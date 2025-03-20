超人氣江浙料理「上海鄉村」自1982年創立以來，以對食材的嚴選、烹調技藝的傳承及細膩講究的服務，奠定台灣江浙料理的經典地位。這一次上海鄉村再拓版圖，於台北南京東路推出全新門市「南京16」，在保留傳統江浙料理精髓的基礎上，融入現代飲食趨勢，為老饕們帶來更具層次感的味覺體驗。



▲上海鄉村「南京16」新開店！經典江浙料理結合潮流創意美味再升級 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝



上海鄉村「南京16」門市不僅承襲品牌的招牌菜色，更大膽嘗試創新風味，以獨特的手法詮釋經典江浙美饌。例如新推出的「老鹹黃魚燉鮮筍」，選用鹹香濃郁的老鹹菜細火慢燉，完美襯托黃魚的鮮美與筍子的甘甜，使口感更顯醇厚。



▲「老鹹黃魚燉鮮筍」，選用鹹香濃郁的老鹹菜細火慢燉，完美襯托黃魚的鮮美與筍子的甘甜，使口感更顯醇厚 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝

而「經典烤方」則延續上海鄉村的獨家配方，以冰糖、醬油、雞腳慢火燉煮，使五花肉呈現油潤光亮的誘人色澤，入口即化，搭配刈包食用更添層次感。此外，主廚更結合中西風味，以西餐常見的松露融合上海料理經典蝦球，研發出創意新菜「松露蝦球」，濃郁松露香氣與Q彈蝦肉交織出令人驚豔的全新味覺享受。▲「經典烤方」則延續上海鄉村的獨家配方，以冰糖、醬油、雞腳慢火燉煮，使五花肉呈現油潤光亮的誘人色澤 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝▲研發出創意新菜「松露蝦球」，濃郁松露香氣與Q彈蝦肉交織出令人驚豔的全新味覺享受 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝此外，甜點部分亦不容錯過，「生煎小包」外皮經高溫煎至金黃酥脆，內餡飽滿多汁，一口咬下盡享肉香四溢的滿足感。「珠寶鬆糕」則在傳統鬆糕的基礎上加以改良，減少粘牙感，並點綴繽紛果乾，口感細膩豐富，更符合年輕族群的喜好。▲「生煎小包」外皮經高溫煎至金黃酥脆，內餡飽滿多汁，一口咬下盡享肉香四溢的滿足感 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝除了美食升級，南京16門市的用餐環境也讓人眼睛一亮。整體設計融合了現代簡約與江南風情，打造出溫暖且具品味的空間，無論是三五好友小聚，還是家人團聚都非常適合。店內設有約60個座位及兩間10人包廂，提供靜謐且舒適的用餐體驗。最貼心的是，南京16特別推出2人、4人、6人套餐，解決了以往少人數點餐選擇有限的困擾，讓即使是一個人，也能輕鬆品味經典江浙美食。

上海鄉村 南京16

地址：台北市中山區南京東路三段16號2樓

電話：02-2516-1355

上海鄉村官方網站

