概念 / 台北君悅酒店提供、WalkerLand窩客島整理



最受矚目的「黃金燒鵝」以其高達72小時的製作工序驚豔食界。主廚盧俊源嚴選4公斤白羅曼鵝，先以多種香料如八角、五香、三奈、紹興酒醃製24小時，表皮再以熱醋澆淋、風乾、掛爐烘烤等工序層層把關，並在烘烤過程中每15分鐘手工翻身一次，使其表皮均勻金黃酥脆，肉質保留柔嫩多汁。每一道切片都能感受到皮酥油潤、鵝肉鹹香，口感層次鮮明，若搭配現場提供的特製餅皮與醬料捲食，更增添香氣與趣味，甚至可延伸至鵝粥、鵝架湯、腸粉等多種吃法，每一口皆為獨特體驗。



▲最受矚目的「黃金燒鵝」以其高達72小時的製作工序驚豔食界。主廚盧俊源嚴選4公斤白羅曼鵝 / 台北君悅酒店提供、WalkerLand窩客島整理

另一道功夫之作「蘿蔔千絲酥」則是點心副主廚李建易的經典代表作。以雙麵團反覆摺疊形成192層薄如蟬翼的酥皮，外層經180°C油炸至金黃，每一絲口感都酥脆分明。內餡以白玉蘿蔔絲為基底，混入梅花豬肉與花菇丁拌炒爆香，入口帶有淡淡蘿蔔清甜與肉香交織，酥而不膩，溫潤宜人，吃一口便能感受歲月淬鍊的手藝精華。湯品「干貝龍膽魚奶湯」選用澎湖龍膽石斑魚骨酥炸後以高湯熬煮4小時以上，釋放骨膠與鮮味，再經過雙重過濾去除雜質，使湯體澄澈如玉。再加入厚切石斑魚片、干貝、洋蔥、西芹與薑片細火燉煮，最後淋上鮮乳調和魚湯濃香與滑順感，呈現溫潤乳白色澤，湯頭細膩卻不腥重，是一道冬夏皆宜的養身料理。▲湯品「干貝龍膽魚奶湯」選用澎湖龍膽石斑魚骨酥炸後以高湯熬煮4小時以上，釋放骨膠與鮮味 / 台北君悅酒店提供、WalkerLand窩客島整理而「琥珀核桃蝦球」則以澎湖大蝦為主角，蝦仁先以鹽與太白粉醃製入味，裹上秘製濕粉後酥炸至外層如雪花般鬆脆，與特調酸甜醬汁拌炒後表面泛著微亮光澤，再撒上糖衣核桃與金色米網，口感兼具香、酥、甜、脆，咀嚼之間酸甜交織，令人回味無窮。另一款風味十足的「糖醋珊瑚咕咾肉」選用油花分布均勻的黑毛松阪豬，切片後打上十字花刀以增添外酥內嫩的口感層次，醃製後再以高溫油炸至金黃立體，猶如海中珊瑚般蓬鬆綻放，佐以番茄醬與新鮮檸檬熬煮的糖醋醬，最後點綴紅黃椒丁，酸甜香氣撲鼻，視覺與味蕾雙重滿足。創新演繹的「葡汁蜂巢炸芋角」則將大甲芋頭蒸熟搗泥後混入澄粉與豬油製成外皮，包入以蝦仁、絞肉與花菇爆炒的鹹香餡料，炸製時外層瞬間酥化形成獨特蜂巢狀脆皮，佐以香濃葡汁咖哩醬，鹹甜香辣融合，餘韻繞舌。▲風味十足的「糖醋珊瑚咕咾肉」選用油花分布均勻的黑毛松阪豬，切片後打上十字花刀以增添外酥內嫩的口感層次 / 台北君悅酒店提供、WalkerLand窩客島整理漂亮廣式海鮮餐廳設有176席及五間獨立包廂，適合精緻聚餐與節慶款待。亦擁有君悅酒店藏酒最豐的酒窖，超過200種酒款可搭配餐點選用。加入凱悅天地會員用餐可享9折優惠並累積點數，搭配本季新菜推出，更是體驗廣式風華的絕佳機會。訂位專線：（02）2720-1230，線上加入會員：https://bit.ly/GH_member。

這場廣式料理的療癒饗宴，不僅為味蕾帶來驚喜，更為心靈注入一份難得的安定與溫暖。當美食不僅止於入口的感動，更延伸至文化與記憶的傳承，這場廣式「慢食・細品・養心」之道，值得每一位懂得生活的人細細體會。



▲加入凱悅天地會員用餐可享9折優惠並累積點數，搭配本季新菜推出，更是體驗廣式風華的絕佳機會 / 台北君悅酒店提供、WalkerLand窩客島整理





漂亮廣式海鮮餐廳

訂位專線：（02）2720-1230，線上加入會員：https://bit.ly/GH_member。

加入凱悅天地會員用餐可享9折優惠並累積點數，搭配本季新菜推出，更是體驗廣式風華的絕佳機會。

台北君悅酒店漂亮廣式海鮮餐廳 新菜單

黃金燒鵝

價格：每份4,680元 +10%

特色：選用4公斤肥瘦均勻的白羅曼鵝，經過72小時的精心製作，外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩。搭配現切的餅皮、燉粥和醬爆鵝架，讓每一口都成為療癒的儀式感體驗。

蘿蔔千絲酥

價格：每份300元 +10%

特色：港式點心副主廚李建易以獨門工藝製作，手工特製油皮與油心雙麵團，經過多次摺疊與冷藏，內餡選用鮮甜白玉蘿蔔絲與梅花肉，炸至外層酥脆，口感層次分明。

干貝龍膽魚奶湯

價格：每份1,280元 +10%

特色：以澎湖龍膽石斑魚為主料，經高溫炸製魚骨，釋放膠質，搭配鮮甜干貝與各種蔬菜，最後加入鮮奶，形成濃郁的湯底，鮮而不膩。

琥珀核桃蝦球

價格：每份980元 +10%

特色：選用新鮮大蝦仁，經過醃製後裹上特製濕粉，炸至外層酥脆，搭配酸甜醬汁，並以油炸過的糖衣核桃點綴，口感酸香海味完美交融。

糖醋珊瑚咕咾肉

價格：每份780元 +10%

特色：取自黑毛豬松阪部位，經醃製後油炸至金黃，外酥內嫩，澆淋番茄醬與新鮮檸檬調製的糖醋醬，酸甜開胃，令人垂涎。

葡汁蜂巢炸芋角

價格：每份300元 +10%

特色：以綿密芋泥包覆鮮香肉餡，外層薄脆，經高溫炸製，搭配秘製咖哩葡汁醬，鹹甜濃郁，帶有香辣尾韻。

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