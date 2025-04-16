鮭魚生魚片加量不加價！爭鮮迴轉壽司隱藏版優惠，再四月限定每週二、週四四，只要內用就能享有「極鮮鮭魚生片」超值加量不加價，原本2片的價格，直接多送你1片，讓鮭魚控、壽司控吃得心滿意足，下班先衝爭鮮吃鮭魚。



▲爭鮮極鮮鮭魚生片加量優惠，爭鮮鮭魚免費多一片 / WalkerLand窩客島整理提供



這次爭鮮特別回饋粉絲，針對經典招牌「極鮮鮭魚生片」推出限定優惠活動，鮭魚生於片是爭鮮靠著每週5至6次空運配送，把鮭魚從海外鮮送到門市，主打超高鮮度，口感厚實又帶有油脂香氣。原先每盤60元兩片，再4月份活動期間，三片鮭魚只算兩片價，高CP值限定優惠一定要跟上。



▲爭鮮極鮮鮭魚生片加量不加價，爭鮮4月每週二每週四優惠免費多一片 / WalkerLand窩客島整理提供

爭鮮 極鮮鮭魚生片加量優惠

本次活動在全台爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市，4月份的每週二、四指定日子內用就能享有優惠，日期包含4/17、4/22、4/24與4/29。無論是上班族中午想偷閒吃點好的、還是下班聚餐想大吃一波，都有理由衝爭鮮享受小確幸。▲爭鮮4月鮭魚優惠，每週二每週四優惠免費多一片、加量不加價 / WalkerLand窩客島整理提供

活動期間：4/17、4/22、4/24、4/29

活動品牌：爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS

活動內容：「極鮮鮭魚生片」三片60元。



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