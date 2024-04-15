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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南美食-兩餐韓國年糕火鍋吃到飽(台南店) 正宗韓國年糕.魚板.炸物無限量供應!!

台南美食-兩餐韓國年糕火鍋吃到飽(台南店) 正宗韓國年糕.魚板.炸物無限量供應!!

2024-04-15 21:56:00 跟著小毛一起趴趴GO 人氣：121
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窩客好文

跟著小毛一起趴趴GO

發表篇數：1082篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：兩餐韓國年糕火鍋吃到飽(台南店)
phone06-2220689
place台南市中西區中山路139號2樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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封面1

日期：2024-04-12

名稱：兩餐韓國年糕火鍋吃到飽(台南店)

電話：06-2220689

地址：台南市中西區中山路139號2F (Focus百貨正對面)

營業時間：11:00-21:00

平均消費：349元／成人 (需加10%服務費)

FB粉絲頁：兩餐『 두끼 』韓國年糕火鍋吃到飽-台南店


檢視較大的地圖

小毛很喜歡品嚐吃到飽餐廳

無論是麻辣火鍋或日式燒烤都有小毛登門拜訪的足跡

唯一還沒嚐試過的就是火車站前Foucs百貨正對面2F

兩餐韓國年糕火鍋吃到飽(台南店)

對於我來說這將會是十分新奇且非常特別的用餐體驗

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金色燈具搭配著黑色工業風裝潢

整個就是很十足韓味的設計風格

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每個餐桌椅上都配有一口電磁爐

無論是吃火鍋.炒飯與煮泡麵都是靠它一次搞定!!

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不一樣的火鍋吃到飽!?

兩餐韓國年糕火鍋吃到飽(台南店)

有別於一般市場設定在肉肉或海鮮的吃到飽餐廳

他更著重於來自於韓國食材口味的正統性

從韓國年糕.韓式魚板.泡麵到醬料等等...

每一口都有著十分令人著迷的韓國風味口感

消費方式

吃到飽基本方案：成人349元／學生319元／兒童180元／110公分以下50元

肉肉吃到飽方案：成人449元／學生419元／兒童230元／110公分以下50元

可另外付費加點

雙色起司139元／肉片(牛／豬／雞)100元

消費總金額(含單點品項)需另加10%清潔費

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愚你圈在一CHEEse

2024/04/01 - 2024/04/30

這是4月份店家所推出的趣味活動

台南店在平日全天及假日下午2點到4點

將手放入測謊機並且大聲說出"兩餐是世界上最好吃的"話語

若沒通電 即可免費享用雙色起司圈

若是通電 則可用5折(69元)加購雙色起司圈

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美味自助吧 Self Bar

韓式小品炸物有著別於台式炸物的不同風味呈現

業者會不定期變換當天提供的炸物料理來給驚喜

服務員說最近剛好有推出新品~ 讓小毛倍感運氣不錯呢

新品：香腸年糕／雪花薯條／炸蔬菜餅

其他：酥炸海苔捲／脆皮炸餃子／炸地瓜／炸魚板／炸雞塊

其中炸雞塊還有提供幾款醬料讓你自行來搭配享用

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一口接一口吞的火腿小飯糰也是近期推的創意小品

或者你也可以先來上一點點韓式炒冬粉來搶先開胃

另外韓國泡麵／韓國地瓜冬粉／寬粉都是等等來添加於火鍋的米食

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食材區除了有提供鮮蔬及菌菇來享用外

重要的是有好幾款正宗韓國食材來選用

韓國魚板／紫薯年糕／寛麵粉年糕／短麵粉年糕／細麵粉年糕／原味年糕等...

看起來在年糕的提供上也是打著不定期輪番上陣真是令人期待

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看似眼花撩亂的醬汁其實不用太過於擔心

因為現場專業的服務人員會告訴你怎麼搭才更對味!!

或者你也可以仿效現場的教學告示牌

創造出最適合自己所喜愛的韓式風味

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韓國魚板湯選用魚漿含量高達75%的韓國進口魚板串

要吃當然就要吃最好吃的韓國魚板才夠味~

最後則是飲品.冰沙與霜淇淋來讓你自己慢慢挑選享用

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兩餐以慢火熬煮小魚乾來做為火鍋的高湯湯頭

你可以根據醬料區的調配告示牌來調配出自己理想的味道

基本底是韓式釡山醬來搭配上其他自己理想中的醬料口感

若是享用肉肉吃到飽方案就可再來盤好吃的牛／豬／雞肉片

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芝士球／莫札瑞拉起司球 (單點加購6顆79元)

還不滿足嗎?

那就再加點新品芝士球及莫札瑞拉起司球來嚐鮮吧~

無論是哪款都有著濃郁且令人難以抗拒的可口香氣

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雙色起司圈

OH MY GOD!!

感覺無論是什麼食材只要沾上這個起司都會變的很無敵!!

你看看年糕粘著上起司的那種誘惑力是不是很吸引人呢~

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趕緊把剛剛取回的食材給放進去加熱

看著火鍋湯汁在那噗嚕噗嚕慢慢滾叫

怎麼還無法立馬來開動~~

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吃完年糕鍋可別急著將湯汁給清掉~

兩餐還提供第2餐的"炒飯"吃法

首先去食材區取回要製作炒飯的材料

接著再倒入剛剛所留下的湯汁來加熱拌炒

小毛是覺得自己的湯汁不小心留下太多了

所以拌炒的過程有稍微久了一些

結束之後就可以吃到自己親手做的香噴噴炒飯

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甘嘸可能真的還是沒吃飽!?

嗯免驚!!

你可以去韓國進口泡麵區挑選自己想吃的泡麵回來吃

記得要順手拿一個專門在煮泡麵的專用鍋回來才可以

多達10款韓式泡麵讓你選~ 想吃什麼讓你自己挑

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在這裡吃韓式泡麵的最大好處

是現場還有 食材／韓式泡菜／醬汁 可以來混搭

讓小毛的辛拉麵瞬間升級成豪華版本~

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兩餐韓國年糕火鍋吃到飽(台南店)

讓小毛對於吃到飽餐廳有著很不同的新體驗

除了有許多好吃的韓國年糕與韓式泡麵之外

整個用餐模式中也充滿了趣味性的節奏感

十分適合小朋友共同來享受整個用餐氛圍

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支持小毛~懇請不吝嗇給予小毛粉絲團一個讚!!★ 

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文章標籤
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創作者 黃小毛 的頭像
黃小毛

跟著小毛一起趴趴GO




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