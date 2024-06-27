日期：2024-06-18

名稱：小康鴨肉羹

電話：0988-293802

地址：台南市中西區文和街20號

營業時間：06:00-13:00 (公休依FB公告為主)

平均消費：70元起

FB粉絲頁：小康鴨肉羹



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若提到台南的鴨肉羹相信很多人都會直接聯想到清珍鴨肉羹

然而同樣美味且已飄香近一甲子的小康鴨肉羹卻顯少為人知

今天小毛就特地前往小康市場巷弄內來尋覓它的身影

嚐嚐看只有當地人才知道的在地小吃味道究竟如何!?

府城有許多老店都已傳承至第2或3代來接手經營

位於小康市場巷弄旁的小康鴨肉羹當然也不例外

小康鴨肉羹在闆娘退休後改由二兒子接手傳承

也將這一份居民熟悉的老味道給延續飄香下去

飄香近一甲子的味道是在地人最熟悉的好滋味~

銅板價消費是現今難得可貴的在地美食

無論是鴨肉羹或鴨肉湯都有各自喜愛的鴨粉支持

看著老闆一副輕鬆模樣且動作熟悉的來準備餐點

這份事業的意義儼然已深植於他的靈魂深處

維持肉質鮮美多汁的祕密就是堅持選用當日現宰溫體鴨!?

來自高雄半夜現宰溫體鴨直送

老闆則是凌晨4點不到就趕緊至店鋪來處理鴨子

下鍋煮熟後的整隻鴨子還需經過約1小時的吹涼

才能趕在6點營業前切片成客人最喜愛的鴨肉羹

一連串的動作日以繼夜反覆就是想維持肉質鮮美多汁的鴨肉精神

鴨腿肉湯麵(限量)

一隻鴨僅有兩隻鴨腿可供享用

因此他們家的去骨鴨腿肉也常是當地老饕優先搶食的對象

小康的鴨腿肉相當鮮嫩且細膩

對於長輩們或小孩子來選用品嚐是相當容易來入口享用的

麵與米粉是基本款的傳統麵食

除此還有粿仔／冬粉／意麵／雞絲麵／飯／米粉麵(各半)的多元搭配選擇

融合入油亮鮮甜的鴨肉湯頭整個相當銷魂對味~

鴨肉羹

小毛從小就很喜歡喝什麼都不添加的鴨肉羹

無論是清珍或小康的鴨肉羹都十分來的美味好吃!!

但小康鴨肉羹的鴨肉片明顯比較大片完整且量多

放入菜頭也讓整碗鴨肉羹湯有著多層次的氣香味

鴨肉飯(小)

比起一般鴨肉飯使用破碎或小到不行的鴨肉

小康鴨肉飯上頭鋪陳的鴨肉片更是誠意十足

淋上自家調製的鴨油醬汁也讓整碗鴨肉飯充滿令人垂涎的香味

老闆在邊邊再放上少許肉鬆倒是小毛從碰過的組合吃法

沾滿醬汁的米飯讓每一口嚐起來都特別能來感受到他的好滋味

鴨米血

目前僅有當地居民才知道能點餐的隱藏小吃

軟Q好吃的鴨米血無論是做成湯或乾拌都好吃!!

老闆說未來會固定放上菜單來販售

只是目前暫時還來不及放上去而已XD

碗粿

在府城相當知名的老古石碗粿竟然在這裡也能吃的到!?

原來老古石碗粿以前跟小康鴨肉羹都是市場旁的小吃店

彼此鄰居熟識久了也協助提供碗粿來讓小康販售

所以真的不用懷疑!? 這真的是香Q又好吃的老古石碗粿

小康鴨肉羹有一點稍微與其他業者不同的地方是

通常餐點上桌時都是呈現出最原汁原味的狀態(不添加任何醬料)

客人再依個人喜好來添加像是 醬油膏／胡椒粉／黑醋等...

喜歡口味重一點的朋友就自己稍微多加一點也沒有問題

即便小毛本身是土生土長的台南人

還是有許多巷弄小吃若沒朋友介紹同樣是難以來發掘

若是要問我小康鴨肉羹品嚐起來的感想

我個人覺得無論是知名老店還是小康都有著值得一嚐的好滋味

但是小康在整體份量的飽足感上似乎明顯來的略勝一籌呢~

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