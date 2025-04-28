義大利麵控、漢堡排控這次一起約！「薄多義」這次新品玩出新花樣，推出全新義大利麵「挽肉と麵」，主打現刨帕馬森起司與厚實漢堡排的日義雙重享受，挑戰粉絲新話題。同時，薄多義也同步祭出5月限定優惠，只要觀看指定影片並留言，5月份每週二就能享有義大利麵新品第2件半價優惠，又有理由約聚餐吃薄多義。



▲薄多義新品挽肉と麵，漢堡排義大利麵5月限定優惠每週二第2件半價 / 薄多義提供、WalkerLand窩客島整理



薄多義這波推出3款新品，主打款「挽肉と麵」，靈感來自日式經典元素，結合義式烹調技法，以堆成富士山形狀的帕馬森起司、搭配漢堡肉排，並淋上主廚特製紅酒醬汁，濃郁又有層次。另一款「秋刀魚波菜青醬義大利麵」，將烤秋刀魚與菠菜羅勒青醬完美結合，而「南洋風味雞腿皮烤飯」則用招牌披薩餅皮包裹香米、油蔥酥與鹽焗雞腿，搭配咖哩醬一口咬下香氣四溢，每款都充滿驚喜。



▲薄多義新品挽肉と麵，漢堡排義大利麵以帕馬森起司搭配漢堡肉排 / 薄多義提供、WalkerLand窩客島整理

薄多義 挽肉と麵新品系列 優惠活動

這次新品活動期間，只要到薄多義觀看指定影片並留言，就能在5月份每週二享有新品「挽肉と麵、秋刀魚波菜青醬義大利麵、南洋風味雞腿皮烤飯」第2件半價的優惠。無論是想跟朋友約聚餐，還是想帶家人享受母親節大餐，都能趁這波吃起來。▲薄多義5月份每週二享有新品「挽肉と麵、秋刀魚波菜青醬義大利麵、南洋風味雞腿皮烤飯」第2件半價 / 薄多義提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：2025年5月，每週二

活動內容：到薄多義觀看指定影片並留言，可享新品「挽肉と麵、秋刀魚波菜青醬義大利麵、南洋風味雞腿皮烤飯」第2件半價優惠。



詳細活動規範及供應情形，依 薄多義 官方公告為準。





漢堡排控不只吃薄多義挽肉と麵 還有更多漢堡排話題

推薦閱讀：南港LaLaport美食也有漢堡排！肉的長谷川降價、肉加量，南港人吃。

推薦閱讀：挽肉と米免預約！挽肉と米信義店1/20開幕，免預約也能吃挽肉與米。

推薦閱讀：國父紀念館美食推薦！台北必吃多汁山本漢堡排，白飯湯品免費續。