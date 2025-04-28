月底救星來了！丸亀製麵歡慶11週年，重磅祭出超人氣烏龍麵買一送一優惠，用最經典的招牌滋味感謝一路支持的粉絲。同時也趁勢推出五月新品「剝皮辣椒豬肉烏龍麵」，結合台灣剝皮辣椒與日式職人手藝，帶來台日雙重滋味的全新體驗，還貼心提供冷麵、熱湯兩種選擇，無論想吃清爽還是暖心系，通通能滿足。



▲買一送一吃丸亀製麵！72元烏龍麵只有2天，新口味30元升級大碗 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。



週年慶限定推出的「豚骨烏龍麵買一送一」活動，讓烏龍麵控荷包大省一波。只要在4/29~4/30活動期間，於門市結帳時出示丸亀製麵官方FB按讚或IG追蹤畫面，每支手機畫面即可享有一組優惠，等於平均每碗只要72，超划算。還可以DIY自行加蔥花、蒜末、芝麻粒、五味粉等調味，變化出專屬的丸亀製麵。活動僅限內用，且以現場內用人數與現有庫存為主，想要吃到買一送一優惠的話建議還是趁早吃起來。



▲丸亀製麵 豚骨烏龍麵買一送一兩天快閃 / 丸亀製麵 提供、WalkerLand窩客島整理

丸亀製麵買一送一

此外，丸亀製麵也同步準備全新口味迎接五月溫馨時光。5/1起推出的「剝皮辣椒豬肉烏龍麵」，將台灣在地的剝皮辣椒結合日本傳統料理手法，以柚子芝麻調味的高麗菜與油脂香氣滿滿的豬腹肉拌煮，打造出微辣甘鹹的多層次口感。不論是冷麵還是熱湯麵都能選擇，中碗售價120元，加價30元升級大碗更划算。但要注意誠品西門、誠品松菸、LaLaport南港店三間門市不供應此新品，想吃的粉絲記得挑對門市再出發。▲五月限定新口味「剝皮辣椒豬肉烏龍麵」 / 丸亀製麵 提供、WalkerLand窩客島整理▲將台灣在地的剝皮辣椒結合日本傳統料理手法，有冷麵、熱湯麵選擇 / 丸亀製麵 提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：2025/4/29~4/30

活動內容：結帳時出示官方FB按讚或IG追蹤畫面，即可享「豚骨烏龍麵（中碗）買一送一」。

活動限制：限內用，每支手機限購一組，不適用外帶與外送。



丸亀製麵五月新品「剝皮辣椒豬肉烏龍麵」

新品上市：2025/5/1 起

新品售價：中碗120元，加價30元可升級大碗

新品供應門市：誠品西門、誠品松菸、LaLaport南港店不提供。





月底救星就靠美食優惠！買一送一、1元拉麵都有