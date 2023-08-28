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【郵輪】Top3郵輪旅遊，航線、艙房、費用，一篇搞定！

2023-08-28 13:56:48 V妞的旅行 人氣：102
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窩客好文

V妞的旅行

發表篇數：197篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：基隆市 > 仁愛區

郵輪旅遊精選

出國除了搭飛機，你知道還有另一種出遊方式嗎？搭乘郵輪旅遊出國，不但能盡情使用郵輪設施，還能在全天候餐應享用美食，無須擔心住宿、交通，只需在船上好好放鬆享受，現在就搭乘郵輪旅遊，開啟最懶人的度假模式吧！

 

郵輪旅遊適合那些人？

懶得做功課的人，不會暈船的人，喜歡娛樂設施的人，這三點我覺得是必備要素，如果上述三點都符合，恭喜你！你真的很適合郵輪旅遊

首先懶得做功課這點，跟報名旅行團是一樣的，甚至比旅行團更懶人，搭乘郵輪旅遊只需在登船時托運一次行李，接下來就能以郵輪為家，踏上環遊世界的旅途，在每個城市停靠處，只需輕裝上陣、上岸觀光，無須安排交通食宿，無須扛行李換飯店，睡一覺就到下個國家，沒有比這更懶人旅遊的方式了。

第二，不會暈船的人，這點真的很重要。搭乘郵輪旅遊，最少得在船上2天，最長可待個200天（環球世界），報名郵輪旅遊時，請務必再三確認不會暈船。注意暈車跟暈船不一樣喔，暈車是左右暈，暈船是上下暈，不會暈車不代表不會暈船。請確認自己是否不會暈船，再報名郵輪旅遊，否則整趟旅程都在吐與不吐之間，沒人想要花錢受罪。

第三，喜歡娛樂設施的人。大多數人對郵輪有個誤解，認為搭郵輪就是搭船看海，簡直是老人才會去的行程。說對也不對，搭船當然要看海不然要幹嘛，但除了能看海之外，郵輪是個集「食衣住行娛樂」於一身的海上度假中心，有餐廳、健身房、酒吧、游泳池、SPA中心、電影院、賭場、商店街等，每天不同活動輪番上演，無論是演唱會、特技表演、歌劇演出，或是在舞池中扭動身軀，與現場舞者放鬆狂歡，郵輪表演活動超多，想搞悶騷都難。郵輪旅遊除了能參加豐富的活動外，也可以選擇在甲板上放空，白天伴隨無敵海景曬日光浴，晚上則聆聽海浪聲，觀賞無光害星空。

 

 

郵輪推薦航線

郵輪 郵輪名稱 航線
郵輪1 歌詩達郵輪莎倫娜號
郵輪2 歌詩達郵輪莎倫娜號 佐世保釜山6日 (基隆出發)
郵輪3 歌詩達郵輪莎倫娜號 熊本釜山賞櫻6日 (基隆出發)
郵輪4 歌詩達郵輪莎倫娜號 佐世保濟州島6日 (基隆出發)
郵輪5 NCL挪威郵輪奮進號 澎湖自由行3日 (基隆出發)
郵輪6 NCL挪威郵輪奮進號 沖繩自由行4日 (基隆出發)
郵輪7 NCL挪威郵輪奮進號 石垣島自由行3日 (基隆出發)
郵輪8 NCL挪威郵輪奮進號 宮古島自由行3日 (基隆出發)
郵輪9 NCL挪威郵輪奮進號 沖繩石垣島5日 (基隆出發)
郵輪10 NCL挪威郵輪奮進號 沖繩鹿兒島5日 (基隆出發)
郵輪11 NCL挪威郵輪奮進號 長崎釜山6日 (基隆出發)
郵輪12 NCL挪威郵輪奮進號 長崎濟州島6日 (基隆出發)
郵輪13 NCL挪威郵輪奮進號 高知、大阪、靜岡8日 (基隆出發)
郵輪14 NCL挪威郵輪奮進號 鹿兒島、大阪、那霸8日 (基隆出發)
郵輪15 NCL挪威郵輪奮進號 鹿兒島、大阪、高知、石垣島8日 (基隆出發)
郵輪16 NCL挪威郵輪奮進號 佐世保、長崎、鹿兒島、釜山、濟州島9日 (基隆出發)
郵輪17 NCL挪威郵輪奮進號 宮古島那霸5日 (高雄出發)
郵輪18 NCL挪威郵輪奮進號 石垣島那霸5日 (高雄出發)
郵輪19 MSC地中海郵輪榮耀號 沖繩石垣島5日 (基隆出發)
郵輪20 MSC地中海郵輪榮耀號 宮古島沖繩5日 (基隆出發)
郵輪21 MSC地中海郵輪榮耀號 石垣島、沖繩、宮古島6日 (基隆出發)
郵輪22 MSC地中海郵輪榮耀號 石垣島沖繩6日 (基隆出發)
郵輪23 名勝世界壹號 澎湖香港之旅4日 (高雄出發)
郵輪24 名勝世界壹號 香港公海之旅5日(高雄出發)
郵輪25 名勝世界壹號 香港之旅5日 (高雄出發)
郵輪26 名勝世界壹號
郵輪27 海洋光譜號
郵輪28 雲頂夢號郵輪
郵輪29 鑽石公主號郵輪
郵輪30 挪威寶石號
郵輪31 塔林客詩麗雅號

