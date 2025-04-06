在粵菜的世界裡，講究火候與層次的菜色多不勝數，若要選出最能代表這個菜系的靈魂角色，許多老號都會毫不猶豫地說出「燒鵝」這兩個字。比起廣為人知的烤鴨，燒鵝的受歡迎程度甚至有過之而無不及，特別是在香港，燒鵝不只是一道菜，更是一種傳統與技藝的象徵。而這份堅持與講究，如今也被國賓中餐廳所延續與突破，並化作春季限定的新作「松露墨香黑天鵝三吃」，以創新形式重新定義奢華粵菜。



▲燒鵝必吃新選擇！國賓中餐廳 松露黑天鵝燒鵝三吃，限時限量開吃 / 國賓中餐廳提供、WalkerLand窩客島整理



為了烘托鵝肉的極致口感，主廚嚴選體重約五公斤的鵝隻，避免過大過小導致入味不均，再運用醃漬、風乾與炭火烘烤等多重繁複工序，將松露醬與白松露油深層滲入鵝肉肌理，外層則刷上融合墨魚汁與松露鹽的特製醬液，使整隻鵝呈現漆黑光澤，如一隻優雅展翅的黑天鵝。經過長時間炭火慢烘後，外皮薄脆油香、內裡肉質細嫩多汁，每一道切面皆溢出松露香氣，油脂與濃郁香味交織出層次豐富的口感體驗。



上桌時由主廚親自分切，首先品嚐鵝胸片皮，搭配黃瓜、洋蔥與松露醬包捲成「片皮黑天鵝」，清爽中帶有酥脆與油香，開啟華麗序幕。接著進入鵝腿肉的「松露黑天鵝腿」，腿肉肥瘦得宜，經松露鹽輕灑，激發出鵝脂甘香與松露深邃香氣。最後則是香氣濃郁的「風沙黑天鵝」，將鵝骨架與蒜酥、干貝炒製，形成收尾的高潮，令人吮指回味。



▲春季限定的新作「松露墨香黑天鵝三吃」 / 國賓中餐廳提供、WalkerLand窩客島整理

除了燒鵝成為焦點，另一道春季亮點則是限時回歸的「紫蘇龍蝦卷」。這道料理將海鮮與香草完美結合，主廚選用龍蝦尾肉丁混合蝦膠製成內餡，包裹於紫蘇葉與腐皮中，再以海苔綑綁成卷，高溫油炸至金黃酥脆。外層腐皮酥中帶香，內裡蝦膠彈牙紮實，紫蘇清香自然散發，搭配以紫蘇梅、檸檬汁、蜂蜜與砂糖製成的紫蘇梅醬，更顯酸甜爽口，令人食慾大開，是一道從視覺到味覺都充滿春日氣息的創意小點。▲「紫蘇龍蝦卷」這道料理將海鮮與香草完美結合，主廚選用龍蝦尾肉丁混合蝦膠製成內餡 / 國賓中餐廳提供、WalkerLand窩客島整理在這場以春季為靈感的中菜盛宴中，也有多道以時令食材創作的蔬食料理脫穎而出。「雞汁雪菜綠筍」便是代表作之一。嚴選當季鮮嫩的綠竹筍切塊後，經高溫過油去除澀味，與切碎的雪菜同炒，再加入濃郁雞湯慢燉入味，使竹筍本身的鮮脆融合雪菜的鹹香，湯汁濃郁、滋味層層交錯，是一道低調卻令人驚艷的家常菜式。對於喜愛辣味的饕客，則可選擇「香辣綠竹筍」，主廚以花椒粒爆香，搭配乾辣椒與紅油火鍋底料翻炒，每一塊筍丁都被辣香層層包裹，鮮脆筍香與川式麻辣交融，是春夏轉換時最適合刺激味蕾的選擇。▲「雞汁雪菜綠筍」便是代表作之一。嚴選當季鮮嫩的綠竹筍切塊後，經高溫過油去除澀味，與切碎的雪菜同炒 / 國賓中餐廳提供、WalkerLand窩客島整理海味系列中，「麻辣沸騰魚」以創新方式融合川粵技法。紅條魚先蒸後油泡，魚頭與魚尾保留完整魚型，再搭配低溫油泡的魚片，維持肉質滑嫩。鋪底的蒜苗絲與芹菜絲提升整體清香，再以辣椒與花椒油熱潑激香，香麻滲透湯汁，滋味滾燙奔放，香辣之中仍保有魚肉本身的細緻與甜度，是一道融合地域風味又不失高端餐飲水準的創作之作。▲「麻辣沸騰魚」以創新方式融合川粵技法 / 國賓中餐廳提供、WalkerLand窩客島整理一道道精緻中菜中，也少不了以巧思取勝的創意料理。「豆豉煎釀美人腿」以筊白筍為主角，主廚將筍身切成蝴蝶片狀，鑲入蝦膠後香煎，表面呈現金黃焦香，筍心則保有清脆鮮甜。搭配由蔥花、辣椒與豆豉爆香的醬汁提味，鹹香濃郁，筍香與蝦香完美融合，是道令人驚艷的創意素食。▲「豆豉煎釀美人腿」以筊白筍為主角，主廚將筍身切成蝴蝶片狀，鑲入蝦膠後香煎，表面呈現金黃焦香，筍心則保有清脆鮮甜 / 國賓中餐廳提供、WalkerLand窩客島整理還有「蔥油牛舌」則選用紐西蘭自然牧養的牛舌中段，肉質最為柔嫩且油花分佈均勻。主廚將牛舌厚切一公分，以清蒸手法保留牛舌原始的鮮嫩多汁，再淋上由宜蘭三星蔥白製成的特製蔥油，蔥香細緻、風味溫潤，與牛舌自然融合，入口軟嫩滑順，是老饕不能錯過的一道精選佳餚。▲「蔥油牛舌」則選用紐西蘭自然牧養的牛舌中段，肉質最為柔嫩且油花分佈均勻 / 國賓中餐廳提供、WalkerLand窩客島整理講究酸甜比例的「20年陳皮咕咾肉」則以粵菜經典升級重現。主廚選用珍貴的大紅柑皮，經二十年存放熟成，香氣內斂卻餘韻悠長。將其加入番茄糖醋醬中釋放甘香，搭配酥炸梅花豬肉片與青椒、鳳梨、洋蔥一同拌炒，最後撒上炸陳皮絲，酸中帶甜，香中有甘，每一口都是時間所醞釀出的風味藝術。▲講究酸甜比例的「20年陳皮咕咾肉」則以粵菜經典升級重現。主廚選用珍貴的大紅柑皮，經二十年存放熟成，香氣內斂卻餘韻悠長 / 國賓中餐廳提供、WalkerLand窩客島整理而在一鍋蒸氣升騰的「銀蘿鮮蝦粉絲煲」中，則藏著濃濃人情味。白刺蝦以玉米雞高湯燉煮，湯底吸收蝦鮮與白蘿蔔清甜，粉絲則將湯汁完全吸附，柔滑中帶著鮮美海味，一口粉絲一口蝦，交替出層次分明的溫潤口感，是家庭聚餐與商務宴客都適合的溫馨選擇。▲在一鍋蒸氣升騰的「銀蘿鮮蝦粉絲煲」中，則藏著濃濃人情味 / 國賓中餐廳提供、WalkerLand窩客島整理壓軸登場的「臘八豆炒嫩鴨片」為天母國賓中餐廳限定菜色，主廚選用鴨胸切片後，與辣椒、蒜碎爆炒，再加入甘醇的臘八豆調味，佐以紹興酒與蒜苗提香，香氣四溢。鴨肉柔嫩彈牙，臘八豆的豆香與辛香蔬菜融合，層次豐富，是一道極具中式酒香風格的硬派料理。▲「臘八豆炒嫩鴨片」為天母國賓中餐廳限定菜色，主廚選用鴨胸切片後，與辣椒、蒜碎爆炒，再加入甘醇的臘八豆調味，佐以紹興酒與蒜苗提香，香氣四溢 / 國賓中餐廳提供、WalkerLand窩客島整理國賓中餐廳表示，這一次春季新菜，以「迎春 X 墨香」為主題，融合粵菜經典與創意風味，從海味到肉食、從蔬食到辣香，道道皆精，處處藏巧，不僅為老饕帶來味覺驚喜，也讓新一代的食客看見中菜在傳承與創新之間的無限可能。無論是節慶聚餐、家族聚會或是款待貴賓，皆能於此找到最合時宜又充滿故事感的料理選擇，讓每一次用餐都成為值得記憶的盛宴。▲國賓中餐廳表示，這一次春季新菜，以「迎春 X 墨香」為主題，融合粵菜經典與創意風味，從海味到肉食、從蔬食到辣香，道道皆精，處處藏巧，不僅為老饕帶來味覺驚喜 / 國賓中餐廳提供、WalkerLand窩客島整理

