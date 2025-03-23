春天適合與人聚餐，也該吃點有故事的好菜。位於南港的六福萬怡酒店粵亮廣式料理，從四月一日開始至六月底限時推出「廣府家宴」菜單，集結十道經典粵菜與創新巧思，重新演繹老廣家宴的豐盛儀式感。這不只是一次吃飯的選擇，更是一場橫跨歷史與味蕾的旅程。





本次限定推出的單點菜色由280元起，其中包含廣東傳統大菜「玉露油浸筍殼魚」，採低溫油浸手法將筍殼魚的鮮甜牢牢鎖住，搭配主廚自製魚露更添層次，展現出筍殼魚之所以享有「天下絕味」的魅力所在。另一道話題之作為「南港茶香玉簪蝦」，取名靈感來自蘆筍頂端形狀宛如古代仕女所配玉簪，草蝦剝殼後留下鳳尾穿入蘆筍，再以百年歷史的南港包種茶葉翻炒鍋粑，口感爽脆清香，細膩工序中融合時令海味與在地特色。此外，「金球雪花賽螃蟹」則源自宮廷御宴，外觀討喜，口感豐富，更是宴客首選。



粵亮主廚團隊更推出一套六人份豪華宴席「粵府靓宴」，售價18,800元，集結廣府家宴的奢華與經典，包括「紅燒鮑魚外婆肉」、「豉汁炒雙鑲餡」、「燕液太史鳳凰羹」等令人垂涎的功夫菜。特別是「燕液太史鳳凰羹」，以太史蛇羹為發想，融合鮑魚、魚肚與海參等高級海味，搭配濃郁湯底，每一口都是頂級食材堆疊出的美味記憶。「豉汁炒雙鑲餡」則以羊肚菌鑲入蝦滑為創意亮點，炒製過程中散發醬香與菌香，帶來層次豐富的口感饗宴。除了經典主菜，前菜與創意小品同樣精彩。如「洛神玫瑰蘿蔔花」以自製玫瑰洛神醬醃製薄如紙片的蘿蔔，口感清爽開胃，顏值與味道兼具；「蟹黃蟹肉灌湯包」則皮薄湯多、香氣撲鼻，是港式點心中的實力選手；而「雲丹海鮮西多士」更將生食級干貝與蟹腿肉包入迷你吐司盒中，淋上海膽焗醬烘烤，外酥內嫩，視覺與味覺都令人驚豔。「麻油雞水晶凍」則將台灣經典麻油雞料理改造為開胃冷盤，鹹香鮮明，冰涼口感令人耳目一新。為回饋在地居民，凡設籍基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區與松山區的民眾，至粵亮廣式料理用餐還可享85折獨家優惠，讓饕客們能以實惠價格體驗這場粵菜盛宴。粵亮廣式料理位於交通便利的南港車站上方，與高鐵、台鐵、捷運及客運共構，成為台北東區不可忽視的頂級中餐代表。餐廳以尊重食材原味為出發，透過對火候的精準掌握、湯品的精煉煲製與創意料理的巧妙設計，道道皆傳承粵菜真味，為熱愛美食的老饕與觀光旅客提供最道地的粵式料理體驗。

台北六福萬怡粵亮「廣府家宴」限定菜色一覽（單點菜280元起）

「玉露油浸筍殼魚」：低溫油浸，搭配粵亮自製魚露，鮮甜細緻。

「南港茶香玉簪蝦」：草蝦與蘆筍入鍋粑翻炒，加入南港百年包種茶葉，香氣獨特。

「金球雪花賽螃蟹」：取材自宮廷御宴，口感細膩綿密。

「紅燒鮑魚外婆肉」：濃郁醬香中融合海味與肉香。

「豉汁炒雙鑲餡」：羊肚菌鑲蝦滑，鹹香層次豐富。

「燕液太史鳳凰羹」：靈感來自太史蛇羹，搭配鮑魚、海參、魚肚等高級食材。

「洛神玫瑰蘿蔔花」：自製玫瑰洛神醬醃漬，清爽開胃。

「蟹黃蟹肉灌湯包」：湯鮮皮薄，是粵亮經典港點代表。

「雲丹海鮮西多士」：生食級干貝、蟹腿肉搭配海膽焗醬，濃郁酥香。

「麻油雞水晶凍」：改良版麻油雞製成冷盤，鹹香冰涼，開胃爽口。



台北六福萬怡粵亮廣府家宴宴席菜單（六人份）

「粵府靓宴」：18,800元／套，集結以上多道菜色組成完整老廣風味宴席。



台北六福萬怡粵亮優惠資訊

1、「廣府家宴」供應期間：2025年4月1日至6月30日

2、活動期間，凡設籍基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區民眾，出示證件至餐廳用餐享85折優惠



台北六福萬怡粵亮訂位資訊

地點：台北六福萬怡酒店 粵亮廣式料理

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號8樓（南港車站共構）

訂位電話：02-6615-6528

官方網站：http://www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/