中壢前站美食-法希塔鐵板燒&異國料理，好吃份量又夠！難怪外送訂單接到手軟啊！而且到10月底前的每個星期三還推出699元牛排吃到飽！

圍事小哥,中壢美食,中壢前站美食,桃園中壢鐵板燒,異國料理,素食料理,外送美食,中壢火車站美食

上個禮拜天早上沒事，就陪著老婆大人到中壢國小附近買給孩子們用的參考書，她在書局裡挑書我就在門口滑手機看看附近有什麼好吃的，等等就在附近吃中餐好了。滑著滑著，谷歌地圖上有一間名字超級長的餐廳吸引了我！評價還不錯，好吧中午就決定吃這裡啦！話說圍事很多年沒來中和路靠近永樂路這一帶了，三十年前我國中還在這裡補過習呢！（謎之音：咳咳……你的年紀暴露了……

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桃園市中壢區中和路259號 請點我開始法希塔鐵板燒&異國料理導航

11:00–15:00、16:30–20:30，若有臨時營業時間變動請依店家公告為主。

停車資訊：騎車來吧！這裡開車真的很不好停車喔！

店內環境

現場佈置的挺可愛的，座位不多，不過外送非常多喔！而且外送時用的袋子看起來還挺精緻的，坐下來後不管是熊貓啦UBER啦一直來一直來呢。

大門口的招牌上以及店裡都有很可愛的大型玩偶，挺吸睛的。對了對了，而且店家時不時還有推出吃到飽的活動喔！像這次在Google地圖上就有特別註明說8/16~11/1，每個星期三只要花699元就讓你牛排吃到飽！感覺很划算呢！（激動

菜單介紹

店裡桌上有準備附照片的大本菜單，我們看這個小張的點餐單就好。店裡的東西也太多了點啊……有日式有中式有西式！連素食都有呢，內用的話飲料是免費暢飲呢。

香酥炸煎餃：99元

坦白說，煎餃剛上桌的時候我有一點小失望……因為現場菜單上的照片是日式的雪花煎餃！沒想到老闆娘送上桌的是賣相普通的一般煎餃……後來仔細看看品名，炸煎餃應該也不可能做成雪花煎餃的樣子啦，好吧我們試試看味道如何再下判斷吧。

咬了一口之後我跟太太對望了一眼，好吃耶！煎炸過後煎餃皮非常酥脆爽口，而且內餡飽滿又好吃！一點肉腥味都沒有～好吧，雖然照片跟實物不太一樣，但是這個煎餃非常好吃！

爐烤蔬菜（全素）：125元

太太愛吃蔬菜，看到有這個就先點了。沒經過太多的調味，直接用爐火烘烤出各式蔬食的甘甜，太太非常喜歡！但是真的不是我的菜啊啊啊～～～我的肉呢？？？

鐵板沙朗牛排蓋飯：235元

我的肉終於來啦！而且竟然還有配炸的蒜片呢～我沒指定要幾分熟的沙朗，但老闆煎的大約是六到七分熟左右，肉質非常美味多汁。圍事是個牛排控，只能說這個鐵板沙朗牛排好吃的程度真的秒殺一堆連鎖的店家！

然後飯的份量也不少，再加上淋在飯上的醬汁香香甜甜的很下飯呢。

無骨雞腿排咖哩蓋飯：145元

感覺咖哩有一點點少，但是老闆娘在送餐的時候有說如果飯不夠或是咖哩不夠都可以再加呢，然後大家有沒有注意到一件事……那就是！原來有飯的餐點附的配菜都是爐烤蔬菜啦～等於我們今天吃了兩盤爐烤蔬菜………

家常味道的咖哩，甘甜中帶著一絲絲的辣味還挺好吃的。後來太太去加了一次咖哩，老闆娘一直問飯夠不夠要不要再加ＸＤ

因為餐點都是現點現做，但店裡看起來只有老闆跟老闆娘兩位在忙，所以要多一點點耐心～話說這家的外送訂單真的超級多啊，我們從坐下來到吃飽離開，門口等餐的熊貓跟UBER大哥真的是絡繹不絕啊！個人非常推薦這裡的鐵板牛肉料理，同學們喜歡哪些呢？

大家都這麼認真地看到這了，有空的話來幫圍事的臉書粉專按個讚追蹤一下吧！先謝啦！

店家/景點資訊

店家名稱：法希塔鐵板燒&異國料理

所在地址：臺灣桃園市中壢區中和路259號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00–15:00-16:30–20:30

店家電話：

評價：★★★★★





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