饗賓集團壽司店「貓將壽司」進駐信義區！如果你吃饗食天堂、旭集、饗A Joy都直衝壽司區的話，這間新品牌「貓將壽司」你一定要衝，饗賓集團鎖定台灣人超愛的日料，打造全新「貓將壽司」壽司、串燒、炸物通通一次吃到，品牌更搭配超萌貓咪元素，在餐廳中的裝潢設計、餐桌小物通通都有貓咪小彩蛋，不論你是貓控、壽司控，通通要衝。



▲信義區新開店，饗賓集團壽司店「貓將壽司」進駐遠百A13，邊吃壽司邊看101 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲信義區新開店，饗賓集團壽司店「貓將壽司」貓奴萌翻 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

饗賓集團貓將壽司4月19日正式插旗遠百信義A13，貓將壽司分為板前座位、四人桌席與景觀席位區，還可以坐在大片玻璃前看101高樓邊吃壽司。特別的是，「貓將壽司」的品牌吉祥物就是一隻眼神超認真的料理貓，呼應日本經典的壽司大將，並且在整間店裡處處融入貓將的元素。除了門口有超大貓將打卡點之外，在醬油碟、茶杯都有可愛貓將，而醬料罐更是取名諧音「貓醬」，分為爽、甘、濃不同風味，並且以黑貓白貓作為造型罐，從貓咪的尾巴倒出醬油，直接萌翻粉絲。▲信義區新開店，饗賓集團壽司店「貓將壽司」進駐遠百A13，貓咪餐具小巧思 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲信義區新開店，饗賓集團壽司店「貓將壽司」進駐遠百A13，貓咪餐具小巧思 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝在餐點上，貓將壽司推薦現點現捏的55種壽司，還有燒物、揚物、刺身與吸物等上百道日式料理可以選擇。壽司控首推「招牌炙燒三重奏握壽司、北海道牡丹蝦握壽司」，經典款一定要吃到。炙燒壽司系列推薦必吃有洋蔥甜味的「炙燒鮭魚」、入口即化且帶有檸檬解膩的「炙燒比目魚鰭邊」，還有「明太子玉子燒」等經典壽司，小奢華選擇也有「A5和牛握壽司、炙燒黑鮪中腹握壽司」等高級食材，每份壽司售價40元至200元不等。▲信義區饗賓集團「貓將壽司」進駐遠百A13，必吃壽司推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲信義區饗賓集團「貓將壽司」進駐遠百A13，必吃壽司推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝與饗賓Buffet的小份量壽司不同，貓將壽司餐點與壽司的份量很足，絕對讓粉絲吃飽飽。除了壽司之外更提供多款居酒屋餐點，包含炸物、可樂餅推薦「黃金蟹肉可樂餅」，還有超級厚切「里肌嫩豬排」，以及居酒屋必備的烤物、串燒通通有。編輯更特別推薦百搭下酒菜「味噌明太雙味拌起司」，主廚特調風味起司塊可以當成調味，搭配其他的炸物、壽司一起吃超加分。▲信義區饗賓集團「貓將壽司」進駐遠百A13，必吃炸物推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲信義區饗賓集團「貓將壽司」進駐遠百A13，必吃串燒烤物推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝吃壽司必備的「味噌湯、茶碗蒸」在貓將推出升級版「和風蟹丸茶碗蒸、鮑魚土瓶蒸、鮮魚味噌湯」滿滿海味很可以。甜點系列除了經典必吃焦糖布丁之外，還有可愛貓貓元素的「柚香抹茶繽紛聖代」，清爽柚子凍搭配超濃郁手作抹茶冰淇淋，夾入最中餅裡讓一次吃到不同口感。▲遠百A13貓將壽司，現場可欣賞到壽司料理秀 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲遠百A13貓將壽司，甜點聖代抹茶控必吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

貓將壽司 訂位資訊

餐廳地址：台北市信義區松仁路58號14樓 (遠百信義A13)

訂位電話：02-8780-6867

訂位方式：線上訂位連結



壽司控除了信義區貓將壽司 壽司快訊也要衝

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