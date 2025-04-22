日本超夯甜甜圈「I'm donut?」即將來台！許多甜點控飛日本、甚至日本人也在搶吃、搶打卡的超夯甜甜圈「I'm donut?」主打入口即化的「生甜甜圈」口感，從2022年開幕以來風靡全日本，也是許多台灣粉絲在日本一定要拍到的人氣打卡甜點。這次「I'm donut?」即將開設台灣一號店，地點就在台北，讓許多粉絲的都搶晚等不及了。



▲日本超夯甜甜圈I'm donut?即將來台，台灣一號店將在台北大安區 / 圖片來源：I'm donut?官方Instagram、WalkerLand窩客島整理



▲日本超夯甜甜圈I'm donut?即將插旗台北 / 圖片來源：I'm donut?官方Instagram、WalkerLand窩客島整理

I'm donut? 台北店

2022年創立的日本甜甜圈I'm donut?，主打「生甜甜圈」與一般甜甜圈不同，強調入口即化的療癒口感，同時搭配鹹甜等多種口味選擇，無論是經典甜口味糖霜、抹茶、巧克力，超夯開心果口味，以及鹹口味明太子、火腿等通通都有，讓人無論是作為下午茶、或是當成早餐品嚐都很可以。▲日本超夯甜甜圈I'm donut?即將插旗台北，I'm donut?主打多種鹹甜口味甜甜圈 / 圖片來源：I'm donut?官方Instagram、WalkerLand窩客島整理▲日本超夯甜甜圈I'm donut?提供多種口味變化 / 圖片來源：I'm donut?官方Instagram、WalkerLand窩客島整理I'm donut?以獨特的甜甜圈口感、加上時尚的品牌風格，成為超夯的打卡美食，除了東京、大阪、福岡等地有分店之外，這次更將由富錦樹集團引進台灣，讓台灣粉絲不用出國、就能吃到超療癒I'm donut?甜甜圈。門市地點預計在台北市敦化南路一段，消息一曝光就讓許多甜點控瘋狂敲碗，等不及開吃。▲日本超夯甜甜圈I'm donut?在日本東京、大阪、福岡等地有分店 / 圖片來源：I'm donut?官方Instagram、WalkerLand窩客島整理▲日本超夯甜甜圈I'm donut?將由富錦樹集團引進台灣 / 圖片來源：I'm donut?官方Instagram、WalkerLand窩客島整理

預計店址：台北市大安區敦化南路一段

詳細開幕日期、開幕地點依富錦樹集團官方公告為準。

圖片來源：I'm donut?官方Instagram



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