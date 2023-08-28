出國除了搭飛機，你知道還有另一種出遊方式嗎？搭乘郵輪旅遊出國，不但能盡情使用郵輪設施，還能在全天候餐應享用美食，無須擔心住宿、交通，只需在船上好好放鬆享受，現在就搭乘郵輪旅遊，開啟最懶人的度假模式吧！

郵輪旅遊適合那些人？

懶得做功課的人，不會暈船的人，喜歡娛樂設施的人，這三點我覺得是必備要素，如果上述三點都符合，恭喜你！你真的很適合郵輪旅遊。

首先懶得做功課這點，跟報名旅行團是一樣的，甚至比旅行團更懶人，搭乘郵輪旅遊只需在登船時托運一次行李，接下來就能以郵輪為家，踏上環遊世界的旅途，在每個城市停靠處，只需輕裝上陣、上岸觀光，無須安排交通食宿，無須扛行李換飯店，睡一覺就到下個國家，沒有比這更懶人旅遊的方式了。

第二，不會暈船的人，這點真的很重要。搭乘郵輪旅遊，最少得在船上2天，最長可待個200天（環球世界），報名郵輪旅遊時，請務必再三確認不會暈船。注意暈車跟暈船不一樣喔，暈車是左右暈，暈船是上下暈，不會暈車不代表不會暈船。請確認自己是否不會暈船，再報名郵輪旅遊，否則整趟旅程都在吐與不吐之間，沒人想要花錢受罪。

第三，喜歡娛樂設施的人。大多數人對郵輪有個誤解，認為搭郵輪就是搭船看海，簡直是老人才會去的行程。說對也不對，搭船當然要看海不然要幹嘛，但除了能看海之外，郵輪是個集「食衣住行娛樂」於一身的海上度假中心，有餐廳、健身房、酒吧、游泳池、SPA中心、電影院、賭場、商店街等，每天不同活動輪番上演，無論是演唱會、特技表演、歌劇演出，或是在舞池中扭動身軀，與現場舞者放鬆狂歡，郵輪表演活動超多，想搞悶騷都難。郵輪旅遊除了能參加豐富的活動外，也可以選擇在甲板上放空，白天伴隨無敵海景曬日光浴，晚上則聆聽海浪聲，觀賞無光害星空。

郵輪推薦航線

郵輪-台灣出發

1. 歌詩達郵輪莎倫娜號（基隆港出發）

「歌詩達莎倫娜郵輪」有著「海上的古羅馬」的美名，整艘船的設計靈感源自於古羅馬神話，船上擁有萬神殿大廳、宙斯大劇院、愛神邱比特、阿波羅大酒吧，讓您仿若置身在如濃厚的異國風情。

歌詩達莎倫娜郵輪提供多日出發的彈性時間，從基隆港啟程前往日本沖繩、石垣島、佐世保、韓國釜山等地，並提供各種艙房可供選擇。

內艙房CP值最高，24小時空氣清新系統，無需擔心透氣問題；海景房擁有圓弧形觀景舷窗，足不出戶即可享受大海的美麗景色；陽台房有私人陽台，讓清新的海風伴你起床；套房享有VIP貼心管家服務，優先登船離船、專屬用餐區、迎賓氣泡酒及每日水果等特殊禮遇。

【基隆港出發🚢沖繩石垣島5日】

艙房價格：起

出發日期：2023/9、2024/4/21

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【基隆港出發🚢佐世保釜山6日】

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【基隆港出發🚢熊本釜山賞櫻6日】

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【基隆港出發🚢佐世保濟州島6日】

艙房價格：TWD$15,450起

出發日期：2024/3/28

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2. NCL挪威郵輪奮進號（基隆港出發、高雄港出發）

全球三大郵輪集團「NCL挪威郵輪奮進號」，將在2024年首度停靠台灣，耗資一億美金全新改造，有海景游泳池、高爾夫球場、義法料理、酒吧、五星SPA按摩等奢華體驗，還有海上星巴克進駐船上！

「挪威郵輪奮進號」將在2024年首度踏足台灣，並以基隆港、高雄港為母港出發，推出26趟獨特郵輪航程，橫跨日韓台港四個國家，走訪佐世保、長崎、鹿兒島、釜⼭及濟州島，盡覽日韓兩國城市風光。

