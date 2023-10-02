[食記。嘉義東區]香吉士蔬食小站。最熱銷塔香菇菇黃金乳酪堡&滿滿玉米濃湯! #文化路夜市



米食文化和漢堡結合而誕生的米漢堡，是1987年由摩斯漢堡首度推出的食物

僅40多年的歷史，現在則是在台灣早餐店、速食餐廳、冷凍食品都已屢見不鮮，可見台灣人真的很買單呢!

在嘉義文化路商圈有一家專賣素食米堡的小店「香吉士蔬食小站」

有近十種口味的米漢堡，可以客製化製作成全素、蛋素、奶素的版本

第一次吃，於是選了香吉士老闆推薦第一名的塔香菇菇堡~



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餐廳名稱：香吉士蔬食小站(嘉義市西區文化里中正路403號，中央第二商場內)

餐廳連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：0981722628 週二至六10:00-18:30；週日10:00-19:30；週一休

餐點介紹：米漢堡/特色小點/飲料/套餐

用餐日期：2023.09



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▲香吉士蔬食小站 店面

位於文化路商圈近中正路、中山圓環的區域，

不是位在文化路上，而是在文化路旁的小巷內

香吉士蔬食小站是一個僅有窗台和外面座位的店面

店前的座位僅兩個吧台座和一組兩人桌位

有遮陰，除非天氣太熱(連空氣都是熱的)，不然坐在這吃也是挺舒服愜意的

(客串演出: J哥、Na哥)

香吉士蔬食小站 菜單(拍攝日期：20 23.09)

▲常態米漢堡口味有8種，另有每日特製口味，其中3種為固定奶素，其他則可以調整成蛋素、奶素或全素

原本在幾個口味中猶豫不決

後來酷酷的老闆直接指著(另一張，貼在窗戶上的)菜單，其中有三個口味有紅筆寫著1、2、3

啊~原來如此

我意會了， 那就點老闆味自慢的塔香菇菇堡吧!

塔香菇菇堡(+黃金乳酪) NT 120

*蛋素

內容：黃金乳酪米板、塔香菇類、美生菜、荷包蛋

明明老闆在接單收錢後，會暫時把門窗關起來開始炒料、煎米板做堡

但老闆在手炒塔香菇菇時，那個香氣真的是濃到從裡頭飄出來，逼死人了

塔香菇菇是用精靈菇、杏鮑菇、鴻禧菇、黑木耳、胡蘿蔔、筍絲和大量九層塔以醬油、糖等調味料拌炒收汁，直到湯汁濃縮而稠化，九層塔和醬汁的香氣四溢

▲來自同一鍋 的塔香菇菇和蔬菜們，有不同程度的軟嫩和清脆

杏鮑菇片、精靈菇和鴻喜菇比較柔軟；木耳絲則有類似果凍的Q彈；筍絲則耐煮而仍有脆感；胡蘿蔔片則軟綿入味

米板則是事先以模型壓出扁圓形，有單後才現場再油煎，其中一面還會噴灑醬汁以煎烤出略焦脆的質地

若有加價黃金乳酪的話，老闆會再將米板放到煎烤到融化乳酪絲上，馬上升級成穿上金黃色外衣的黃金乳酪米堡

▲搭配荷包蛋和生萵苣葉，既有菇類的軟中帶脆，還有生菜的爽口、半熟荷包蛋黃的濕潤香甜和胡蘿蔔的軟綿

整體調味蠻重的，稍油，九層塔和醬汁的香氣最為主要

當下吃的時候我感覺調味蠻重的，好吃但不是我很習慣的，不過吃完卻不會口乾舌燥或油膩，可見店家使用的食材還是很天然的吧

米堡上層的黃金乳酪反而不夠突出，就是一點提味，可能選其他(如義式番茄蘑菇、青疏總匯)那類醬比較少的口味，再加價加乳酪會更適合、更有味道吧

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玉米濃湯 NT 40/ 小

*全素食

全素的玉米濃湯，沒有火腿、洋蔥、奶和蛋等常見的玉米濃湯食材，而是使用菇類、素肉、胡蘿蔔等，並加麵粉、馬鈴薯或堅果打成的粉使湯底更濃厚，

濃郁厚實的口感還有微小細緻的顆粒，並帶些微黑胡椒的辛辣

素肉丁應該有先炒過，表面有點焦黃，並有煙燻香氣，但吃起來偏軟糊、這口感我不太喜歡；

玉米粒量很多，喝湯同時咀嚼著飽滿鮮脆的玉米粒口感，更有飽足感

▲店貓「斗仔」從點餐到餐點做好的全程，都在看我的米漢堡

難道是首席主廚，在監督老闆有沒有用心做堡嗎?(笑)





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以上。

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