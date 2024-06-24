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台南火鍋-最強CP值鍋物專題報導!! 是肉多多火鍋吃到飽~ 或個人獨享石二鍋!?

2024-06-24 21:58:00 跟著小毛一起趴趴GO 人氣：106
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窩客好文

跟著小毛一起趴趴GO

發表篇數：1090篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

肉多多台南東寧店
phone06-200-5818
place台南市東區東寧路508號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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封面1

日期：2024-06-20

名稱：肉多多火鍋 VS 石二鍋

平均消費：450元(肉多多-蔬菜吃到飽)／300元(石二鍋-單點式消費)

                 肉多多自助放題268元起-海派45種蔬食好料自助吧，蔬食老饕.好料小資必藏愛店!(湯底另計)

FB粉絲頁：肉多多火鍋-火鍋第一品牌石二鍋

-

全台知名的連鎖火鍋企業

無論是肉多多還是石二鍋都一直是網友喜愛比較的關鍵性指標

但其實他們在用餐方式上兩者可說是大相徑庭

只能說各有各自擁護者來支持自己的心裡所屬

小毛近期就走訪了兩家門市來記錄自己用餐後的實際感受

取樣門市分別是肉多多火鍋-台南東寧店石二鍋-永康旗艦店

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肉多多火鍋環境篇

由於肉多多火鍋主打蔬菜自助吧火鍋吃到飽!!

因此都會有專屬食材區來提供客人無限享用

肉多多火鍋(台南東寧店)主要是以個人獨享鍋來進行用餐

(部分門市設有鴛鴦火鍋專屬電磁爐餐桌)

平日都會引導客人直接來到2F座位區方便於取餐享用~

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石二鍋環境篇

石二鍋(永康旗艦店)緊鄰日本二手貨海德沃福門市

人潮多時可以順便來隔壁逛逛真的是很不錯的選擇

他們雖然是主打個人獨享鍋的用餐方式

但同時也有準備幾張一大鍋的專屬座位

讓全家人也有機會來選擇享受一起吃火鍋的樂趣

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肉多多火鍋自助吧專區

多數人喜歡肉多多都是因為他們家的蔬菜自助吧

多達近40款的豐富食材只要不浪費都能無限享用

另外在飲料機／咖啡機／霜淇淋及冰淇淋的點心自助吧方面

明顯是擄獲絕大多數年輕人及小朋友的心

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石二鍋自助吧專區

石二鍋在自助吧方面的供給就顯的相對薄弱許多

除了有無糖飲品黑豆茶及冰開水之外

檸檬冬瓜冰沙則是眾人所推崇的飲品

超濃郁口感完全是不怕讓人來喝到飽!!

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醬料區

所謂的醬料靈魂!!

小毛認為是只要口感有到位就能讓火鍋好吃一大半

肉多多(上圖)在醬料準備上約莫是15-20種選擇

石二鍋(下圖)則是我們習慣沾取的基本8款配置

當然選擇性越多你越能依照自己喜好來調配出獨有的沾醬

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肉多多火鍋 蔬菜自助吧.飲品及冰淇淋無限享用吃到飽

從選湯頭到肉品的組合搭配價皆已包含蔬菜.飲品自助吧吃到飽

所以小毛這邊舉例最人氣且超值的CP參考組合價就會是

爆炒招牌石頭湯75元+活力培根豬或無骨鮮雞腿349元=424元

當然你也可以選擇更高檔次的肉肉來好好犒賞自己一番!!

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石二鍋 吃多少就點多少!? 最滿足的個人獨享火鍋

2款經典湯頭(石頭鍋／涮涮鍋)+2款特製湯頭(剝皮辣椒鍋／勁香辣姊鍋)

同樣是先選湯頭再選肉品的基本組合方式

差別在於他的菜盤可依喜好來選擇(愛呷菜／愛呷肉)

其餘想吃什麼食材配料則再自行單點來加價購

石二鍋的食材單點區皆是以1人份來計價提供

這樣其實是很友善僅1個人前來用餐的客人點餐

1人用餐均價約莫是座落在300元左右的區間

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肉多多起鍋

肉多多火鍋部分湯頭是採現場爆香的方式來起鍋

雖然程序上麻煩~ 但現場爆炒開來的香氣真的是很對味!!

小毛最常點的是爆炒石頭湯爆炒川府麻辣湯這2種口味

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石二鍋起鍋

石二鍋則是會在廚房爆炒後再直接端來給客人上桌

如果你選用的是涮涮鍋就會是最基本款的湯底湯頭

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肉多多菜盤介紹

肉多多火鍋的基本菜盤即是蔬菜自助吧所有你所能見到的食材

你可以依照個人所需來斟酌取用

只要不浪費服務生也不怕你來吃

想另外來點其他食材也可以透過單點加價的方式取得

下面的藍鑽蝦是小毛點給荳妹來吃的加價食材

無骨鮮雞腿與活力培根豬則是加入會員的好康入會禮哦!!

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石二鍋菜盤介紹

荳媽最愛吃青菜

所以我們選用了石二鍋(愛呷菜)的基本菜盤

另外再單點了水蓮及招牌組合丸子來加點菜

共鍋費上的靈活運用就可以讓2個人吃好又吃飽

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肉多多的肉盤介紹

肉多多火鍋的肉盤真的是又大又浮誇!?

這樣的肉量(一盤)往往讓小毛一個人吃到很飽也很撐!!

活力梅花豬是荳妹近期很喜歡吃的瘦肉居多豬肉片

美國牛腹肉帶上油花拿來搭配麻辣鍋再適合不過了

當月壽星還可享生日肉蛋糕乙盤

如此多又大器的好禮也難怪這麼多人會喜歡他

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石二鍋的肉盤介紹

西班牙伊比利豬肉片是選用主餐來搭配的肉量

上選嫩肩牛肉則是另外單點加價的肉量(明顯是小盤許多)

肉質口感度基本上也有著一定的水準品質

若以小毛食量不怎麼大的客人來說

這樣的內容我們一家人吃約莫是7-8分飽

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因為用餐方式不同所以很難在一個基準原則下來評論誰的CP值較好!?

喜歡肉多多火鍋的朋友主要是肉量多.蔬菜與點心飲品上的選擇性豐富

對於食量大的客人有著絕對壓倒性的滿足感!!

石二鍋感覺較偏屬輕量飲食的上班族或家庭客

相信像小毛同時喜歡2家火鍋店的老主顧一定是大有人在

如果想稿賞一下自己就會想去肉多多火鍋

若沒有很餓又想吃火鍋時就會來去石二鍋

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文章標籤
跟著小毛一起趴趴GO 肉多多火鍋 石二鍋 石頭火鍋 火鍋吃到飽 個人火鍋 樂多多火鍋 麻辣火鍋 蔬菜自助吧火鍋 生日肉蛋糕 火鍋第一品牌 蔬食好料吧268元起 火鍋推薦 肉多多 台灣火鍋第一品牌 宵夜火鍋 宵夜推薦 樂多多集團 幸福火鍋
創作者介紹
創作者 黃小毛 的頭像
黃小毛

跟著小毛一起趴趴GO




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