《食記》藏食點*Hide hi*義大利麵*燉飯*咖哩*定食*巨城美食*新竹義大利麵*焗烤花椰菜*美食R*

下班就是要吃晚餐，巨城附近的藏食點聽說剛開就和朋友一起來吃晚餐
店家的Logo很可愛，整體店面滿明亮舒適的
一走進去人員就熱情地打招呼，門口也有簡單的介紹！
店內座位走木質系列，清爽舒適
往內走是長桌，另外還有餐檯回收區
店家採自助式，故也沒有收服務費，但餐點很貼心會送過來
店家的壁飾給人感覺很溫，兔子很可愛！
簡單的用餐規則介紹
第一頁為主食，義大利麵、燉飯、定食、咖哩，選擇滿多樣的
第二頁式點心類與飲品
點完餐後，等著等著炸薯條與麵包先來，
其他餐點才陸續上，幾本上出餐速度滿快的
不一會餐點就上齊了
小R吃定食，而朋友吃義大利麵
肉醬義大利麵$205
往往越簡單的料理，越能吃得出好不好吃，
藏食點的義大利麵整體不會太油膩、很清爽，
後來才知道原來店家的肉醬是自己熬製的，所以除了很好吃也很健康
肉醬也很均勻，麵的口感拿捏得剛剛好！！
香煎松阪豬定食$290
不得不說超級豐富，配菜基本都滿下飯的，還有南瓜濃湯
南瓜濃湯很濃郁，香氣十足很好喝，不會太鹹或太膩
香煎松阪豬定食，切片的大小剛剛好，旁邊還有蔥花可以它配
肉質鮮嫩，調味清爽，和白飯搭著吃或單吃都很美味
黃金脆薯$80
店家很貼心會詢問是否需要番茄醬！
另外自取區還有其他調味料可以使用
焗烤起司花椰菜$130
這碗真的滿大碗的，裡面鋪滿了花椰菜，店家處理得很有層次感
每口吃進去的花椰菜除了焗烤外，帶點淡淡奶香
黃金柚子蜂蜜泡泡 & 鍋煮伯爵鮮奶茶$120
飲品也滿大杯的，其中小R的伯爵鮮奶茶，奶香與茶香完美結合，不會太甜太膩，
店家也有說明本身的飲料都不會調製太甜
另外店家還有套餐加價的優惠，很划算+$89三選二
黃金脆薯、今日湯品、飲品($80)可補差額
喜歡的人可以來吃看看，整體來說很不錯
店名(FB):藏食點 Hide hi 義大利麵×燉飯×咖哩
地址：300新竹市東區民生路265號1樓
電話：03-533-2131
營業時間： 週一至週日 11:30-14:00 & 17:30-21:00