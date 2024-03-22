日期：2024-03-19
名稱：及時樂漢堡 Sizzlove Burger
電話：07-2616373
地址：高雄市新興區中正三路73號
營業時間：11:00-22:00
平均消費：148元起
FB粉絲頁：及時樂漢堡sizzlove
這家新開幕的漢堡店也太夢幻了吧!?
純白色調的網美風格完全征服年輕朋友的心
及時樂漢堡 Sizzlove Burger
目前行銷活動是吃漢堡送植栽!?
凡來店消費並加入官方LINE@
即贈值價150元多肉植物1盆
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另外還有你打卡我招待活動在熱烈進行中
只要打卡"吃漢堡送植栽"海報即可再招待飲料乙杯(手沖及西西里咖啡除外)
店內的裝潢佈置給人十分舒服的感覺
門口處擺放著3台自助點餐機完全是跟上時代潮流
旁邊有著大型的咖啡研磨室
每杯好咖啡都是在客人面前以最真實的方式來呈現
2F則是餐廳主要的用餐區域
在這裡有著比連鎖速食店更高雅的環境
不會給人一成不變的商業生硬感
牛肉增量200%甘係金a!?
及時樂漢堡為自創品牌的漢堡炸雞速食店
主打美味 牛肉／豬肉／雞肉／鮮蝦及炸雞套餐
其中半筋半肉牛肉堡更是餐廳的招牌必點商品!!
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透過自助點餐機能讓你自由選購喜愛的商品外
多種線上支付或現金付款也是十分便民的服務
最後再根據電子幕上的號碼於櫃台取餐即可~
半筋半肉牛肉堡
主打牛肉增量200%完全真實呈現於眼前!?
超厚實的牛絞肉整個是撐起了整顆漢堡的高度
雙層起司搭配上獨特的酸黃瓜.洋蔥絲.蕃茄片及時蔬
肉肉大口咬下的滿足感完全比下市面上的連鎖漢堡店
而且他們家的麵包有著相當不錯的口感度
鬆軟度十分適宜的麵包體也值得讚當一番
海洋鮮蝦堡
這款海洋鮮蝦堡裡可以嚐到整尾鮮蝦!!
獨特的美乃滋醬不會有著令人感覺過於強戲的酸甜感
塗抹於炸至酥脆的鮮蝦排上完全對味沒問題~
炸雞腿／炸腿排／薯條
無論是炸雞腿還是炸腿排
都是以酥皮多汁的雞肉口感來呈現
業者特別強調紐約口味也的確給人不同於一般脆皮炸雞的感覺
薯條選用的是較粗厚的脆薯~ 吃起來會更有馬鈴薯的自然香味
鮮蔬沙拉／飲料
健康的現代生活就是要來上一盆鮮蔬沙拉
有千島醬及和風醬2種口味可以來選擇
飲料除了一般的碳酸汽水及茶飲之外
更提供上班族們很喜愛的手沖熱咖啡
在強者恆強的速食時代
能夠以漢堡炸雞走出一片天真的很不容易!!
或許是自創品牌比較沒有龐大的廣告壓力
無論是半筋半肉牛肉堡或者是海洋鮮蝦堡
都能讓人看到最真材實料的真實內容
吃漢堡炸雞還能順手拍拍美照
是時下年輕人喜歡的享受模式
及時樂漢堡主打的半筋半肉牛肉堡真的很厲害!!
很推薦首次到訪客人點來感受一下200%的牛肉厚度
也讓速食業的市場上又多了一家手作漢堡的選擇機會
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