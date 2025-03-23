每年只此一檔的春季限定鴨宴，錯過就得再等一年。台北晶華酒店三樓的粵菜餐廳「晶華軒」，即日起至4月30日限時推出春季菜單，邀您用味蕾迎接春天最豐盛的儀式感。今年主廚以「春江水暖鴨先知」為靈感，將鴨、鵝、鴿等禽類化作粵式經典與創意融合的十道佳餚，從宮廷湯品「鳳凰投胎」、低溫料理「玫瑰醉鴿皇」、再到限量片皮玉露鴨，每一道都是春天的珍稀之選。無論是追求創新粵菜、節令食補或視覺味覺雙重饗宴的饕客，都將在這場春宴中找到專屬於自己的那一口春天。



▲春季限定奢華鴨宴登場！晶華軒推「鳳凰投胎」等十道粵式創新名菜 / 台北晶華酒店晶華軒提供、WalkerLand窩客島整理



港籍中餐廚藝總監鄔海明主廚表示，晶華軒每年春天皆會推出以鴨為主題的應景菜色，今年特別將選材範圍擴展至鴿與鵝，為饕客端上更豐富的禽類料理組合。春季菜單中最受矚目的，是一道名為「鳳凰投胎」的宮廷手路菜，靈感源自清朝乾隆皇帝為寵妃打造的滋補煲湯。主廚選用鴿皇去骨後填入日本銀杏，再以整片花膠包裹鴿身，塞入洗淨豬肚中，加入黨蔘、雞肉、豬腳及豬骨，以白胡椒調味後細火燉煮三小時，湯頭乳白濃郁，滿載膠質。鴿肉入口可佐特製以生薑、蒜蓉、冰糖與雙醬熬製的秘製醬汁，滋味層次堆疊，堪稱春天最美的一口。



▲「鳳凰投胎」宮廷手路菜，靈感源自清朝乾隆皇帝為寵妃打造的滋補煲湯 / 台北晶華酒店晶華軒提供、WalkerLand窩客島整理

延續禽類創意的還有一道融合江南與廣東技藝的「玫瑰醉鴿皇」。選用重量近16兩的鴿皇，以玫瑰露與乾燥玫瑰花瓣醃漬入味，佐以紹興酒提香，再經低溫烹調讓肉質細嫩滑口。主廚上桌前將整隻鴿皇去骨後重新拼組呈盤，淋上酒香四溢的醬汁，整體氣勢十足，一上桌即吸引眾人目光，入口更是餘韻綿延。▲「玫瑰醉鴿皇」選用重量近16兩的鴿皇，以玫瑰露與乾燥玫瑰花瓣醃漬入味 / 台北晶華酒店晶華軒提供、WalkerLand窩客島整理經典再升級的「片皮玉露鴨」選用來自彰化的玉露鴨，鴨皮細緻油嫩、肉質柔軟，搭配冰梅醬與鴨鬆，提供三重吃法，展現粵菜的豐富層次。另一道費時費工的「老廣祿鵝」則以熱鍋逼出鵝肉油脂，再翻轉吸香，慢燉入味後以濃縮滷汁淋上，入口皮酥肉嫩，醬香飽滿。招牌「火鴨泡飯」更以鴨骨湯取代傳統西施泡飯的海鮮湯底，搭配白菜清甜爽口，是一道充滿春意的湯飯之作。「桂花醬燒琵琶鴨二吃」外觀如琵琶，鴨肉醬香金黃，加上桂花醬的獨特香氣，吃來層次感十足。▲經典再升級的「片皮玉露鴨」選用來自彰化的玉露鴨，鴨皮細緻油嫩、肉質柔軟，搭配冰梅醬與鴨鬆，提供三重吃法，展現粵菜的豐富層次 / 台北晶華酒店晶華軒提供、WalkerLand窩客島整理除了主菜，主廚亦以春日當令食材設計數道開胃前菜與別緻小點。前菜之一的「梳片春筍」將當令綠竹筍與糯米同煮，切片後點綴以香椿芽、菠菜與麻油調製的醬汁，細緻外觀下蘊藏春筍的鮮脆與米香。另一道「鮮菌素鵝」則以豆皮包裹雙餡，一邊為香炒羊肚菌與白滷水泡發的鮮菇絲，另一邊則是以鹽清炒的鮮嫩萵筍，兩種口感同時入口，春味躍然而出。▲「梳片春筍」將當令綠竹筍與糯米同煮，切片後點綴以香椿芽、菠菜與麻油調製的醬汁 / 台北晶華酒店晶華軒提供、WalkerLand窩客島整理在小點部分，「海參鴨肉煎包」內餡以鴨肉丁、綠竹筍、海參與酸菜調製而成，外皮金黃酥脆，一口咬下盡是鮮香與層次。「香芋鴨絲春捲」則選用醃製鴨腿肉與大甲芋頭絲、貢菜、芋泥等餡料，春捲外皮炸得金黃酥脆，包裹內餡鹹香滿溢，令人一口接一口停不下來。▲「海參鴨肉煎包」內餡以鴨肉丁、綠竹筍、海參與酸菜調製而成，外皮金黃酥脆，一口咬下盡是鮮香與層次 / 台北晶華酒店晶華軒提供、WalkerLand窩客島整理

晶華軒春季限定粵菜饗宴

活動期間：2025年3月20日 至 2025年4月30日

活動地點：台北晶華酒店三樓「晶華軒」

主打料理推薦：

鳳凰投胎（胡椒豬肚鴿湯）、玫瑰醉鴿皇、片皮玉露鴨（片皮鴨三吃）、老廣祿鵝、火鴨泡飯、桂花醬燒琵琶鴨二吃、梳片春筍（春筍佐香椿前菜）、鮮菌素鵝（豆皮捲雙拼內餡）、海參鴨肉煎包、香芋鴨絲春捲

餐點價格：單點每道390元起（需另加一成服務費）

台北晶華酒店三樓「晶華軒」訂位資訊

電話訂位：晶華酒店總機02-2521-5000 轉 3236（晶華軒）

晶華軒專線：02-2567-7898

線上訂位：https://inline.app/groups/regenttaipei

店家地址：台北市中山北路二段39巷3號