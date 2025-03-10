新北高空粵菜餐廳「望月樓」自2016年開幕以來，以精緻細膩的粵菜工藝與無與倫比的天際景觀，奠定在地餐飲指標地位。今年春季，餐廳迎來新任中餐行政主廚邱龍俊，他憑藉超過20年的豐富經驗，為餐廳注入嶄新活力。3月17日起，全新菜單正式登場，涵蓋經典粵菜、川味佳餚與創意融合料理，以多層次的味覺體驗，為饕客帶來耳目一新的美食饗宴。





「望月樓」以廣東經典料理見長，新菜單中多道招牌粵菜經過精心改良，使傳統風味更添層次。「潮州滷水鵝」選用五公斤重的白羅曼鵝，以多種香料與珍藏老滷燜製，使滷汁充分滲透骨肉，呈現油潤飽滿的琥珀色澤。獨門吊湯工法讓鵝肉外皮緊緻、內裡軟嫩，入口即能感受濃郁醬香與層層堆疊的辛香風味。「蜜汁叉燒佐手指檸檬」則是經典港式叉燒的創新詮釋，主廚選用肥瘦均勻的五花肉，經過多道烤製工序，使外層焦糖化並散發微微炙燒香氣。搭配爆汁的「手指檸檬」，柑橘果香與蜜汁叉燒的甜潤完美融合，讓味蕾感受更為鮮明的對比。



除了經典粵菜，主廚也巧妙融入川菜風味，打造更豐富的味覺層次。「巴蜀脆皮肥腸」以川味乾煸手法呈現，肥腸經過滷製後炸至金黃香脆，最後拌入自製紅油與花椒醬汁，麻辣鹹香兼具，酥脆口感與醬香交織，帶來極致的嗜辣快感。「蘭陽金棗醉雞捲」則以客家家鄉味為靈感，選用紹興酒醃製的仿土雞腿，包裹宜蘭特產金棗蜜餞蒸熟，冷卻後裹滿滑嫩雞凍，口感細緻，帶有酒香與果香交織的獨特風味，搭配客家桔醬與香茅醬，更添層次變化。海鮮料理部分，主廚發揮細膩手法，將東西方烹飪技藝巧妙融合。「柚香龍虎斑佐比利時菊苣」選用屏東新鮮龍虎斑，醃製後油泡至七分熟，再以泰國金柚與柚子醬快炒，使魚肉保持鮮嫩口感，同時帶有柑橘果香的清新氣息。搭配微苦的比利時菊苣，創造清爽平衡的味覺體驗。「野米飛翅燜日本生蠔」則以加拿大野米取代傳統撈飯，野米先經過長時間蒸煮，使其口感Q彈並吸收湯汁精華，再與廣島生蠔、雞翅、金華火腿燜製，入口鮮美多汁，帶來健康且奢華的雙重享受。頂級湯品部分，「花膠響螺香水椰盅」是一道滋補與奢華兼具的湯品，主廚選用泰國香水椰子為燉盅，搭配黃花膠、響螺片與瑤柱，透過慢火蒸燉兩小時，使湯頭吸收椰香與海味精華，每一口都濃郁鮮甜。「手工現沖豆花」則是這次甜品亮點，嚴選「禾乃川國產豆製所」的純濃豆漿，透過桌邊手沖方式製作，使豆花細緻綿滑，搭配紅豆、綠豆與黑糖薑汁，口感溫潤，豆香濃郁，是完美的收尾點心。「望月樓」這次推出的60道全新料理，無論是經典粵菜、川味創意或是奢華湯品，皆展現了主廚對味道的講究與創新的用心。3月17日起，這場粵菜新饗宴正式登場，讓饕客感受傳統與創新的完美交融，帶來耳目一新的美食體驗。







望月樓 2025 年春季全新菜單（3月17日正式推出）

經典粵菜新詮釋

潮州滷水鵝（NT$680）——秘製陳年滷汁燜製，肉質鮮嫩、滷香濃郁

蜜汁叉燒佐手指檸檬（NT$620）——焦糖化叉燒搭配珍貴手指檸檬，甜香與柑橘果香完美融合

蘭陽金棗醉雞捲（NT$580）——紹興醉雞融合宜蘭金棗，搭配客家桔醬，酸甜回甘

官燕三鮮炒鮮奶（NT$880）——廣東大良傳統美饌，加入燕窩、伊比利火腿，細滑奶香



粵川融合創意料理

巴蜀脆皮肥腸（NT$580）——滷製後炸至金黃酥脆，拌入自製紅油與花椒醬汁，麻辣鹹香

坪林茶油子薑雞煲（NT$680）——結合港式子薑炆雞與台灣茶油雞，香氣濃郁

咖哩芙蓉蛋海虎蝦（NT$1,280）——印度咖哩香氣融入蒸蛋，搭配野生海虎蝦，鮮嫩多汁

麥香摩卡和牛粒（NT$1,880）——融合新加坡咖啡排骨與麥片蝦概念，黑毛和牛搭配摩卡咖啡醬



精緻海味料理

柚香龍虎斑佐比利時菊苣（NT$1,580）——屏東龍虎斑搭配柚子醬快炒，以比利時菊苣盛裝

野米飛翅燜日本生蠔（NT$880）——加拿大野米燜煮廣島生蠔，口感Q彈，營養豐富

蘭陽香魚脆梅甘露煮（NT$360）——宜蘭湧泉養殖香魚，以日式甘露煮手法燉煮，魚骨酥化

糖醋油封大甲芋佐帕瑪森芝士（NT$380）——低溫油封大甲芋裹糖醋醬，刨上帕瑪森起司



養生燉湯

花膠響螺香水椰盅（NT$680）——泰國香水椰子燉煮黃花膠、響螺片與瑤柱，湯頭清甜濃郁



特色甜品

手工現沖豆花（NT$680）——嚴選「禾乃川國產豆製所」豆漿，桌邊手沖製作，口感細膩綿滑