日期：2024-03-17

名稱：小卒砂鍋雞米飯

電話：06-2238758

地址：台南市中西區西門路一段703巷11號

營業時間：11:00-14:00丨17:00-20:40 (週三公休)

平均消費：138元起

FB粉絲頁：小卒砂鍋雞米飯



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酸菜魚及雞米飯是近年來很夯的個人獨享湯鍋料理

這家全新開幕的 小卒砂鍋雞米飯

開幕至今每天座無虛席真的是有夠給它誇張!?

工業風的簡潔風格搭配年輕化的裝潢

完全符合年輕朋友所喜愛的潮流方向

小卒砂鍋的用餐空間並不大

但在2F還是設有2處座位區

其中一個大長桌可最多容納10人來用餐

最強雞米飯!? 這鍋飯真的有點強

小卒砂鍋雞米飯主打3大特色料理及1主打明星菜

分別是 砂鍋雞米飯丨老火鍋雞米飯丨剁椒雞米飯

除此之外的老壇酸菜魚更是店內主打的必點招牌菜

看著師傅於廚放忙到不可開交即能了解生意到底有多夯爆!?

老壇酸菜魚

每組湯鍋都會固定搭配一碗香噴噴的白米飯

採用由老水醃泡至少八個月的正宗重慶酸菜作法

厚實入口的好滋味徹底擄獲了饕客級的味蕾

魚片使用的是去骨鱸魚~ 是道十分下飯的好料理

砂鍋雞米飯

無論你選擇的是砂鍋.老火鍋還是剁椒湯頭!?

你都可以在4種主食間來做選擇 (雞米飯／排骨飯／蹄花飯／肥腸飯)

砂鍋系列的湯頭本身有著較明顯的蒜香氣味

其基底是由黃燜雞米飯來加以改良調製而成

帶骨的軟嫩雞腿肉每一口都讓能留下深刻的味覺印象

老火鍋肥腸飯

如同麻辣火鍋般的麻辣口感正是老火鍋的靈魂特色

肥腸本身即是十分適合麻辣湯頭的食材之一

多層次的香辣口感則是由近41種配料炒製而成

同樣是一款很受大眾歡迎的老火鍋特色湯頭

剁椒排骨飯

排骨本身是選用帶有點軟骨的骨肉

湯頭為四川名菜剁椒魚頭延伸而來

加入由老壇所醃製出的泡椒

酸味自然且辣不上火才會讓人一口接著一口嚐個不停!!

排骨肉本身即是非常軟嫩入味~ 相當美味好下飯

小菜／行家菜

無論是帶點川味的涼拌小菜

還是令人垂涎的特色行家菜

他們家的小品料理在口感度上都非常不錯

即然來了~ 就試著來上一兩樣特色菜嚐嚐

一個人的砂鍋餐越來越符合現代人的飲食需求

再加上小卒砂鍋雞米飯獨特的醬料調配

讓他一夕間就躍升為許多人的口袋名單

好味道在口耳相傳下~

也讓他的生意持續不斷的火熱延續下去

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