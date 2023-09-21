《食記》藏食點*Hide hi*義大利麵*燉飯*咖哩*定食*巨城美食*新竹義大利麵*焗烤花椰菜*美食R*

下班就是要吃晚餐，巨城附近的藏食點聽說剛開就和朋友一起來吃晚餐

店家的Logo很可愛，整體店面滿明亮舒適的

一走進去人員就熱情地打招呼，門口也有簡單的介紹！

店內座位走木質系列，清爽舒適

往內走是長桌，另外還有餐檯回收區

店家採自助式，故也沒有收服務費，但餐點很貼心會送過來

店家的壁飾給人感覺很溫，兔子很可愛！

簡單的用餐規則介紹

第一頁為主食，義大利麵、燉飯、定食、咖哩，選擇滿多樣的

第二頁式點心類與飲品

點完餐後，等著等著炸薯條與麵包先來，

其他餐點才陸續上，幾本上出餐速度滿快的

不一會餐點就上齊了

小R吃定食，而朋友吃義大利麵

肉醬義大利麵$205

往往越簡單的料理，越能吃得出好不好吃，

藏食點的義大利麵整體不會太油膩、很清爽，

後來才知道原來店家的肉醬是自己熬製的，所以除了很好吃也很健康

肉醬也很均勻，麵的口感拿捏得剛剛好！！

香煎松阪豬定食$290

不得不說超級豐富，配菜基本都滿下飯的，還有南瓜濃湯

南瓜濃湯很濃郁，香氣十足很好喝，不會太鹹或太膩

香煎松阪豬定食，切片的大小剛剛好，旁邊還有蔥花可以它配

肉質鮮嫩，調味清爽，和白飯搭著吃或單吃都很美味

黃金脆薯$80

店家很貼心會詢問是否需要番茄醬！

另外自取區還有其他調味料可以使用

焗烤起司花椰菜$130

這碗真的滿大碗的，裡面鋪滿了花椰菜，店家處理得很有層次感

每口吃進去的花椰菜除了焗烤外，帶點淡淡奶香

黃金柚子蜂蜜泡泡 & 鍋煮伯爵鮮奶茶$120

飲品也滿大杯的，其中小R的伯爵鮮奶茶，奶香與茶香完美結合，不會太甜太膩，

店家也有說明本身的飲料都不會調製太甜

另外店家還有套餐加價的優惠，很划算+$89三選二

黃金脆薯、今日湯品、飲品($80)可補差額

喜歡的人可以來吃看看，整體來說很不錯

店名(FB):藏食點 Hide hi 義大利麵×燉飯×咖哩



地址：300新竹市東區民生路265號1樓



電話：03-533-2131



營業時間： 週一至週日 11:30-14:00 & 17:30-21:00



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