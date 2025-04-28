星巴克買一送一連喝4天！為了迎接初夏和一年一度五一勞工節到來，星巴克本週最新買一送一推出兩檔優惠，有針對沁涼夏季飲品的，也有不限口味只為了讓勞工可以好好慰勞自己，無論是冷萃咖啡的濃郁香氣，還是星冰樂的冰涼甜蜜，都能跟好友一起享受星巴克買一送一的雙倍快樂。



▲星巴克買一送一連喝4天！最新星巴克買一送一攻略喝不膩 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲星巴克買一送一4/28～5/1不間斷 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

星巴克買一送一 夏日指定品項好友分享日

首先登場的是4/28、4/29「星巴克夏日推薦好友分享日」，活動期間只要購買兩杯容量大杯以上、口味一致的指定夏季沁涼飲品，其中一杯由星巴克請客。包含檸檬冷萃咖啡、經典特調冷萃咖啡、巧克力可可碎片星冰樂、冰那堤、草莓巴西莓檸檬風味星沁爽與草莓巴西莓椰奶風味星沁爽6款。無論是想來一杯清新果香，還是經典咖啡香，都能找到屬於夏天的專屬滋味。每人每次最多可享買二送二優惠，記得趁現場現貨入手。▲星巴克買一送一夏日推薦好友分享日，指定草莓星沁爽、星冰樂等6大人氣冷飲優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲星巴克買一送一4/28、4/29指定飲品才有優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝緊接著在4/30、5/1推出的「慰勞辛苦的自己好友分享日」，特別為了五一勞動節獻上星巴克買一送一慰勞上班族，不限冰熱、不限口味，只要購買兩杯大杯以上容量的飲料，其中一杯一樣免費送給你。這次不限指定品項，讓上班族都能選自己最愛的口味來犒賞辛苦的自己。不過雲朵冰搖濃縮咖啡、典藏系列、手沖、虹吸咖啡及含酒精飲品不在優惠範圍內，想享優惠記得挑對品項，讓五一勞動節有咖啡陪伴更完美。▲星巴克買一送一五一勞工節優惠慰勞上班族 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲星巴克買一送一4/30、5/1接力登場 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：2025/4/28(一)-4/29(二)

活動內容：活動期間11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

指定品項好友分享活動品項如下：檸檬冷萃咖啡、經典特調冷萃咖啡、巧克力可可碎片星冰樂、冰那堤(含特選)、草莓巴西莓檸檬風味星沁爽、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽。



星巴克買一送一 五一勞動節優惠

活動時間：2025/4/30(三)-5/1(四)

活動內容：活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。



注意事項：

1. 本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。

2. 每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3. 優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4. 原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

5. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

6. 詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。





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