👉NCL挪威郵輪奮進號行程優惠

【基隆港出發🚢澎湖自由行3日】

艙房價格：TWD$23,880起

出發日期：2024/6/5

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【基隆港出發🚢沖繩自由行4日】

艙房價格：TWD$47,880起

出發日期：2024/6/07、2024/7/07、2024/8/18、2024/9/08、2024/9/11

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【基隆港出發🚢石垣島自由行3日】

艙房價格：TWD$23,880起

出發日期：2024/6/21、2024/6/28、2024/8/09、2024/9/06

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【基隆港出發🚢宮古島自由行3日】

艙房價格：TWD$23,880起

出發日期：2024/8/30

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【基隆港出發🚢沖繩石垣島5日】

艙房價格：TWD$57,360起

出發日期：2024/7/31

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【基隆港出發🚢沖繩鹿兒島5日】

艙房價格：TWD$57,360起

出發日期：2024/7/17

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【基隆港出發🚢長崎釜山6日】

艙房價格：TWD$ 70,560起

出發日期：2024/8/25

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【基隆港出發🚢長崎濟州島6日】

艙房價格：TWD$70,560起

出發日期：2024/8/04、2024/9/01

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【基隆港出發🚢高知、大阪、靜岡8日】

艙房價格：TWD$95,880起

出發日期：2024/6/14

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【基隆港出發🚢鹿兒島、大阪、那霸8日】

艙房價格：TWD$95,880起

出發日期：2024/6/30

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【基隆港出發🚢鹿兒島、大阪、高知、石垣島8日】

艙房價格：TWD$95,880起

出發日期：2024/7/10

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【基隆港出發🚢佐世保、長崎、鹿兒島、釜山、濟州島9日】

艙房價格：TWD$106,800起

出發日期：2024/9/14

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【高雄港出發🚢宮古島那霸5日】

艙房價格：TWD$57,360起

出發日期：2024/7/22

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【高雄港出發🚢石垣島那霸5日】

艙房價格：TWD$57,360起

出發日期：2024/7/26

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3. MSC地中海郵輪榮耀號（基隆港出發）

史上最大來台郵輪「MSC地中海郵輪榮耀號」要來了！2024年首度登台，由全球最大家族郵輪企業MSC地中海公司，斥資10億歐元打造傳奇級郵輪，不僅是亞洲最大、最新的郵輪，也是基隆港有史以來最大噸位的郵輪。

MSC地中海榮耀號名字中的Bellissima，在義大利文中有「至高無上之美」之美意，最大載客量高達5686人，將承載MSC公司300年航海世家榮耀，配置奧地利水晶旋轉樓梯、樂高海上樂園、亞利桑那水上樂園、香榭麗舍榮耀大道、倫敦大劇院、F1模擬賽車、SPA水療中心、AI語音助理等頂級設施，美食部分更多達12間餐廳、20間酒吧可供選擇，為每一個追求至美郵輪假期的你，獻上絕無僅有奢華海上郵輪體驗！

【基隆港出發🚢沖繩石垣島5日】

艙房價格：TWD$62,800起

出發日期：2024/2/17、2024/2/21、2024/2/25

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【基隆港出發🚢宮古島沖繩5日】

艙房價格：TWD$62,800起

出發日期：2024/3/5

👉立即報名：宮古島沖繩5日｜MSC地中海郵輪榮耀號｜基隆港出發

【基隆港出發🚢石垣島、沖繩、宮古島6日】

艙房價格：TWD$66,800起

出發日期：2024/1/20、2024/1/25、2024/1/30

👉立即報名：石垣島沖繩宮古島6日｜MSC地中海郵輪榮耀號｜基隆港出發

【基隆港出發🚢石垣島沖繩6日】

艙房價格：TWD$70,800起

出發日期：2024/2/4

👉立即報名：石垣島沖繩6日｜MSC地中海郵輪榮耀號｜基隆港出發

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郵輪旅遊總結

看完上面介紹精選的郵輪旅遊介紹，有哪間是你心動的郵輪船班呢？現在就選一艘郵輪，立即安排你的海上之旅吧！

原文來源：【郵輪】Top10郵輪旅遊，航線、艙房、費用，一篇搞定！