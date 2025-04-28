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香菜多力多滋！7-11香菜多力多滋 樂事榴槤口味開賣，7-11香菜盆栽自己種。

香菜 洋芋片 7-11 榴蓮 more
2025-04-28 13:42:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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香菜多力多滋超獵奇！近期粉絲們在超商社群發現超獵奇零食新品，7-11開賣「香菜多力多滋」還有「樂事榴槤口味」吸引粉絲注意，超狂、超有話題的香菜與榴槤訊速掀起討論，不管是喜歡香菜的香菜控、還是支持香菜消滅的香菜黑粉，這次通通要瘋掉。
▲香菜多力多滋超獵奇！7-11零食新品，香菜多力多滋、樂事榴槤口味 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲香菜多力多滋超獵奇！7-11零食新品，香菜多力多滋、樂事榴槤口味 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲香菜多力多滋超獵奇！7-11零食新品，香菜多力多滋、樂事榴槤口味 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲香菜多力多滋超獵奇！7-11零食新品，香菜多力多滋、樂事榴槤口味 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



7-11即日起開賣零食新品，包含超狂「香菜多力多滋」，一開賣就在社團討論度超高，每片玉米脆片都透出香菜的綠色、還有淡淡的草味，口味上則吃得到超濃、超還原真實香菜風味，搭配多力多滋玉米香氣與微辣風味，讓香菜控一口接一口吃爆。
▲香菜多力多滋超獵奇！7-11零食新品香菜多力多滋 WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲香菜多力多滋超獵奇！7-11零食新品香菜多力多滋 WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

如果你是香菜控，這次7-11也推出「轉轉香菜種子杯」，自己在家裡、在辦公室就能種香菜。除此之外，7-11這次也推薦多款洋芋片新品，包含「樂事榴槤口味」同步在7-11開賣，經典薄脆洋芋片搭配超衝擊榴槤風味，同時還有「蕃薯芋頭雙色脆片」、乖乖新口味「蘋果牛奶乖乖」，讓零食控又有超多嚐鮮話題。
▲香菜控必買，7-11轉轉香菜種子杯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲香菜控必買，7-11轉轉香菜種子杯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲7-11零食新品，蕃薯芋頭雙色脆片、蘋果牛奶乖乖 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲7-11零食新品，蕃薯芋頭雙色脆片、蘋果牛奶乖乖 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

 

7-11 零食新品推薦

香菜多力多滋：50元
樂事榴槤口味：50元
蕃薯芋頭雙色脆片：45元
蘋果牛奶乖乖：39元
轉轉香菜種子杯：89元
 

除了香菜多力多滋之外 香菜控也要吃爆

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