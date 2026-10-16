85度C蛋塔竟然長達60公分！巨無霸「超長長長長長蛋塔」10月19日開賣，千層酥皮現烤只要158元

85度C把蛋塔變成60公分巨無霸！10月19日起推出「超長長長長長蛋塔」，現烤千層酥皮搭配滑嫩內餡，特價158元。從視覺話題到多人分享，讓熟悉的蛋塔有了新吃法。

蛋塔控這次真的要拿尺來量了！85度C宣布10月19日起推出全新「超長長長長長蛋塔」，直接把大家熟悉的圓形蛋塔變成長達60公分的巨無霸尺寸，金黃色千層酥皮包裹滑嫩蛋塔內餡，光是超長外型就相當吸睛。這款新品主打當日新鮮現烤，特價只要158元，無論是想找一款有話題的下午茶甜點，還是準備和同事、朋友一起分享，這次都能把60公分的超長蛋塔直接端上桌。

▲長達60公分的浮誇造型搭配質感盒裝，層層交疊的法式酥脆塔皮包覆著濃郁滑順的焦香蛋塔餡，一口咬下滿嘴都是奶香與蛋香，派對聚會拿出來絕對瞬間成為全場焦點。圖／85°C提供；窩客島整理



85度C超長長長長長蛋塔登場，60公分巨無霸尺寸挑戰全台最長

平常吃蛋塔，大家習慣拿起一顆就能直接享用，85度C這次卻把蛋塔的外型徹底改造，推出長約60公分的「超長長長長長蛋塔」，讓原本小巧的甜點瞬間變成適合多人分享的超長尺寸。從傳統圓形變成長條造型，最吸引目光的就是一整排金黃酥皮與微焦色澤，光是擺在桌上，就能感受到這款新品刻意放大的視覺效果。

對喜歡拍照記錄美食的人來說，60公分的長度也讓蛋塔多了不少話題性。相較於一般單人份甜點，這款巨無霸蛋塔更適合成為聚會桌上的主角，尤其是辦公室下午茶、朋友相聚時，整條端出來的畫面就相當有記憶點。

85度C千層丹麥酥皮蛋塔，金黃焦香外皮包住滑嫩奶蛋內餡

除了外型夠搶眼，這款超長蛋塔的口感設計也是重點。85度C特別選用千層丹麥片製作塔皮，透過高溫烘焙，讓外層形成層次分明的金黃酥皮，表面帶有誘人的微焦色澤。不同於只強調內餡滑嫩的蛋塔，這次更把酥皮的焦香與酥脆層次放大，讓每一口都能吃到外酥內嫩的口感對比。

酥脆塔皮裡包裹著細緻滑嫩的蛋塔內餡，趁熱享用時，外層是千層丹麥酥皮的焦香，接著則是濃郁奶香與蛋香交織的柔嫩口感。從金黃色塔皮到內餡的細緻質地，這款蛋塔將傳統蛋塔最受歡迎的酥皮與奶蛋香氣，延伸成一整條60公分的超長甜點。

85度C超長蛋塔158元開賣，辦公室下午茶與朋友聚會都能分享

想吃這款巨無霸蛋塔，不需要等到特殊節日。85度C宣布「超長長長長長蛋塔」將於10月19日起，在全台麵包坊正式開賣，推出特價158元。對於平常習慣買麵包、甜點當下午茶的人來說，這次多了一款外型特別、適合揪人一起享用的新選擇。

尤其到了辦公室下午茶時間，與其每個人各買一份甜點，也能考慮直接帶上一整條60公分蛋塔，讓大家一起分享。親友聚會時，同樣可以把它當成餐桌上的甜點亮點，從超長外型到金黃酥皮，都讓原本熟悉的蛋塔多了不同的享用方式。

85度C超長蛋塔10月19日全台上市，奶蛋素也能享用

這款「超長長長長長蛋塔」屬於奶蛋素，適合有奶蛋素飲食需求的消費者選購。新品以當日新鮮現烤為特色，結合60公分長條造型、千層丹麥酥皮與滑嫩蛋塔內餡，讓喜歡酥皮甜點的人多了一款可以嘗鮮的選擇。

10月19日起，只要前往85度C全台麵包坊，就能留意這款特價158元的超長蛋塔。想拍下60公分巨無霸甜點的吸睛畫面，或是趁熱享受酥脆塔皮與濃郁奶蛋香，都可以把這款新品列入近期下午茶清單。

▲當日現烤的60公分巨無霸蛋塔霸氣登場，光看海報上那層烤到微焦的金黃內餡與酥脆塔皮就讓人垂涎三尺，視覺感直接拉滿，甜點控絕對要搶吃一波。圖／85°C提供；窩客島整理





85°C「60公分巨無霸蛋塔」霸氣開賣

開售時間：即日起開放預購

預購方式：全台85°C門市現場或電話預購

產品售價：每份新台幣888元

特色亮點：

全台最長蛋塔：長度達60公分，採用法式塔皮製作，具備層層酥脆口感與濃郁奶香。

購買即贈限量好禮：凡購買60公分巨無霸蛋塔乙份，隨貨贈送專屬「造型巨型蛋塔抱枕」乙個（數量有限，送完為止）。

注意事項：因製作工序繁複且為維持高品質，採限量預購販售。

158元就能買到60公分超長蛋塔，想讓下午茶預算更划算？

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