藏壽司新扭蛋是間諜家家酒！超夯動畫「SPY×FAMILY間諜家家酒」全員角色化身成藏壽司扭蛋，4月18日至5月2日期間限定登場，間諜家家酒佛傑一家「安妮亞、洛伊德、約兒」，以及「達米安、情報員尤利」等角色推出12款限定扭蛋，讓粉絲們揪團朝聖。



▲藏壽司 SPY×FAMILY間諜家家酒扭蛋12款，4/18起期間限定登場 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理



▲藏壽司 SPY×FAMILY間諜家家酒扭蛋12款，包括吊飾6款、橡皮擦6款 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理

藏壽司 SPY×FAMILY間諜家家酒扭蛋

藏壽司在4月18日至5月2日，期間限定推出「SPY×FAMILY間諜家家酒」聯名扭蛋，集結12款人氣角色造型，包括吊飾6款、橡皮擦6款，其中還有安妮亞表情包，從滿心期待到尷尬出戲的表情，讓粉絲會心一笑。除了佛傑一家成員外，連達米安、情報員尤利也加入陣容，讓粉絲們通通想收藏。▲藏壽司 SPY×FAMILY間諜家家酒扭蛋12款，其中還有安妮亞表情包 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理不只扭蛋搶手，藏壽司也預告加碼推出「滿額贈活動」即將在4月28日起登場，活動期間內到藏壽司門市，單筆消費滿800元即可獲得隨機一款「SPY×FAMILY原創資料夾」。本次推出共4款設計，每款都結合動畫經典場景與人氣角色，像是安妮亞與彭德的擁抱畫面，粉絲們一定要收。▲藏壽司 SPY×FAMILY間諜家家酒滿額贈活動，送SPY×FAMILY原創資料夾 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理藏壽司4月15日同步推出三款初夏新餐點，包括炸得酥香的「軟殼蟹天婦羅醬拌烏龍麵」、鹹香層次超豐富的「青森扇貝佐明太子」，還有麻辣控會愛的「麻辣豬五花」握壽司。藏壽司的超人氣甜點系列也推出新品，在北中南限定門市推出「比利時巧克力霜淇淋」與「比利時巧克力牛奶霜淇淋」，讓巧克力控留甜點胃吃一波。▲藏壽司新品青森扇貝佐明太子 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理▲藏壽司新品比利時巧克力霜淇淋 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/4/18-5/2

活動門市：全台藏壽司門市



藏壽司 SPY×FAMILY間諜家家酒滿額贈

活動期間： 2025/4/28 (一)起-送完為止

活動方式：活動期間至全台分店當日折扣後單筆消費滿800元以上，至櫃台出示發票，即可兌換期間限定「SPY×FAMILY間諜家家酒原創資料夾」乙個。（共4款，隨機贈送不挑款）



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