香菜多力多滋超獵奇！近期粉絲們在超商社群發現超獵奇零食新品，7-11開賣「香菜多力多滋」還有「樂事榴槤口味」吸引粉絲注意，超狂、超有話題的香菜與榴槤訊速掀起討論，不管是喜歡香菜的香菜控、還是支持香菜消滅的香菜黑粉，這次通通要瘋掉。



▲香菜多力多滋超獵奇！7-11零食新品，香菜多力多滋、樂事榴槤口味 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲香菜多力多滋超獵奇！7-11零食新品，香菜多力多滋、樂事榴槤口味 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

7-11 零食新品推薦

7-11即日起開賣零食新品，包含超狂「香菜多力多滋」，一開賣就在社團討論度超高，每片玉米脆片都透出香菜的綠色、還有淡淡的草味，口味上則吃得到超濃、超還原真實香菜風味，搭配多力多滋玉米香氣與微辣風味，讓香菜控一口接一口吃爆。▲香菜多力多滋超獵奇！7-11零食新品香菜多力多滋 WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝如果你是香菜控，這次7-11也推出「轉轉香菜種子杯」，自己在家裡、在辦公室就能種香菜。除此之外，7-11這次也推薦多款洋芋片新品，包含「樂事榴槤口味」同步在7-11開賣，經典薄脆洋芋片搭配超衝擊榴槤風味，同時還有「蕃薯芋頭雙色脆片」、乖乖新口味「蘋果牛奶乖乖」，讓零食控又有超多嚐鮮話題。▲香菜控必買，7-11轉轉香菜種子杯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11零食新品，蕃薯芋頭雙色脆片、蘋果牛奶乖乖 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

香菜多力多滋：50元

樂事榴槤口味：50元

蕃薯芋頭雙色脆片：45元

蘋果牛奶乖乖：39元

轉轉香菜種子杯：89元



除了香菜多力多滋之外 香菜控也要吃爆