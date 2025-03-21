日本人氣漢堡排名店「肉的長谷川」插旗台北南港，進駐南港LaLaport美食街！由日本直營帶來道地職人精神的美味日式漢堡排。開幕期間祭出限時加量降價優惠，讓漢堡排控用最省的錢吃升級版和牛漢堡排套餐，更祭出全台通用的集點卡活動。



▲南港LaLaport美食也有漢堡排！肉的長谷川降價、肉加量，南港人吃。 /肉的長谷川 提供、WalkerLand窩客島整理



近年來掀起日式漢堡排的熱潮，不管是日本來的漢堡排、還是台灣在地餐廳推的漢堡排，都讓肉肉控有各種用餐選擇。來自日本擁有高人氣的「肉の長谷川」，是全球每日賣出超過2萬份漢堡排話題夯店。此次隨著南港LaLaport開幕進駐其中，特意推出限定優惠，從3/24~3/26限時三天「日本和牛漢堡排套餐」加量再降價，套餐從原本180克直接升級至270克，售價也從699元降至499元，每日限量50份，售完為止。



▲南港LaLaport美食「肉的長谷川」日式漢堡排 /肉的長谷川 提供、WalkerLand窩客島整理

肉的長谷川 南港LaLaport店 優惠

除了南港新店祭出的限量加碼優惠外，全台「肉的長谷川」門市同步推出常客集點卡，凡購買任一套餐即可獲得1點，集滿6點可免費兌換唐揚炸雞一份，12點則可獲得經典漢堡排套餐。點數可跨店累計兌換，讓常客每次用餐都有驚喜回饋。品牌也承諾未來會持續推出更多超值優惠與貼心服務，延續「肉的長谷川」對品質的堅持與對顧客的感謝。▲南港首間肉的長谷川開幕有優惠 /肉的長谷川 提供、WalkerLand窩客島整理▲肉的長谷川全台門市推常客集點卡 /肉的長谷川 提供、WalkerLand窩客島整理

1、南港LaLaport店：3/24至3/26限時三天，購買「日本和牛漢堡排套餐」加量升級至270克，特價499元，每日限量50份。

2、常客集點卡：全台門市購買任一套餐得1點，集滿6點換「唐揚炸雞」，12點換「漢堡排套餐」。



肉的長谷川 南港LaLaport店

地點：南港LaLaport美食街5樓52000（115台北市南港區經貿二路131號5樓）



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