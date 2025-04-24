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飲料控喝新品優惠！萬波33元金鑽杏仁露優惠先搶，杏仁凍回歸推爆。

飲料 新品 優惠 萬波 more
2025-04-24 17:56:00 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

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天氣熱起來就是要來點清爽的！主打古早味飲料的萬波，在初夏推出全新酸爽鳳梨系列飲品，有「金鑽杏仁露」與「金鑽鳳梨綠」兩款，其中更搭上同步回歸的「杏仁凍」，就是懷舊的經典味道。為了歡慶新品和杏仁凍開賣，連續兩個週末推出點新品就加5元就多一份杏仁凍。同時，近日也在「你訂」外送平台推出珍奶節第二杯6折、鳳梨系列飲品現折10元等優惠，等大家來喝杯萬波飲料。
▲飲料控喝新品優惠！萬波金鑽鳳梨酸爽開喝，加5元升級杏仁凍 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲飲料控喝新品優惠！萬波金鑽鳳梨酸爽開喝，加5元升級杏仁凍 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

這次新登場的「金鑽杏仁露」和「金鑽鳳梨綠」，是萬波專為初夏設計的果香飲品，用料超實在。主角「金鑽鳳梨」來自台灣在地台農17號，再搭配酸香十足的土鳳梨熬成果醬，喝起來層次分明、香氣飽滿。金鑽杏仁露把鳳梨果香和滑嫩杏仁凍結合在一起，酸甜中帶著清爽奶香，喝起來超順口；金鑽鳳梨綠則可以自由選擇更換成茶底，有紅茶、金萱、麗雅烏龍或鐵觀音可搭配，推薦微糖少冰，鳳梨香氣剛剛好，炎熱天氣喝一杯超解渴。
▲萬波金鑽鳳梨系列嚴選台灣在地台農17號，再搭配酸香十足的土鳳梨熬成果醬 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲萬波金鑽鳳梨系列嚴選台灣在地台農17號，再搭配酸香十足的土鳳梨熬成果醬 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



夏天少不了的「杏花雨露」也同步回歸，用手工杏仁凍搭配冬瓜青茶的經典飲品，一直是萬波粉絲最愛之一。這次萬波更貼心加碼優惠，5/1~5/4、5/9~5/11兩個週末，只要現場購買鳳梨系列或杏花雨露，加5元就送杏仁凍一份，只要追蹤官方社群＋加入Line會員就能享優惠。另外「你訂」線上平台也同步推優惠，買鳳梨系列就送10元折價券，若在4/29-5/9期間領券，則是金鑽杏仁露第二杯6折。
▲萬波杏仁凍回歸，惠，5/1~5/4、5/9~5/11 只要現場購買鳳梨系列或杏花雨露，加5元就送杏仁凍一份 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲萬波杏仁凍回歸，惠，5/1~5/4、5/9~5/11 只要現場購買鳳梨系列或杏花雨露，加5元就送杏仁凍一份 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲萬波 金鑽鳳梨飲料系列 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲萬波 金鑽鳳梨飲料系列 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


 

萬波 金鑽鳳梨飲料系列

開賣日：2025/4.25起
品項：
金鑽杏仁露 中杯65元 / 大杯75元
金鑽鳳梨綠中杯55元 / 大杯65元
杏花雨露北部 中杯50元 / 大杯60元、中南部 中杯45元 / 大杯55元。
 

萬波 杏仁凍優惠

活動時間：2025/5/1～5/4、5/9～5/11
優惠內容：指定飲品加5元送杏仁凍（每日限量100份），參加活動需追蹤官方任一社群平台＋加入Line會員。
 

萬波 你訂優惠

1、2025/4/25～5/4於「你訂」購買鳳梨系列即贈10元折價券（滿百可用1張）。
2、2025/4/29-5/9 在「你訂」珍奶節活動領券，可享有金鑽杏仁露第二杯6折。

 

飲料控新飲料接著喝！

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