壽司控、抹茶控一起衝壽司郎！壽司郎祭出全新「美味九州」新品系列，從即日起至5/4限時19天，集結鹿兒島、長崎、福岡等地珍稀海味，搭配多款人氣壽司與炸物，讓壽司控有更多選擇。這次更再度與百年抹茶「辻利茶舗」聯名，帶來兩款超強抹茶甜點，數量有限，窩客島編輯建議大家趁早去嚐鮮吃起來。



▲壽司郎抹茶聯名！辻利抹茶可麗餅、明太子壽司13款新品，限量登場 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲壽司郎期間限定「美味九州」共推出19款新品 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

壽司郎九州新品

本次壽司郎新品主打食材「鹿兒島縣產紅魽」與「長崎縣產劍先烏賊」堪稱海味中的夢幻逸品。紅魽選自6公斤以上大魚，油脂含量達一般紅魽2到3倍，肉厚脂潤、入口即化；而高級食材「劍先烏賊」則以野生捕撈急凍後配送門市，彈牙滑嫩。備受推崇的壽司郎副食也推出新品「薩摩産酥炸小蝦」，嚴選鹿兒島外海的小蝦，簡單濃郁的蝦味讓人超滿足。▲壽司郎新品主打食材「鹿兒島縣產紅魽」與「長崎縣產劍先烏賊」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲壽司郎新品「薩摩産酥炸小蝦」，嚴選鹿兒島外海的小蝦酥炸 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝還有來自福岡的「YAMAYA明太子三兄弟軍艦」與「炙烤鯖魚明太子押壽司」，展現福岡明太子辛香魅力；「長崎縣產炙燒鹽漬雞魚」、「九州產酥炸竹筴魚」、「羽鰹」與「水煮深海紅蟹」等也同步登場，展現九州海產豐富層次，讓人每道都想點。▲壽司郎新品福岡的「YAMAYA明太子三兄弟軍艦」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲壽司郎新品「水煮深海紅蟹」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝而來到壽司郎當然不只要吃壽司，被網友笑稱是被壽司耽誤的甜點店再次發威，再度跨界和日本百年抹茶「辻利茶舗」聯名，推出兩大期間限定抹茶甜點，首推必吃「辻利抹茶可麗餅」，將壽司郎最經典人氣卡達拉娜捲進可麗餅中，再搭上蜜紅豆、鮮奶油和抹茶冰淇淋，整體甜而不膩。另一款「辻利抹茶芒果聖代」則結合抹茶奶酪、蛋糕、冰淇淋與芒果雪酪，抹茶的微苦回甘搭上酸甜滋味，是今年夏天必吃甜點。▲壽司郎跨界和日本百年抹茶「辻利茶舗」聯名 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲壽司郎Ｘ辻利茶舗聯名「辻利抹茶可麗餅」，將壽司郎最經典人氣卡達拉娜捲進可麗餅中 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：2025年4月16日（三）至5月4日（日）止，共19天

參與門市：全台壽司郎門市

推薦品項：

鹿兒島縣產紅魽 80元

長崎縣產劍先烏賊 80元

YAMAYA明太子三兄弟軍艦 80元

炙烤鯖魚明太子押壽司 40元

長崎縣產炙燒鹽漬雞魚 60元

九州產酥炸竹筴魚 70元

長崎縣產羽鰹 60元

飛魚卵海藻軍艦 40元

酥脆海苔鮪魚泥卷 80元

水煮深海紅蟹 40元

薩摩産酥炸小蝦 80元



壽司郎、辻利抹茶聯名甜點

辻利抹茶可麗餅 130元

辻利抹茶芒果聖代 120元





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