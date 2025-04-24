在台北信義區美食版圖中，集結潮汕經典與法式工藝的「神旺潮品集潮坊」正迅速成為話題焦點。由神旺大飯店主導、資深榮譽主廚何炳木與法式料理名廚簡承濬聯手打造，這間信義潮州菜餐廳以「潮菜西吃」為核心精神，融合潮汕手藝與歐式技法，不僅延續七十年品牌信賴，更透過創新演繹打入年輕世代市場。





在餐點設計上，「潮品集潮坊」將法式擺盤與中式味型巧妙融合，代表作品如「椒麻皮蛋豆腐」，將松花蛋與豬皮高湯打製成綿密豆腐凍，結合法式冷盤擺盤技巧與巴薩米克酸香，帶出傳統與現代間的細膩對話。另一推薦料理「澎湖金沙小卷」，選用澎湖海域小卷炸至金黃香酥，搭配鹹蛋黃炒製成金沙層，鹹香之中包裹海洋鮮味，成為信義區潮州菜中罕見的創意代表。



神旺潮品集．潮坊 精選菜單

「潮品集潮坊」強調法式潮菜推薦體驗，在主餐選擇上不容錯過「波特醬羊小排」與「香檳明蝦球」這兩道主打。前者以奇異果醃漬去腥，再佐熬煮三日的牛高湯與紅酒濃醬，風味濃郁深沉。後者則以香檳與白酒熬製奶香醬汁，覆上鮮甜澎湖明蝦球，酸香之中保留彈性口感，完美展現「法式潮菜推薦」的標準。這些餐點皆由公開履歷的主廚團隊設計烹製，展現專業信任與餐廳技術實力。信義潮州菜不再只是保守的老派象徵，「潮品集潮坊」推出的創意港點打破舊有框架。像是外觀如珠寶盒般的「海葡萄魚子鳳眼蝦餃」，結合筍絲與海葡萄，鹹鮮清爽。「水煮魚春捲」以川味麻辣靈魂包入炸春捲，酥脆辣香層層推進，是台北創意港點的代表之作。其中話題最熱的當屬「波霸珍奶蛋塔」，奶茶酥皮內包黑糖珍珠與奶茶餡，搭配巧克力棒裝飾，成為社群打卡率最高的甜點港點。為慶祝佳節聚餐，餐廳推出「潮萃火焰燒鵝四吃」，是目前搜尋熱度極高的「火焰燒鵝四吃」套餐。以白蘭地點火桌邊秀開場，緊接四道不同部位料理，包含經典片皮鵝、冰梅鵝腿、鵝絲米粉與豆豉炒鵝骨，無論是重口味愛好者或長輩聚餐需求都能滿足。此餐需提前三日預訂，特價5,280元起，是台北信義區母親節餐廳推薦的最佳選擇。「神旺潮品集潮坊」以創意實力、公開資訊與品牌信任為基礎，不僅是信義區餐廳推薦名單之一，更代表潮州菜在台北的新生進化。無論是尋找台北創意港點、火焰燒鵝四吃，還是要找適合家人或商務聚餐的信義潮州菜據點，這裡都能滿足你的期待。立即預約，感受從視覺到味覺的全方位美食體驗。

椒麻皮蛋豆腐｜280元

入口即化的豆腐凍結合豬皮高湯與松花皮蛋，搭配巴薩米克醋清爽開胃。

澎湖金沙小卷｜680元

深海小卷外酥內嫩，裹鹹蛋黃爆香炒製，鹹香酥脆、層次豐富。

波特醬羊小排｜380元（單人位上）

醃製羊肩排搭配波特紅酒牛高湯慢煮濃縮醬汁，肉質鮮嫩、醬香濃厚。

香檳明蝦球｜1,080元

明蝦球佐香檳白酒醬，酸香奶滑，展現海味與奶香的優雅交融。

洛神花熟成鴨胸｜760元

低溫熟成鴨胸與洛神花果醬交織，呈現輕盈春夏風味。

蒜香黑椒牛柳排｜320元

菲力牛柳佐蒜香紅蔥與黑胡椒高湯收汁，濃郁辛香、口感軟嫩。

咖啡焗肉排｜780元

豬小排以咖啡酒醃製，悶煮後油炸，入口香酥帶微苦尾韻。

松露素福袋 3件｜198元

水晶皮包裹多種蔬蔬佐素蠔油，外型討喜、風味清爽。

波霸珍奶蛋塔｜138元

奶茶酥皮與珍珠、蛋液搭配，甜點與港點完美融合。

水煮魚春捲 2件｜208元

川味紅湯醃魚酥炸成卷，麻辣交錯、香氣四溢。

山竹咸水角 2件｜198元

紫地瓜皮搭配菠菜綠蒂，內餡豬肉、蝦仁與香菇，酥脆鹹香。

海葡萄魚子鳳眼蝦餃｜228元

水晶皮捏製鳳眼造型，搭配海葡萄與魚卵，視覺亮眼、鹹鮮清爽。

魚子醬百花絲瓜卷｜218元

手工蝦滑與花枝漿包裹澎湖角瓜，佐魚子醬擺盤細緻。

火焰燒鵝四吃

・潮萃片皮鵝 × 冰梅鵝腿 × 潮汕米粉 × 雙椒炒鵝骨

・原價5,880元，節慶限定價5,280元起

・須提前三日預訂，建議母親節或重要聚餐使用

神旺潮品集．潮坊 訂位資訊

地址：台北市信義區松高路19號6F（新光三越A4館，捷運市府站3號出口）

電話：02-2772-2687~8

營業時間：

・平日午餐：11:30～14:30

・假日午餐：11:00～14:30

・每日晚餐：17:30～21:30

官方網站：https://www.sanwant.com/Traditional/index.php

如果還想要給媽咪在母親節有不一樣的大餐，也許可以考慮飯店吃到飽美食