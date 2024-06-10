日期：2024-06-03

名稱：七股鮮.滷肉飯虱目魚料理專賣(佳里店)

電話：06-7227289

地址：台南市佳里區延平路180號

營業時間：11:00-14:30丨16:30-20:30 (週一公休)

平均消費：100元起

FB粉絲頁：七股.鮮。滷肉飯虱目魚專賣店（佳里店）



檢視較大的地圖

當市場越來越強調食材通路透明化的需求時

部分業者也打出從農場到餐桌的一條龍服務

如果是這樣的話...

七股鮮.滷肉飯虱目魚料理專賣(佳里店)

相信也就是從魚塭到餐桌的虱目魚湯代名詞

新鮮魚貨來自於源頭對於品質的堅持!?

七股鮮的虱目魚即來自產地七股魚塭池裡

每尾活蹦亂跳的虱目魚都是在最嚴格的品管下

來到客人餐桌上並製作成各種美味料理供享用

另外美味的招牌滷肉飯更有著豪華升級版(鮮蚵／鮭魚卵)

讓簡單的台味小吃也能夠有著更棒的味覺感受!!

鮮蚵滷肉飯

雖然七股鮮的靈魂是多種美味的虱目魚料理

但每次小毛跟朋友介紹到他時仍會先推這款鮮蚵滷肉飯!!

肥美蚵仔粒粒皆是來自於嚴選上菜

因此你所嚐到的都會有一定份量上的大小品質控管

底下的滷肉燥鹹甜適中超下飯

搭配上酸菜再來顆滷蛋相信即能令許多餐客來滿意

魚肚麵線

光從上面那一層厚厚的油脂層來看

就可以了解到七股鮮虱目魚的品質真的很棒!!

小毛光是自己去市場買一塊虱目魚肚就要80-100元

而老闆這一碗魚肚麵線僅僅售價120元!?

小毛真的很懷疑這一碗到底有沒有賺錢~

味噌海產讚岐烏龍麵

味噌+讚岐烏龍麵整個是小朋友最喜愛的黃金組合

滿滿海鮮用料更放滿了媽媽最可能擔心的營養成分

小卷／鮮蝦／魚皮／魚肉／蛤蜊到虱目魚丸青菜等...

最真材實料的食材選用也是七股鮮最好的特色宣傳

川燙鮮蝦

每尾鮮白蝦都有著相當的品質大小

(蝦子越大尾單價就越高)

簡單川燙至熟就能有最鮮甜的美味

這也是食材新鮮的最好證明!!

這已經是近期第幾次來享用七股鮮了!?

老實說小毛真的也記不太清楚了

就像是品嚐肉燥飯的台式小吃般

只要是一想到就可以出發來享用

沒有太多拘束的美味小吃~ 不就是最棒的選擇嗎?

★支持小毛~懇請不吝嗇給予小毛粉絲團一個讚!!★

★您的支持是小毛無限分享下去的最大動力來源!!★



