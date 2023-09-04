嘉義最新娃娃玩偶工廠超熱門!「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」就位於嘉義民雄工業一路上，由金興玩具所創立，不僅免門票，還有提供免費停車場；這次是我們帶三口組來環島順道帶小口愛來挑選她的生日禮物，他們在裡頭逛到出不來，買到推車都放不下才甘願去結帳(笑)~賣場有3層樓佔地超過600坪，裡頭有上千款玩偶、生活用品任你挑，包括迪士尼、三麗鷗、卡娜赫拉的小動物、鬼滅之刃、哥吉拉、寶可夢、粉紅豬小妹、天竺鼠車車等人氣卡通、動漫通通有，都是正版授權，品質也讓人安心!還有貼心設置情境拍照區讓大家拍好拍滿，二樓也有提供兒童遊樂設施，只要預約就可以玩耍，大人逛街、小朋友放電剛剛好；重點是開幕活動只要加入會員就能享75折優惠，即日起到11/19，大家記得把握時間前往啊!

【相關資訊】

KHTOY絨毛玩偶旗艦館

地址:嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號(附免費停車場)

電話:05-2216559

營業時間:週二至週六9:30~17:00(週日、週一公休)

官網:https://www.khtoy.com.tw/

FB粉絲團:https://www.facebook.com/Khtoyplush/

KHTOY絨毛玩偶旗艦館 位置

▼「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」就位於嘉義民雄兼頭橋工業區內，純白建築體相當顯眼好~~這裡設有三個免費停車場，不過假日的話基本上都要停到第三停車場去囉!

KHTOY絨毛玩偶旗艦館 免費停車場

▼本館內就有免費停車場，不過位子不多，通常都是滿的(笑)!

▼現在公休日改為週日、週一公休，週二至週六營業時間為9:30~17:00，大家可要看清楚不要多跑一趟囉!

▼第二停車場位置在嘉義縣民雄鄉工業一路9號，現場也有清楚的標示!

▼我們當天是週末前往，所以前兩個停車場都是滿的，後來直接停到第三停車場去~~走路大概要十分鐘左右，可以先讓大人帶著小朋友在附近下車再開過去停放!

▼第三停車場空間挺大的，可以容納不少車輛!

▼還好路邊有人行道，週末的話附近路口也有服務人員在指揮交通，走起來還算安全!

▼停好車後，終於又走回來了~~還好我們早點來，所以進場人潮還不算太多!

▼入口處就是這裡，一進來就有超萌造景可以拍照!

洗手間

▼左手邊有廁所，建議先上一下比較可以放鬆好好逛!

▼旁邊也有販賣機，嘴饞或是口渴都可以買一下!

一樓造景、空間介紹

▼門口的恐龍造景超可愛，很多朋友在這裡就會先排隊拍一輪!

▼三口組看到超大恐龍整個很興奮，什麼奇怪的姿勢都來了(笑)!

▼一旁有提供購物籃，是類似夾娃娃機那種可以用推的，拿了玩偶就可以放進去推著走超方便!

▼現在還有推出開幕活動，即日起至11/19加入會員、消費不限金額就可以享75折優惠，買起來真的划算不少!

▼入口處也有擺放垃圾桶及放置飲料的地方，建議大家先把飲料暫放在這裡比較方便購物唷!

▼牆面也有詳細的價格牌說明，大家可以參考!

▼這裡有提供配送、現場結帳、批發結帳三種購物方式，大家可以視個人需求來選購!

▼一進來就是熊抱哥、星際寶貝史迪奇等，不管大隻、小隻價格都很平實，開幕期間只要直接看白標右下角的黃色價格即可(笑)!

▼迪士尼專區也是大家瘋搶的重點之一，尤其迪士尼 100週年主題展區展示的銀色炫彩米奇米妮還是台灣限定款，喜歡的朋友記得把握機會!

▼另外也有超多娃娃吊飾，家裡沒有太多地方放娃娃的朋友可以考慮，隨身攜帶也很可愛!

▼這麼大隻的露營風跳跳虎竟然300元有找，旁邊還有療癒的維尼熊與奇奇蒂蒂，光看就覺得超萌啊!

▼現場還有設置迪士尼主題露營區，讓大家可以拍網美照!

▼一整櫃的天竺鼠車車，小口妹看到整個淪陷，覺得太可愛了!

▼但她最愛的還是卡納赫拉的小動物~~現場還有設置150公分的超大小兔兔、P助絨毛玩偶及夢幻鞦韆，讓大小朋友都能拍個過癮!

▼走到這一區就停了好久，因為我們家小女生都喜歡小兔兔，加上又是粉嫩的粉紅色系，整個選擇困難啊!

▼售價打75折的會員價幾乎是外頭玩偶的一半價格，買起來荷包也比較不會痛!

▼另外還有屁屁偵探、鬼滅之刃、海賊王等等，也是動漫迷的購物天地!

▼現場還有日本人氣貼圖「吉伊卡哇chiikawa」，鬆軟的造型加上暖心的性格也深受不少朋友喜愛!

▼現場還有設置情境式動漫區，整個房間佈滿了人氣角色與展示架，拍起來也很有感覺!

▼此外還有霸氣的哥吉拉專區，喜歡哥吉拉恐龍的朋友千萬別錯過!

▼180cm超大絨毛玩偶真的超壯觀!!跟小朋友比起來就知道有多大隻了吧~

▼告白神器買起來~~相信來到這裡，不管大人小孩都很容易淪陷(笑)!

▼還有我們家小口弟的新歡超人力霸王，雖然我們不太知道它們在演什麼，但是看到Q版玩偶就覺得很可愛(笑)!

