日期：2023-08-23

名稱：台塑生醫健康悠活館(好想兔聯名觀光工廠)

電話：04-7286100

地址：彰化市中山路三段359號

營業時間：08:30-17:00

平均消費：免費入場

FB粉絲頁：台塑生醫健康悠活館



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放暑假的節奏就是每天都會好想出去玩!!

因此選了一天安排來到 台塑生醫健康悠活館(好想兔聯名觀光工廠)

免費入園及停車相信會是爸媽們省荷包的最好選擇~

從清潔用品瓶進入

即可看見好多好想兔的聯名商品及拍照小物

五顏六色的紅蘿蔔讓荳妹好想通通都拍起來

爬上彩繪階梯即可抵達觀光工廠參觀入口處

這裡有介紹台塑集團創辦人王永慶先生的人生故事

相信5.6年級生對於這位傳奇人物都不會感到陌生

台塑生醫健康悠活館則是企業首間的觀光工廠

結合科技／美容／養生／健康等...多元主題所精心打造而出

同時結合時下年輕元素好想兔聯名商品來吸引更多朋友前來

超大扭蛋機整個就是很吸睛!!

另外還有即拍合影的互動小遊戲

和許多好想兔造型趣味看板可以來拍照留念

沿著地上的參觀指引箭頭前進

可以更進一步深入來了解整個技術製成的過程

當然整個呈現會是以輕鬆且逗趣的方式來表達

讓孩子們可以在互動的過程中適時提出問題

再經由大人根據現場資訊提供給予最適切的回覆

好想健康的身體提供給小朋友生活上更多的健康小幫助

好想測量健康則是能進行身體上的簡易指數量測

根據螢幕小幫手指示一個一個往下操作即可完成

後方有一個趣味小廚房及美麗的小祕密

淋浴展示間的好想兔貼圖整個超有意思

每個主題除了設計成可讓大小朋友彼此來互動之外

生活資訊的提供更是隱藏在整個過程中的無價珍寶

台塑生醫跨足美容保養／食品保健／清潔用品等...多元領域

或許你我都曾在生活中使用過他們家所研製而出的相關商品

但透過這次的小旅行會讓我們更了解到他背後的含義與故事

餐廳內提供許多美味的餐飲選擇

除了輕食炸物之外~ 竟然還有台塑牛小排套餐可以選用!?

整個就好想全部吃吃看吶!!

不過餐廳平日無供餐(可事先預約)

所以小毛只剩下吞口水的份了~~

走下階梯會來至1F好想買買買商場

各式各樣的好想兔造型聯名商品讓你買到手軟

另外還有超大隻的好想兔後背包也太可愛了吧!?

在了解完之後是不是好想馬上來出發呢~呵呵

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