 

郵輪-台灣出發

1. 歌詩達郵輪莎倫娜號（基隆港出發）

「歌詩達莎倫娜郵輪」有著「海上的古羅馬」的美名，整艘船的設計靈感源自於古羅馬神話，船上擁有萬神殿大廳、宙斯大劇院、愛神邱比特、阿波羅大酒吧，讓您仿若置身在如濃厚的異國風情。

歌詩達莎倫娜郵輪提供多日出發的彈性時間，從基隆港啟程前往日本沖繩、石垣島、佐世保、韓國釜山等地，並提供各種艙房可供選擇。

內艙房CP值最高，24小時空氣清新系統，無需擔心透氣問題；海景房擁有圓弧形觀景舷窗，足不出戶即可享受大海的美麗景色；陽台房有私人陽台，讓清新的海風伴你起床；套房享有VIP貼心管家服務，優先登船離船、專屬用餐區、迎賓氣泡酒及每日水果等特殊禮遇。

 

【基隆港出發🚢沖繩石垣島5日】

  • 艙房價格：起
  • 出發日期：2023/9、2024/4/21

👉立即報名：

 

【基隆港出發🚢佐世保釜山6日】

  • 艙房價格：TWD$14,450
  • 出發日期：2023/9/10

👉立即報名：佐世保釜山6日｜歌詩達郵輪莎倫娜號｜基隆港出發

 

【基隆港出發🚢熊本釜山賞櫻6日】

  • 艙房價格：TWD$15,450
  • 出發日期：2024/4/2

👉立即報名：熊本釜山賞櫻6日｜歌詩達郵輪莎倫娜號｜基隆港出發

 

【基隆港出發🚢佐世保濟州島6日】

  • 艙房價格：TWD$15,450起
  • 出發日期：2024/3/28

👉立即報名：佐世保濟州島6日｜歌詩達郵輪莎倫娜號｜基隆港出發

 

2. NCL挪威郵輪奮進號（基隆港出發、高雄港出發）

挪威郵輪奮進號

全球三大郵輪集團「NCL挪威郵輪奮進號」，將在2024年首度停靠台灣，耗資一億美金全新改造，有海景游泳池、高爾夫球場、義法料理、酒吧、五星SPA按摩等奢華體驗，還有海上星巴克進駐船上！

「挪威郵輪奮進號」將在2024年首度踏足台灣，並以基隆港、高雄港為母港出發，推出26趟獨特郵輪航程，橫跨日韓台港四個國家，走訪佐世保、長崎、鹿兒島、釜⼭及濟州島，盡覽日韓兩國城市風光。

👉NCL挪威郵輪奮進號行程優惠

 

【基隆港出發🚢澎湖自由行3日】

  • 艙房價格：TWD$23,880起
  • 出發日期：2024/6/5

👉立即報名：澎湖自由行3日｜2024年NCL挪威郵輪奮進號｜基隆港出發

 

【基隆港出發🚢沖繩自由行4日】

  • 艙房價格：TWD$47,880起
  • 出發日期：2024/6/07、2024/7/07、2024/8/18、2024/9/08、2024/9/11

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【基隆港出發🚢石垣島自由行3日】

  • 艙房價格：TWD$23,880起
  • 出發日期：2024/6/21、2024/6/28、2024/8/09、2024/9/06

👉立即報名：石垣島自由行3日｜2024年NCL挪威郵輪奮進號｜基隆港出發

 

【基隆港出發🚢宮古島自由行3日】

  • 艙房價格：TWD$23,880起
  • 出發日期：2024/8/30

👉立即報名：宮古島自由行3日｜2024年NCL挪威郵輪奮進號｜基隆港出發

 

【基隆港出發🚢沖繩石垣島5日】

  • 艙房價格：TWD$57,360起
  • 出發日期：2024/7/31

👉立即報名：沖繩石垣島5日｜2024年NCL挪威郵輪奮進號｜基隆港出發

 

【基隆港出發🚢沖繩鹿兒島5日】

  • 艙房價格：TWD$57,360起
  • 出發日期：2024/7/17

👉立即報名：沖繩鹿兒島5日｜2024年NCL挪威郵輪奮進號｜基隆港出發

 