▼間諜家家酒也很夯，其中間諜家家酒面紙套還是全台首賣，喜歡的朋友快來收集!

▼小小孩最愛的情境就是粉紅豬小妹專區啦!!由豬爸爸帶領大家搭乘超萌火車，還可以跟立體的粉紅豬小妹溫馨小屋場景合照唷!

▼這一區真的是太萌、太療癒啦~連喬治最愛的恐龍也有，連大人都差點想下手了!

▼喬治的超大恐龍也很好拍，小口弟還模仿恐龍也太搞笑!

▼阿奇幼幼園也是小朋友的最愛，尤其上過幼稚園的小朋友看了超有感，造型可愛、價格也很佛心!

▼超萌的三麗鷗專區連大人也受不了!!帶著動物頭套的三麗鷗明星們也太可愛了吧~~

▼大家都知道三麗鷗周邊商品都不便宜，這裡都是正版授權，不怕買到盜版品，價格也是超級划算!

▼可吹熄的音樂絨毛蛋糕可是館內首創的感應吹熄亮燈絨毛蛋糕，目前共推出卡娜赫拉的小動物、小熊維尼兩款造型，按下按鈕就會開始播放生日快樂歌，只需要用嘴巴吹蠟燭感應觸，聲光效果就會停止，整個很有慶生的儀式感，就算沒有打火機也能開心慶生，兼具可愛與實用，難怪這麼熱銷!

▼療癒的拉拉熊這裡也有，抱起來柔軟又舒服!

▼寶可夢夢幻角色大集合，不用跑日本也能買得很開心!

▼蠟筆小新跟寵物小白也超級可愛的，口咩也買了一隻睡衣款小新回家擺!

▼靠近結帳區還有超多小隻玩偶、吊飾可供選購，很容易又不小心逛了起來!另外還有2樓、3樓賣場，可以爬樓梯或是搭乘電梯上樓!

▼我們直接走到3樓再慢慢逛下來~

三樓空間介紹

▼三樓基本上都是超大型玩偶，每一隻都比大的~~而且價格也是比想像中便宜不少!

▼鯊魚等各式玩偶都是超大一隻，不管是抱起來或是擺在家裡都很療癒!

▼賣到見底的粉色鯊魚也只要300元出頭，也太便宜了吧~~難怪被搶購一空!

▼另外還有角落生物、天竺鼠車車、粉紅豬小妹、卡娜赫拉的小動物等，也都是比較大型的玩偶!

▼如果推籃子、行動不便或是推推車的朋友也可以直接搭乘電梯，只是人潮較多需要耐心等候，我們都直接扛著籃子走下去比較快(笑)!

二樓空間介紹、親子遊樂設施

▼二樓設有「小小雷克斯探險王國」親子空間，爸爸媽媽在購物的同時，也能讓小小孩在這裡玩耍一下~不過這裡需要提前預約，人數也有管控，大家要稍微留意一下!

▼另外還有恐龍玩偶、熊熊、長頸鹿、鯊魚等中型玩偶，好抱又可愛!

▼現場還有飛天小女警，很多可愛的卡通這裡通通有!

▼馬卡龍色系的繽紛Rody跳跳馬也是超可愛，很多朋友喜歡買回家當擺飾!

▼探險活寶也很可愛，尤其手長腳長的老皮超經典!

▼醜得很可愛的豆豆先生~~

▼頑皮豹也是很經典的卡通，買起來也是超平價!

▼BT21的超萌角色也通通有，圓滾滾的模樣好討喜~抱起來也很剛好!

▼帶著蝴蝶結髮帶的Hello Kitty也超受歡迎，讓人萌到少女心大開!

▼除了玩偶之外也有生活百貨區，結合可愛圖案與實用生活小物，也有不少朋友來這裡選購開學用品!

▼他們家的玩偶有良好的SOP與優良品質，買回家抱起來也更加安心!

▼選填台灣棉花，品質安心有保證!

一樓小吊飾區、結帳區

▼當我們再度回到一樓時，現場已經是人山人海不誇張，我們又逛了一下小吊飾區，看看有沒有什麼漏掉沒買到的….

▼吊飾大多100元有找，買起來也不傷荷包，我們也買了一些回來掛書包或背包!

▼當天結帳區有三個，排隊人潮沒有想像中多，加上店員手腳很俐落，沒有排很久就輪到我們了!

▼我們也堆了滿滿一車，準備結帳去~~小倆口看起來很興奮，有種滿載而歸的感覺啊!

▼結帳時只要報電話就會自動幫你加入會員，不用填寫資料很方便，而且還可以立刻打75折超划算!

▼沒想到把娃娃放上結帳輸送帶也很療癒，忍不住拍了一張(笑)~~我們總共買了這麼多，其中兩隻還不小，結帳金額只要1500元出頭，真的很超值啊!

▼三口組一上車就把戰利品拿出來玩耍，真的是滿滿一車無誤~~我們終於買到小口愛的生日禮物，大家都開心啊!

「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」佔地大又好逛，還有免費停車超方便，買起來也不會傷荷包，只需要擔心會選擇困難或走不出來(笑)~建議大家可以避開假日人多時段，或者是早點來訪也不錯，如果懶得出門的朋友也可以直接上網選購，配送到家更方便!

【相關資訊】

KHTOY絨毛玩偶旗艦館

地址:嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號(附免費停車場)

電話:05-2216559

營業時間:週二至週六9:30~17:00(週日、週一公休)

官網:https://www.khtoy.com.tw/

FB粉絲團:https://www.facebook.com/Khtoyplush/

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