國賓中餐廳 2025必吃春季新菜

松露墨香黑天鵝三吃

經典燒鵝結合松露醬與墨魚汁，打造片皮黑天鵝、松露黑天鵝腿與風沙黑天鵝三種吃法，通體漆黑優雅，口感層次豐富



紫蘇龍蝦卷

龍蝦尾丁與蝦膠手工製作，捲入紫蘇葉與腐皮油炸至金黃酥脆，搭配紫蘇梅醬酸甜清爽



雞汁雪菜綠筍

選用當季綠竹筍搭配細碎雪菜與雞高湯燉煮，清脆鹹香兼具，風味自然



香辣綠竹筍

花椒與紅油火鍋底料翻炒綠竹筍，層層辣香中保留筍片鮮甜脆感



麻辣沸騰魚

紅條魚片經粵式油泡後淋上香辣滾油，搭配芹菜與蒜苗絲，入口麻香翻騰、魚肉細嫩



豆豉煎釀美人腿

筊白筍切片鑲入蝦膠香煎至金黃，淋上蔥辣豆豉炒醬，鮮甜與鹹香交融



蔥油牛舌

紐西蘭牛舌厚切清蒸，搭配宜蘭三星蔥白製作的蔥油，軟嫩多汁、蔥香濃郁



20年陳皮咕咾肉

以珍稀陳年陳皮入菜，搭配酥炸梅花豬與鳳梨、番茄糖醋醬拌炒，酸甜香氣層次飽滿



銀蘿鮮蝦粉絲煲

白刺蝦與白蘿蔔粉絲一同燉煮，湯頭鮮甜濃郁，海味與根菜香氣完美融合



臘八豆炒嫩鴨片

鴨胸肉搭配臘八豆與辣椒爆炒，再以紹興酒與蒜苗提香，香氣濃郁、鹹香回甘



台北國賓大飯店 / 遼寧國賓中餐廳

地址：台北市中山區遼寧街177號2樓

訂位專線：02-2100-2100轉2383、2385

營業時間：午餐11:30 - 14:00；晚餐17:30 - 21:00



台北國賓大飯店 / 天母國賓中餐廳

地址：台北市士林區中山北路六段88號B1

訂位專線：02-2833-9696轉330

營業時間：午餐11:30 - 14:00；晚餐17:30 - 21:00(週一公休)



桌菜料理會讓喜歡的不只是粵菜燒鵝的魅力，還有一桌人一起品嚐美食的快樂