【基隆港出發🚢長崎釜山6日】

  • 艙房價格：TWD$ 70,560起
  • 出發日期：2024/8/25

👉立即報名：長崎釜山6日｜2024年NCL挪威郵輪奮進號｜基隆港出發

 

【基隆港出發🚢長崎濟州島6日】

  • 艙房價格：TWD$70,560起
  • 出發日期：2024/8/04、2024/9/01

👉立即報名：長崎濟州島6日｜2024年NCL挪威郵輪奮進號｜基隆港出發

 

【基隆港出發🚢高知、大阪、靜岡8日】

  • 艙房價格：TWD$95,880起
  • 出發日期：2024/6/14

👉立即報名：高知大阪靜岡8日｜2024年NCL挪威郵輪奮進號｜基隆港出發

 

【基隆港出發🚢鹿兒島、大阪、那霸8日】

  • 艙房價格：TWD$95,880起
  • 出發日期：2024/6/30

👉立即報名：鹿兒島大阪那霸8日｜2024年NCL挪威郵輪奮進號｜基隆港出發

 

【基隆港出發🚢鹿兒島、大阪、高知、石垣島8日】

  • 艙房價格：TWD$95,880起
  • 出發日期：2024/7/10

👉立即報名：鹿兒島大阪高知石垣島8日｜2024年NCL挪威郵輪奮進號｜基隆港出發

 

【基隆港出發🚢佐世保、長崎、鹿兒島、釜山、濟州島9日】

  • 艙房價格：TWD$106,800起
  • 出發日期：2024/9/14

👉立即報名：佐世保長崎鹿兒島釜山濟州島9日｜2024年NCL挪威郵輪奮進號｜基隆港出發

 

【高雄港出發🚢宮古島那霸5日】

  • 艙房價格：TWD$57,360起
  • 出發日期：2024/7/22

👉立即報名：宮古島那霸5日｜2024年NCL挪威郵輪奮進號｜高雄港出發

 

【高雄港出發🚢石垣島那霸5日】

  • 艙房價格：TWD$57,360起
  • 出發日期：2024/7/26

👉立即報名：石垣島那霸5日｜2024年NCL挪威郵輪奮進號｜高雄港出發

 

【想知道更多NCL挪威郵輪奮進號航班？】

👉點我查詢：2024年NCL挪威郵輪奮進號所有行程一覽

 

3. MSC地中海郵輪榮耀號（基隆港出發）

MSC地中海郵輪榮耀號

史上最大來台郵輪「MSC地中海郵輪榮耀號」要來了！2024年首度登台，由全球最大家族郵輪企業MSC地中海公司，斥資10億歐元打造傳奇級郵輪，不僅是亞洲最大、最新的郵輪，也是基隆港有史以來最大噸位的郵輪。

MSC地中海榮耀號名字中的Bellissima，在義大利文中有「至高無上之美」之美意，最大載客量高達5686人，將承載MSC公司300年航海世家榮耀，配置奧地利水晶旋轉樓梯、樂高海上樂園、亞利桑那水上樂園、香榭麗舍榮耀大道、倫敦大劇院、F1模擬賽車、SPA水療中心、AI語音助理等頂級設施，美食部分更多達12間餐廳、20間酒吧可供選擇，為每一個追求至美郵輪假期的你，獻上絕無僅有奢華海上郵輪體驗！

 

【基隆港出發🚢沖繩石垣島5日】

  • 艙房價格：TWD$62,800起
  • 出發日期：2024/2/17、2024/2/21、2024/2/25

👉立即報名：沖繩石垣島5日｜MSC地中海郵輪榮耀號｜基隆港出發

 

【基隆港出發🚢宮古島沖繩5日】

  • 艙房價格：TWD$62,800起
  • 出發日期：2024/3/5

👉立即報名：宮古島沖繩5日｜MSC地中海郵輪榮耀號｜基隆港出發

 

【基隆港出發🚢石垣島、沖繩、宮古島6日】

  • 艙房價格：TWD$66,800起
  • 出發日期：2024/1/20、2024/1/25、2024/1/30

👉立即報名：石垣島沖繩宮古島6日｜MSC地中海郵輪榮耀號｜基隆港出發

 

【基隆港出發🚢石垣島沖繩6日】

  • 艙房價格：TWD$70,800起
  • 出發日期：2024/2/4

👉立即報名：石垣島沖繩6日｜MSC地中海郵輪榮耀號｜基隆港出發

 

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👉點我查詢：2024年MSC地中海郵輪榮耀號所有行程一覽

 

郵輪旅遊總結

看完上面介紹精選的郵輪旅遊介紹，有哪間是你心動的郵輪船班呢？現在就選一艘郵輪，立即安排你的海上之旅吧！

原文來源：【郵輪】Top10郵輪旅遊，航線、艙房、費用，一篇搞定！

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