屏東最美海景飯店【枋客文旅】發現枋寮之美/頂樓無邊際泳池/椰們餐旅吃飯看海看夕陽/枋寮漁港自行車漫活之旅

我在枋寮發現台灣之美，自從上次到訪就非常喜歡，帶給我另一種解憂的枋寮藍，這次帶家人特地來入住枋客文旅，這裡超有度假風，頂樓擁有絕美無邊際泳池，夜身則化身為星空酒吧，讓我們可以從早到晚欣賞它的美，早晨騎自行車穿梭寧靜的小漁港，這裡有座彷佛走入海裡的藍色橋樑，美到讓人瞬間忘了所有的煩惱，超療癒的，前方就是一望無際的海景，可以帶心愛的人，一起攜手漫步在長堤上超級無敵浪漫～

來這裡要享受慢活，不用安排太多的行程，待在飯店享用設施，欣賞枋寮之美～

枋寮最美的海景餐廳【椰們餐旅】海景第一排餐酒館/坐擁180度無敵海景夕陽浪漫玻璃屋/高貴不貴有質感海景餐廳/屏東海景餐廳推薦

巿區景觀雙人房，有戶外陽台和室內小酒吧桌，小巧精緻應有盡有。

巿區景觀豪華四人房約36坪，有陽台可賞景。

戶外看出去的風景，遠遠的可以看到海。

浴室採乾濕分離。

頂樓無邊際泳池，將天際線與泳池融為一體，是欣賞海天一色絕佳視角。

這裡有大海、藍天、椰子樹、躺椅、酒吧、無邊際泳池等超有度假氛圍

還有各式各樣的座椅，任君選擇，不管你要坐著欣賞，躺著看，側面視角都可以。

就算不游泳，坐在看海也很舒壓～

飯店一樓有自助吧咖啡廳可以休憩用餐。

櫃台旁有枋客巿集，屏東在地火龍果1顆20元，7顆只要100元，超便宜的～

走出去不到5分鐘就可以到海邊，枋寮漁港是最佳看夕陽所在。

當天扺達時，我們很幸運地看到枋寮最美的夕陽。

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周邊餐廳：椰們餐旅，為枋寮最美的海景餐廳。

海景第一排餐酒館，坐擁180度無敵海景夕陽浪漫玻璃屋，頂樓有超大觀景台可以賞景，也是美拍最佳視角。

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我們安排在此用餐，整間店充滿時尚氛圍又很悠閒。

隔天一早可以租借飯店腳踏車享受漫遊枋寮漁港。

這裡有座感覺像走入海裡的藍色橋樑，它有個浪漫的別名叫枋寮漁港情人橋。

橋樑的盡頭就是一整片大海，感覺像是要走入海裡。

有一種藍叫做解憂號的藍就位在屏東枋寮，還可以搭乘藍皮解憂號慢遊南迴。

枋寮漁港有全台最大的貝殼，這裡有個觀海長堤，為屏東枋寮最佳看海的免費景點

早餐在飯店享用自助式中西式早餐。

吃飽後繼續到頂樓享用設施

旅行不在乎去那裡，吃什麼，最重要的是一起去的人，帶長輩出遊需要考量到體力和舒適度，安排輕鬆悠閒的旅遊，保持輕鬆愉快的心情。

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