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辰園春季限定粵菜 黃金燒鵝四吃太奢華！鵝肉控一定不能錯過的燒鵝。

燒鵝 辰園美食 新品上市
2025-04-25 14:39:00 文字：編輯 李維唐 圖片：台北喜來登大飯店
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

春日食令轉換之際，正是享用當季鵝肉的黃金時節。源於廣東飲食文化的「春鵝秋雛」一語，點出了鵝在春季成長成熟、骨嫩肉滑的絕佳風味，也反映粵菜對食材時序的精細講究。台北喜來登大飯店旗下「辰園」粵菜餐廳，於4月24日至6月30日推出全新春季菜單，延續正統粵味精神，並邀請燒臘權威楊華廣行政主廚與廣府菜專家康智翔主廚聯袂打造，將廣東燒味的細膩工序與宴席大菜的歷史文化融入每一道菜式之中，展現傳統與創新交融的頂級粵菜體驗。
辰園春季限定粵菜開吃 黃金燒鵝四吃太奢華！鵝肉控一定不能錯過的燒鵝。
▲辰園春季限定粵菜 黃金燒鵝四吃太奢華！鵝肉控一定不能錯過的燒鵝 / 台北喜來登大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

楊華廣主廚擁有逾四十年燒臘資歷，曾任香港鏞記酒家主廚，深諳廣東經典燒味的核心技藝，擅長明爐烤製與片皮功夫，其對於鵝的掌控被譽為業界標竿。他此次將辰園招牌「黃金片皮鵝」再升級，推出多層次品嚐形式的「至尊乾坤燒鵝」，鵝腹內餡以頂級南非六頭鮑與野生鱸魚筒膠為主，講究工序從灌氣、風乾、燙皮至懸掛明爐烘烤，每道程序皆需時間精準與火候控制，最終呈現一鵝四吃的頂級料理：片皮酥香、內餡膠潤、鵝腿濃郁、鵝骨湯清澈，完整演繹粵菜強調「皮、肉、骨、湯」皆入味的精髓。
辰園春季限定粵菜開吃 黃金燒鵝四吃太奢華！鵝肉控一定不能錯過的燒鵝。
▲「至尊乾坤燒鵝」，鵝腹內餡以頂級南非六頭鮑與野生鱸魚筒膠為主，講究工序從灌氣、風乾、燙皮至懸掛明爐烘烤 / 台北喜來登大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



而「有米豬」與「金錢雞」這兩道廣府經典酒樓菜，也展現辰園對粵菜文化的致敬與復興。「有米豬」源自廣東傳統節慶菜燒乳豬，全豬象徵富足與喜慶，康主廚選用三十天台灣黑毛乳豬，肚內塞入炒製糯米飯，融合乳豬肉丁與臘腸香氣，經風乾與明爐猛火烘烤後，外皮酥脆如麻、米飯油潤鹹香，是一道工序講究且極具儀式感的宴席大菜。

「金錢雞」則幾近失傳，因其製程需耗時至少一週，須將豬白膘以砂糖與玫瑰露酒醃製至糖化為冰肉，再層層疊上嫩雞肝與蜜燒赤肉燒製，糖香與肉香交融，入口即化，是廣東老酒樓中備受珍視的手工燒味，亦是饕客們熟悉卻難得一見的經典再現。
辰園春季限定粵菜開吃 黃金燒鵝四吃太奢華！鵝肉控一定不能錯過的燒鵝。
▲「金錢雞」則幾近失傳，因其製程需耗時至少一週，須將豬白膘以砂糖與玫瑰露酒醃製至糖化為冰肉，再層層疊上嫩雞肝與蜜燒赤肉燒製 / 台北喜來登大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

