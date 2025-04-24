飲料控新品開喝！天氣慢慢變熱，各間飲料品牌在4月起紛紛推出新品，幫飲料控消暑降溫。其中五桐號、珍煮丹推出全新無咖啡因系列飲品，COMEBUY經典飲料海神全新改名為「嗨神」，此外還有最好拍手搖杯「麥吉」推出夏季限定水果椰奶系列、85℃推出優酪冰沙，被手搖杯耽誤的甜點店「大茗」則有新品花生奶蓋泡芙，跟著窩客島帶你一次看完6大飲料新品話題。



▲飲料控新品開喝！6大飲料新品話題，五桐號、珍煮丹、COMEBUY、麥吉、85℃、大茗同步推出新品 / WalkerLand窩客島整理提供



▲6大飲料新品話題，4月飲料新品必喝推薦 / WalkerLand窩客島整理提供

五桐號新品 玄米蕎麥奶茶

五桐號五週年迎來品牌升級，不只推出全新二代店，這次菜單也全面翻新，一口氣推出22款全新飲品，其中特別推薦無咖啡因「玄米蕎麥、玄米蕎麥奶茶」，搭上最夯穀物飲品話題。果茶控則推薦「柚香荔枝凍飲、山形蜜桃凍飲」，喝得到綠茶凍的Q彈口感。



全文介紹：五桐號買一送一！五桐號聯名Pingu企鵝家族，新飲料蕎麥奶茶買一送一喝起來。



▲五桐號五週年推出22款新品，推薦柚香荔枝凍飲、山形蜜桃凍飲 / 五桐號提供、WalkerLand窩客島整理



▲五桐號五週年推出22款新品，特別推薦無咖啡因「玄米蕎麥、玄米蕎麥奶茶」 / 五桐號提供、WalkerLand窩客島整理



COMEBUY新品 嗨神

COMEBUY經典茶飲「海神」20歲，改名「嗨神」正式登場，推出多重優惠慶生回饋粉絲。5月1日至22日於momo購物網購買票券，享嗨神2杯75折。在全台門市購買嗨神系列飲品，不論壽星、或是要幫朋友慶生，可享買四送一優惠，還能獲得限量「嗨神生日杯」與專屬貼紙包，上傳嗨神生日杯分享照還有機會獲得40杯免費喝。



▲COMEBUY經典飲料海神，因註冊問題改名為「嗨神」強勢回歸 / COMEBUY提供、WalkerLand窩客島整理



▲COMEBUY「嗨神」推出生日杯、買四送一優惠 / COMEBUY提供、WalkerLand窩客島整理

珍煮丹新品 黑糖海鹽奶蓋

珍煮丹新品是無咖啡因手搖杯！珍煮丹以招牌黑糖飲料為主題，推出全新「黑糖海鹽奶蓋系列」三款鹹甜系飲料，其中更包含無咖啡因蕎麥茶，搭配黑糖海鹽奶蓋，4/14起全台門市同步開賣。同時，珍煮丹更推出A+B「微甜卡」，買飲料免費加料，或是指定飲品買A送B，讓飲料控趁機喝新品。



全文介紹：珍煮丹買一送一！珍煮丹微甜卡買A送B，無咖啡因黑糖海鹽飲料開喝。



▲珍煮丹飲料新品，黑糖海鹽奶蓋系列，微甜卡免費加料及飲品買一送一優惠 / 珍煮丹提供、WalkerLand窩客島整理



▲珍煮丹飲料新品，黑糖海鹽奶蓋系列推薦黑糖海鹽麥麥粉粿奶 / 珍煮丹提供、WalkerLand窩客島整理

麥吉新品 水果椰奶系列

麥吉春季限定「水果椰奶系列」4月15日起全台門市正式開賣，以當季水果結合濃郁椰奶推出三款新飲，主打清爽健康又顏值滿分。新品包含哈密瓜椰奶果昔、火龍果椰奶果昔、鳳梨百香椰奶果昔，還有升級版珍奶「椰奶珍珠奶茶」，超適合飲料控夏天消暑開喝。



▲麥吉新品水果椰奶系列推出哈密瓜椰奶果昔、火龍果椰奶果昔、鳳梨百香椰奶果昔 / 麥吉提供、WalkerLand窩客島整理



85℃新品 優酪冰沙

​​​​​​​▲麥吉新品水果椰奶系列，適合飲料控夏天消暑開喝 / 麥吉提供、WalkerLand窩客島整理

85℃夏季新品優酪系列在4月24日起登場，推出酸甜系「佳蘋優酪飲、好莓優酪飲、好莓優酪冰沙」，含四種好菌、一億活性乳酸菌，搭配水果風味超清爽消暑，每杯65元起開喝。此外85℃加碼推出「咖啡加料」優惠，買大杯拿鐵、學習伯牙、植霧白拿鐵，即可免費加料「特皮Q粉角」，讓咖啡控消暑喝起來。



▲85℃新品優酪系列，佳蘋優酪飲、好莓優酪飲、好莓優酪冰沙 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理



▲85℃加碼推出咖啡加料優惠，特皮Q粉角免費加 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

大茗新品 花生奶蓋泡芙

手搖杯「大茗」這次新品不是飲料、而是甜點！新品「花生奶蓋泡芙」在5/5起登場，外層酥香菠蘿皮搭配濃郁花生醬與奶蓋餡，打造雙重滑順層次感。此外更推出優惠活動，4/25起加入大茗LINE好友並回答問題，即可獲得花生奶蓋泡芙兩入9折券，4/28-5/9門市單筆消費送刮刮卡，集滿「好事花生」四字即可於5/5起免費兌換泡芙一顆。5/1-5/11參加大茗社群「媽媽我要和你說…」留言活動，還有機會抽中「花生泡芙月票」30顆。



▲大茗新品花生奶蓋泡芙5/5起登場，搶先推出3大活動搶泡芙優惠 / 大茗提供、WalkerLand窩客島整理



▲大茗新品花生奶蓋泡芙，有機會抽中泡芙月票免費吃30顆 / 大茗提供、WalkerLand窩客島整理