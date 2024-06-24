日期：2024-06-20
名稱：肉多多火鍋 VS 石二鍋
平均消費：450元(肉多多-蔬菜吃到飽)／300元(石二鍋-單點式消費)
肉多多自助放題268元起-海派45種蔬食好料自助吧，蔬食老饕.好料小資必藏愛店!(湯底另計)
FB粉絲頁：肉多多火鍋-火鍋第一品牌／石二鍋
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全台知名的連鎖火鍋企業
無論是肉多多還是石二鍋都一直是網友喜愛比較的關鍵性指標
但其實他們在用餐方式上兩者可說是大相徑庭
只能說各有各自擁護者來支持自己的心裡所屬
小毛近期就走訪了兩家門市來記錄自己用餐後的實際感受
取樣門市分別是肉多多火鍋-台南東寧店及石二鍋-永康旗艦店
肉多多火鍋環境篇
由於肉多多火鍋主打蔬菜自助吧火鍋吃到飽!!
因此都會有專屬食材區來提供客人無限享用
肉多多火鍋(台南東寧店)主要是以個人獨享鍋來進行用餐
(部分門市設有鴛鴦火鍋專屬電磁爐餐桌)
平日都會引導客人直接來到2F座位區方便於取餐享用~
石二鍋環境篇
石二鍋(永康旗艦店)緊鄰日本二手貨海德沃福門市
人潮多時可以順便來隔壁逛逛真的是很不錯的選擇
他們雖然是主打個人獨享鍋的用餐方式
但同時也有準備幾張一大鍋的專屬座位
讓全家人也有機會來選擇享受一起吃火鍋的樂趣
肉多多火鍋自助吧專區
多數人喜歡肉多多都是因為他們家的蔬菜自助吧
多達近40款的豐富食材只要不浪費都能無限享用
另外在飲料機／咖啡機／霜淇淋及冰淇淋的點心自助吧方面
明顯是擄獲絕大多數年輕人及小朋友的心
石二鍋自助吧專區
石二鍋在自助吧方面的供給就顯的相對薄弱許多
除了有無糖飲品黑豆茶及冰開水之外
檸檬冬瓜冰沙則是眾人所推崇的飲品
超濃郁口感完全是不怕讓人來喝到飽!!
醬料區
所謂的醬料靈魂!!
小毛認為是只要口感有到位就能讓火鍋好吃一大半
肉多多(上圖)在醬料準備上約莫是15-20種選擇
石二鍋(下圖)則是我們習慣沾取的基本8款配置
當然選擇性越多你越能依照自己喜好來調配出獨有的沾醬
肉多多火鍋 蔬菜自助吧.飲品及冰淇淋無限享用吃到飽
從選湯頭到肉品的組合搭配價皆已包含蔬菜.飲品自助吧吃到飽
所以小毛這邊舉例最人氣且超值的CP參考組合價就會是
爆炒招牌石頭湯75元+活力培根豬或無骨鮮雞腿349元=424元
當然你也可以選擇更高檔次的肉肉來好好犒賞自己一番!!
石二鍋 吃多少就點多少!? 最滿足的個人獨享火鍋
2款經典湯頭(石頭鍋／涮涮鍋)+2款特製湯頭(剝皮辣椒鍋／勁香辣姊鍋)
同樣是先選湯頭再選肉品的基本組合方式
差別在於他的菜盤可依喜好來選擇(愛呷菜／愛呷肉)
其餘想吃什麼食材配料則再自行單點來加價購
石二鍋的食材單點區皆是以1人份來計價提供
這樣其實是很友善僅1個人前來用餐的客人點餐
1人用餐均價約莫是座落在300元左右的區間
肉多多起鍋
肉多多火鍋部分湯頭是採現場爆香的方式來起鍋
雖然程序上麻煩~ 但現場爆炒開來的香氣真的是很對味!!
小毛最常點的是爆炒石頭湯及爆炒川府麻辣湯這2種口味
石二鍋起鍋
石二鍋則是會在廚房爆炒後再直接端來給客人上桌
如果你選用的是涮涮鍋就會是最基本款的湯底湯頭
肉多多菜盤介紹
肉多多火鍋的基本菜盤即是蔬菜自助吧所有你所能見到的食材
你可以依照個人所需來斟酌取用
只要不浪費服務生也不怕你來吃
想另外來點其他食材也可以透過單點加價的方式取得
下面的藍鑽蝦是小毛點給荳妹來吃的加價食材
無骨鮮雞腿與活力培根豬則是加入會員的好康入會禮哦!!
石二鍋菜盤介紹
荳媽最愛吃青菜
所以我們選用了石二鍋(愛呷菜)的基本菜盤
另外再單點了水蓮及招牌組合丸子來加點菜
共鍋費上的靈活運用就可以讓2個人吃好又吃飽
肉多多的肉盤介紹
肉多多火鍋的肉盤真的是又大又浮誇!?
這樣的肉量(一盤)往往讓小毛一個人吃到很飽也很撐!!
活力梅花豬是荳妹近期很喜歡吃的瘦肉居多豬肉片
美國牛腹肉帶上油花拿來搭配麻辣鍋再適合不過了
當月壽星還可享生日肉蛋糕乙盤
如此多又大器的好禮也難怪這麼多人會喜歡他
石二鍋的肉盤介紹
西班牙伊比利豬肉片是選用主餐來搭配的肉量
上選嫩肩牛肉則是另外單點加價的肉量(明顯是小盤許多)
肉質口感度基本上也有著一定的水準品質
若以小毛食量不怎麼大的客人來說
這樣的內容我們一家人吃約莫是7-8分飽
因為用餐方式不同所以很難在一個基準原則下來評論誰的CP值較好!?
喜歡肉多多火鍋的朋友主要是肉量多.蔬菜與點心飲品上的選擇性豐富
對於食量大的客人有著絕對壓倒性的滿足感!!
石二鍋感覺較偏屬輕量飲食的上班族或家庭客
相信像小毛同時喜歡2家火鍋店的老主顧一定是大有人在
如果想稿賞一下自己就會想去肉多多火鍋
若沒有很餓又想吃火鍋時就會來去石二鍋
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