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拉麵控吃1元麵屋一燈！台北2店插旗信義區，1元拉麵、限定口味一次看。

台北美食 日式 拉麵 麵屋一燈 more
2025-04-25 13:05:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：麵屋一燈
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

東京拉麵之王「麵屋一燈」台北2號店開了！被譽為東京拉麵之王的麵屋一燈，自2017年登台以來，以濃郁清爽的雞白湯與職人精神圈粉。繼A11與高雄夢時代之後，第三間店選址台北統一時代百貨B2美食街。為了慶祝三號店開幕，除了推出限定新口味「松露椎茸雞白湯拉麵」，還祭出一元拉麵快閃與滿額抽東京機票等活動，從餐點到福利全面升級，為信義區上班族帶來不一樣的午餐選擇。
▲拉麵控吃1元麵屋一燈！台北2店插旗信義區，1元拉麵、限定口味一次看 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲拉麵控吃1元麵屋一燈！台北2店插旗信義區，1元拉麵、限定口味一次看 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲麵屋一燈台北2號店插旗台北統一時代百貨B2美食街 / 麵屋一燈 提供、WalkerLand窩客島整理
▲麵屋一燈台北2號店插旗台北統一時代百貨B2美食街 / 麵屋一燈 提供、WalkerLand窩客島整理



靠著獨門「魚介冠軍沾麵」擄獲無數拉麵控的心，使用五種魚介慢火熬出濃郁卻清爽的湯頭，成為回訪率極高的人氣品項。想吃得更過癮，加價69元即可升級麵條份量為大盛，不只吃得更飽，還能免費續加沾汁，讓每一口拉麵都能完整包裹滿滿風味，從第一口濃到最後一口都不膩。
▲麵屋一燈招牌必點「魚介冠軍沾麵」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲麵屋一燈招牌必點「魚介冠軍沾麵」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲加價69元即可升級麵條份量為大盛 / 麵屋一燈 提供、WalkerLand窩客島整理
▲加價69元即可升級麵條份量為大盛 / 麵屋一燈 提供、WalkerLand窩客島整理

麵屋一燈統一時代店店內空間延續一貫日式木質風格，更特別獻上僅此門市才吃得到的「松露椎茸雞白湯拉麵」。由社長坂本幸彥親自監製，雞骨高湯基底融合松露醇香與椎茸的鮮氣，濃郁卻不膩口。配料方面則嚴選低溫烹調的雞叉燒與豬叉燒，肉質細緻油脂分布恰到好處，搭配微捲細麵讓整體口感層次更明確。從湯底到食材，每一口都是極致平衡的體現，讓拉麵控在熱鬧信義也能靜心感受職人手藝。
▲統一時代店獨家限定「松露椎茸雞白湯拉麵」 / 麵屋一燈 提供、WalkerLand窩客島整理
▲統一時代店獨家限定「松露椎茸雞白湯拉麵」 / 麵屋一燈 提供、WalkerLand窩客島整理
▲「松露椎茸雞白湯拉麵」雞骨高湯基底融合松露醇香與椎茸的鮮氣，濃郁卻不膩口 / 麵屋一燈 提供、WalkerLand窩客島整理
▲「松露椎茸雞白湯拉麵」雞骨高湯基底融合松露醇香與椎茸的鮮氣，濃郁卻不膩口 / 麵屋一燈 提供、WalkerLand窩客島整理


除了新口味登場，麵屋一燈也準備了多波開幕驚喜。即日起至4月30日，單筆消費滿500元即可獲得刮刮卡，有機會抽中東京來回機票、社長親簽拉麵碗，或MIYAZAKI聯名限量圍巾等好禮。5月1日早上10點也將推出限時「一元拉麵」快閃，只要透過Ocard商城下單即可用1元吃到經典拉麵，限量100份搶完為止。此外，5月1日至2日會員來店用餐不僅享拉麵第二碗半價，還有積分雙倍與每日前10名限定贈禮，誠意滿滿不容錯過。
▲5月1日早上10點也將推出限時「一元拉麵」快閃，只要透過Ocard商城下單即可用1元吃到經典拉麵 / 麵屋一燈 提供、WalkerLand窩客島整理
▲5月1日早上10點也將推出限時「一元拉麵」快閃，只要透過Ocard商城下單即可用1元吃到經典拉麵 / 麵屋一燈 提供、WalkerLand窩客島整理
▲即日起至4月30日，單筆消費滿500元即可獲得刮刮卡，有機會抽中東京來回機票、社長親簽拉麵碗，或MIYAZAKI聯名限量圍巾等好禮 / 麵屋一燈 提供、WalkerLand窩客島整理
▲即日起至4月30日，單筆消費滿500元即可獲得刮刮卡，有機會抽中東京來回機票、社長親簽拉麵碗，或MIYAZAKI聯名限量圍巾等好禮 / 麵屋一燈 提供、WalkerLand窩客島整理



 

麵屋一燈 統一時代店

地址： 台北統一時代店 B2美食街（台北市信義區忠孝東路5段8號B2）
營業時間：週日~週四11:00~21:30、週五~週六11:00~22:00
 

麵屋一燈 統一時代店開幕優惠

1、即日起至4/30 單筆滿500元送刮刮卡，最大獎：東京來回機票、社長親簽拉麵碗、MIYAZAKI聯名圍巾。
2、5/1 早上10:00 透過 Ocard 商城下單就能以一元享用經典拉麵，限量100份，售完為止。
3、5/1～5/2 會員拉麵第二碗半價＋積分雙倍。每日前10名再送MIYAZAKI聯名好禮。

 

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麵屋一燈 統一時代店

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place台北市信義區忠孝東路5段8號B2樓
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