延續傳統之餘，辰園亦不忘以現代創意詮釋粵菜底蘊。由康智翔主廚設計的「響米東星斑」，改良自西施泡飯，選用野生澎湖東星斑魚肉蒸製，再淋上以魚骨慢熬六小時的金湯，搭配現炸泰國香米，湯入米響、香氣撲鼻，不僅口感層次鮮明，也巧妙展現視覺與聽覺雙重享受。
辰園春季限定粵菜開吃 黃金燒鵝四吃太奢華！鵝肉控一定不能錯過的燒鵝。
▲由康智翔主廚設計的「響米東星斑」，改良自西施泡飯，選用野生澎湖東星斑魚肉蒸製，再淋上以魚骨慢熬六小時的金湯 / 台北喜來登大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

此外，「三蔥生抽活龍蝦」、「鮑汁脆皮花膠筒」與「農家鹽焗雞」亦為此季重點菜色。康主廚以三蔥爆炒菲律賓岩龍蝦，融合生抽、花雕與紅蔥酥，提升層次香氣；而花膠筒則選自中美洲野生鱸魚筒膠，經上湯慢煨後再酥炸，佐以鮑汁提鮮，口感外酥內彈；鹽焗雞則嚴選放養文昌雞，以玉米飼養而肉質緊實，經海鹽與中藥焗烤後香氣逼人，展現純粹廣東農家風味。
辰園春季限定粵菜開吃 黃金燒鵝四吃太奢華！鵝肉控一定不能錯過的燒鵝。
▲鹽焗雞則嚴選放養文昌雞，以玉米飼養而肉質緊實，經海鹽與中藥焗烤後香氣逼人，展現純粹廣東農家風味 / 台北喜來登大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

辰園春季菜單不僅結合主廚權威資歷、深厚技藝與文化傳承，更透過嚴選在地與進口食材，體現五星飯店餐飲的高度專業與用心。每一道菜皆可見食材處理與火候控制的極致講究，也反映出辰園持續深化粵菜精神、打造頂級飲食體驗的承諾。
辰園春季限定粵菜開吃 黃金燒鵝四吃太奢華！鵝肉控一定不能錯過的燒鵝。
▲辰園春季菜單不僅結合主廚權威資歷、深厚技藝與文化傳承，更透過嚴選在地與進口食材，體現五星飯店餐飲的高度專業與用心 / 台北喜來登大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



 

辰園春季粵菜料理必看重點

至尊乾坤燒鵝

選用雲林白羅曼母鵝，鵝腹填入南非六頭鮑與野生鱸魚筒膠，一鵝四吃展現片皮、內餡、鵝腿與鵝骨湯的層層滋味。

明爐有米豬

以台灣黑毛乳豬填入臘味糯米飯，外皮酥脆呈現麻皮效果，肉香、米香交融，是廣東宴席中的經典大菜。

吊燒古法金錢雞

繁複製作的酒樓傳統燒味，堆疊冰肉、嫩雞肝與赤肉，入口糖香、肉香與油脂層次交織，重現老香港風味。

老酒香滷鴨舌

以數十種中藥材與三十年陳紹興酒滷製，鴨舌彈嫩入味，醬香油亮，餘韻悠長。

響米海鮮東星斑

野生澎湖東星斑魚肉細緻，搭配金湯與酥炸香米，湯汁滲入米粒與魚肉，滋滋作響間釋放濃郁鮮香。

三蔥生抽活龍蝦

菲律賓岩龍蝦經酥炸後搭配洋蔥、紅蔥頭與三星蔥爆香，生抽與花雕嗆炒提味，蔥香鮮甜撲鼻。

農家鹽焗雞

選用阿里山放養文昌雞，以中藥與海鹽悶焗，肉質緊實、香氣醇厚，呈現農家風味的純粹美味。

鮑汁脆皮花膠筒

中美洲野生鱸魚筒膠慢煨後酥炸，外酥內嫩，佐以八小時熬製的老母雞精華鮑汁，濃郁醇香。
 

 

台北喜來登大飯店辰園餐廳春季粵菜料理

活動期間：4月24日至6月30日、單點料理每道980元起
營業時間：午餐 11:30-14:00、晚餐18:00-21:30
預訂專線：02-2321-1818
餐廳地址：台北市忠孝東路一段12號B1
 

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