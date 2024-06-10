為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南美食-七股鮮(佳里店) 一碗來自產地自養魚場的虱目魚鮮魚湯

台南美食-七股鮮(佳里店) 一碗來自產地自養魚場的虱目魚鮮魚湯

2024-06-10 21:56:00 跟著小毛一起趴趴GO 人氣：108
share
窩客好文

跟著小毛一起趴趴GO

發表篇數：1087篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

七股鮮.滷肉飯虱目魚料理專賣(佳里店)
phone06-7227289
place台南市佳里區延平路180號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

封面1

日期：2024-06-03

名稱：七股鮮.滷肉飯虱目魚料理專賣(佳里店)

電話：06-7227289

地址：台南市佳里區延平路180號

營業時間：11:00-14:30丨16:30-20:30 (週一公休)

平均消費：100元起

FB粉絲頁：七股.鮮。滷肉飯虱目魚專賣店（佳里店）


檢視較大的地圖

當市場越來越強調食材通路透明化的需求時

部分業者也打出從農場到餐桌的一條龍服務

如果是這樣的話...

七股鮮.滷肉飯虱目魚料理專賣(佳里店)

相信也就是從魚塭到餐桌的虱目魚湯代名詞

090A4492

090A4498

090A4497

新鮮魚貨來自於源頭對於品質的堅持!?

七股鮮的虱目魚即來自產地七股魚塭池裡

每尾活蹦亂跳的虱目魚都是在最嚴格的品管下

來到客人餐桌上並製作成各種美味料理供享用

另外美味的招牌滷肉飯更有著豪華升級版(鮮蚵／鮭魚卵)

讓簡單的台味小吃也能夠有著更棒的味覺感受!!

090A4499

鮮蚵滷肉飯

雖然七股鮮的靈魂是多種美味的虱目魚料理

但每次小毛跟朋友介紹到他時仍會先推這款鮮蚵滷肉飯!!

肥美蚵仔粒粒皆是來自於嚴選上菜

因此你所嚐到的都會有一定份量上的大小品質控管

底下的滷肉燥鹹甜適中超下飯

搭配上酸菜再來顆滷蛋相信即能令許多餐客來滿意

090A4506

090A4530

090A4532

魚肚麵線

光從上面那一層厚厚的油脂層來看

就可以了解到七股鮮虱目魚的品質真的很棒!!

小毛光是自己去市場買一塊虱目魚肚就要80-100元

而老闆這一碗魚肚麵線僅僅售價120元!?

小毛真的很懷疑這一碗到底有沒有賺錢~

090A4510

090A4512 090A4519

090A4520

味噌海產讚岐烏龍麵

味噌+讚岐烏龍麵整個是小朋友最喜愛的黃金組合

滿滿海鮮用料更放滿了媽媽最可能擔心的營養成分

小卷／鮮蝦／魚皮／魚肉／蛤蜊到虱目魚丸青菜等...

最真材實料的食材選用也是七股鮮最好的特色宣傳

090A4516

090A4528 090A4525

090A4524

090A4517

川燙鮮蝦

每尾鮮白蝦都有著相當的品質大小

(蝦子越大尾單價就越高)

簡單川燙至熟就能有最鮮甜的美味

這也是食材新鮮的最好證明!!

090A4513

090A4529

090A4514

這已經是近期第幾次來享用七股鮮了!?

老實說小毛真的也記不太清楚了

就像是品嚐肉燥飯的台式小吃般

只要是一想到就可以出發來享用

沒有太多拘束的美味小吃~ 不就是最棒的選擇嗎?

090A4502

090A4540

090A4505

支持小毛~懇請不吝嗇給予小毛粉絲團一個讚!!★ 

您的支持是小毛無限分享下去的最大動力來源!!


文章標籤
跟著小毛一起趴趴GO 七股鮮。滷肉飯虱目魚專賣店（佳里店） 台南美食 台南小吃 台南佳里美食 台南佳里小吃 台南虱目魚 佳里小吃 佳里美食
創作者介紹
創作者 黃小毛 的頭像
黃小毛

跟著小毛一起趴趴GO




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

高雄美食-陽光吉食外觀不起眼的它竟是網路預訂
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up