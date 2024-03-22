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高雄美食-及時樂漢堡 新開幕!? 網美質感手作漢堡店~ 半筋半肉牛肉堡超對味!!

2024-03-22 15:48:39 跟著小毛一起趴趴GO 人氣：101
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窩客好文

跟著小毛一起趴趴GO

發表篇數：1078篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：及時樂漢堡
phone07-2616373
place高雄市新興區中正三路73號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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封面1

日期：2024-03-19

名稱：及時樂漢堡 Sizzlove Burger

電話：07-2616373

地址：高雄市新興區中正三路73號

營業時間：11:00-22:00

平均消費：148元起

FB粉絲頁：及時樂漢堡sizzlove


檢視較大的地圖

這家新開幕的漢堡店也太夢幻了吧!?

純白色調的網美風格完全征服年輕朋友的心

及時樂漢堡 Sizzlove Burger

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目前行銷活動是吃漢堡送植栽!?

凡來店消費並加入官方LINE@

即贈值價150元多肉植物1盆

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另外還有你打卡我招待活動在熱烈進行中

只要打卡"吃漢堡送植栽"海報即可再招待飲料乙杯(手沖及西西里咖啡除外)

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店內的裝潢佈置給人十分舒服的感覺

門口處擺放著3台自助點餐機完全是跟上時代潮流

旁邊有著大型的咖啡研磨室

每杯好咖啡都是在客人面前以最真實的方式來呈現

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2F則是餐廳主要的用餐區域

在這裡有著比連鎖速食店更高雅的環境

不會給人一成不變的商業生硬感

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牛肉增量200%甘係金a!?

及時樂漢堡為自創品牌的漢堡炸雞速食店

主打美味 牛肉／豬肉／雞肉／鮮蝦及炸雞套餐

其中半筋半肉牛肉堡更是餐廳的招牌必點商品!!

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透過自助點餐機能讓你自由選購喜愛的商品外

多種線上支付或現金付款也是十分便民的服務

最後再根據電子幕上的號碼於櫃台取餐即可~

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半筋半肉牛肉堡

主打牛肉增量200%完全真實呈現於眼前!?

超厚實的牛絞肉整個是撐起了整顆漢堡的高度

雙層起司搭配上獨特的酸黃瓜.洋蔥絲.蕃茄片及時蔬

肉肉大口咬下的滿足感完全比下市面上的連鎖漢堡店

而且他們家的麵包有著相當不錯的口感度

鬆軟度十分適宜的麵包體也值得讚當一番

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海洋鮮蝦堡

這款海洋鮮蝦堡裡可以嚐到整尾鮮蝦!!

獨特的美乃滋醬不會有著令人感覺過於強戲的酸甜感

塗抹於炸至酥脆的鮮蝦排上完全對味沒問題~

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炸雞腿／炸腿排／薯條

無論是炸雞腿還是炸腿排

都是以酥皮多汁的雞肉口感來呈現

業者特別強調紐約口味也的確給人不同於一般脆皮炸雞的感覺

薯條選用的是較粗厚的脆薯~ 吃起來會更有馬鈴薯的自然香味

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鮮蔬沙拉／飲料

健康的現代生活就是要來上一盆鮮蔬沙拉

有千島醬及和風醬2種口味可以來選擇

飲料除了一般的碳酸汽水及茶飲之外

更提供上班族們很喜愛的手沖熱咖啡

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在強者恆強的速食時代

能夠以漢堡炸雞走出一片天真的很不容易!!

或許是自創品牌比較沒有龐大的廣告壓力

無論是半筋半肉牛肉堡或者是海洋鮮蝦堡

都能讓人看到最真材實料的真實內容

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吃漢堡炸雞還能順手拍拍美照

是時下年輕人喜歡的享受模式

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及時樂漢堡主打的半筋半肉牛肉堡真的很厲害!!

很推薦首次到訪客人點來感受一下200%的牛肉厚度

也讓速食業的市場上又多了一家手作漢堡的選擇機會

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文章標籤
跟著小毛一起趴趴GO 及時樂漢堡 及時樂漢堡sizzlove 高雄美食 高雄餐廳 高雄漢堡 高雄炸雞 高雄午餐 高雄晚餐
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