日期：2024-04-18

名稱：早窩 Cafe Brunch

電話：05-2711128

地址：嘉義市東區蘭井街3號

營業時間：08:30-15:30 (週一公休)

平均消費：100元起

FB粉絲頁：早窩Cafe•Brunch



檢視較大的地圖

騎著車在嘉義的巷弄繞一繞總能發現許多小驚喜!?

這是家從文雅街遷移過來的 早窩 Cafe Brunch

全新裝潢重新開幕的它有著北歐植物系的網美風格

是在地經營已6年多的前輩級早午餐店

自然而然也吸引著一票老饕粉追隨而來

進門前的小走廊有設立一個拍照區

不過距離玻璃窗有點近讓人不是很好來取景

小毛只好透過玻璃拍攝但也犧牲了點色彩度

帶點日式的風格元素

讓人用餐起來感覺相當舒適的好空間

老闆在環境上也擺放了不少綠色植栽

讓整體視覺感有著接近大自然的色調

餐具.調味料及白開水請自取

老闆將它們一起來放於小桌子上

不僅僅是澎湃!? 份量更是要給足

早窩的Brunch不只是盤子大

上頭還能塞入滿滿食材才大心!!

早拼盤丨帕里尼丨酥皮蛋餅 是餐廳裡的3大Brunch美味軸心

另外還有像是 沙拉盤丨荷蘭小鬆餅丨點心及咖啡飲料可單點

試著提供不同的多元選擇來滿足進來用餐的每一位客人

早拼盤(嫩煎雞腿排)

早窩的Brunch真的是給人大份又滿意的直爽感!!

肥嫩酥脆的香煎雞腿排搭配上超豐富的周邊食材

美式炒蛋／帶皮薯塊／水耕蔬果沙拉等...

麵包則可自於在 佛卡夏／荷蘭小鬆餅／橙香法國麵包(+30元) 來3擇1

同時還會附上一杯60元飲品

整個內容真的很經濟又實惠~

酥皮蛋餅(泰式打抛豬)

超酥脆的蛋餅皮下包裹的是年輕人喜愛的滋味

泰式打抛豬豪爽氣味完全打破傳統蛋餅的設限

水耕蔬菜會同時附上日式胡麻沾醬供客人添加

奶酪上放入咔滋咔滋玉米片更豐富了料理擺盤

荷蘭小鬆餅(卡美羅焦糖)

不同於美式格子狀或日式鬆餅的選用

每顆即能輕鬆就口的荷蘭小鬆餅更顯的小巧可愛

卡美羅焦糖實在是相當適合來與小鬆餅進行搭配

一個不留神就快將它們給通通掃盤殆盡

抹茶歐蕾(I)／西西里氣泡美式(I)

凡是套餐附贈飲品都可以在60元以上補價差升級

早窩的飲料有展現出相對應的口味與價值感

其中這杯西西里氣泡美式就相當深得荳媽的喜愛

隱身於巷弄的 早窩 Cafe Brunch

即便目前還算是鮮少人知曉的新餐廳

然而平日現場享用的餐客也不算少數

實在的內容與值得讚許的好味道

相信都是他新客不斷的主要原因之一

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