隨著2025台北國際觀光博覽會登場，台北福華大飯店線上旅展同步盛大開跑，即日起至5月30日，推出多款下殺優惠的餐券方案。台北福華大飯店餐券此次涵蓋中式合菜、十人桌菜、自助午晚餐套票、下午茶套票以及港點粵菜任選餐券，無論是家庭聚餐、朋友聚會或日常小酌，都能以超值價格體驗台北福華的頂級美食款待。



▲「彩虹座下午茶套票」每套五張4,000元，買兩套再贈送一張，下午茶週一至週五每張優惠價只要727元/ 台北福華大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

本次台北福華線上旅展中，最受矚目的中式餐廳合菜餐券，每張特價3,099元，買五贈一後單價約為2,582元，適用於珍珠坊、蓬萊邨及江南春等三大老字號中餐廳。另有中式十人桌菜餐券，每張12,888元，買十送一後每張僅需11,716元，涵蓋滬式、台式及廣式三大菜系，讓企業宴客或大型聚餐也能輕鬆成行，展現台北福華大飯店餐券多元且精緻的餐飲服務。



▲台北福華大飯店彩虹座 以嚴選產地的頂級海鮮，搭配匠心獨運的烹調技法，端出超過50道美味好料/ 台北福華大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

愛好自助餐的饕客們絕不能錯過福華彩虹座自助餐優惠，旅展期間推出午晚餐套票五張6,500元，買兩套即贈送一張，單張折算約1,181元起。福華彩虹座自助餐同時也祭出下午茶套票，五張4,000元，再買兩套贈送一張，單張最低僅727元。這些票券適用於平日及假日，加價條件清楚標示，方便消費者靈活安排。

除了台北福華線上旅展推出的餐券優惠外，彩虹座自助餐近期也以「海鮮交響曲」為主題，祭出多款頂級海鮮料理。從炙燒烏魚子凱薩沙拉、現點現煎的龍膽石斑魚片，到各式現做熱食與甜點，福華彩虹座自助餐在食材選擇與烹調技藝上展現了高度專業，成為今年春夏不可錯過的美食亮點。



▲港點粵菜任你選餐券1150元，買十張贈一 / 台北福華大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

消費者於台北福華大飯店線上旅展購買餐券，不僅享有即買即用的便利性，活動優惠期長達半年以上，最晚可使用至2025年11月30日。需要特別注意的是，各餐券於國定假日或特定節慶期間使用時，須依票面規範加價或以抵用方式消費，台北福華大飯店官網亦提供完整資訊供查詢，提升交易透明度與使用彈性。



▲吃到飽餐券最低51折起！台北福華線上旅展限時開賣、再加碼送免費餐券/ 台北福華大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

台北福華大飯店線上旅展

活動期間：2025年4月25日至5月30日

販售通路：台北福華大飯店官網及外賣櫃，採電子票券即買即用

餐券優惠內容

中式餐廳合菜餐券

每張3,099元（買五送一後折扣價約2,582元）

適用餐廳：珍珠坊、蓬萊邨、江南春

中式十人桌菜餐券

每張12,888元（買十送一後折扣價約11,716元）

適用餐廳：江南春、蓬萊邨、宴會廳

福華彩虹座午晚餐套票（五張）

每套6,500元（買兩套贈一張，單張折算約1,181元）

福華彩虹座下午茶套票（五張）

每套4,000元（買兩套贈一張，單張折算約727元）

珍珠坊港點粵菜任你選餐券

每張1,150元（買十送一後折扣價約1,045元）

注意事項：

優惠效期至2025年11月30日止

特定節日如5月1日、5月10日至5月11日、5月30日、8月8日、10月6日、10月10日等不適用

若遇不適用日期可依票面價值抵用餐飲消費



洽詢資訊：台北福華大飯店專線（02-2326-7517）

活動詳情網址：https://bit.ly/2025TTE