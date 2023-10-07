2023嘉義美食推薦10家嘉義伴手禮推薦、嘉義名產老店、創新人氣特產名單這裡看

說到嘉義伴手禮，例如經典的牛軋糖餅、鳳梨酥能先讓你試吃飽後再決定要不要買，還有國宴級的方塊酥、迷你方塊吐司等送禮自用都很有面子，最後當然不能忘記老店等級的雪花餅、復古傳統的紙包檸檬塔等，不怕買不夠只怕不知道該如何下手，趕緊來列你的購物清單吧！嘉義美食推薦這裡看。

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嘉義伴手禮清單

除了知名的福義軒、老楊方塊酥以外就不知道要怎麼買了嗎？嘉義名產其實非常豐富，一起來看看：

阿里山萬客香 巴倫司康 Baron Scones CUBE TOAST 方塊土司 薯職人x勇伯地瓜酥 福義軒（成功創始店） 蓁古早味現烤蛋糕 旺萊山鳳梨酥 恩典方塊酥 南馨雪花餅 明成軒－蛋捲型原味杏仁豬肉薄片

嘉義伴手禮南馨雪花餅

地址：嘉義市東區吳鳳北路358號（地圖導航）

營業時間：08:30~21:00

Google評價：4.4 ★

推薦伴手禮：雪花餅、檸檬蛋糕

距離「檜意森活村」不遠處的【嘉義美食南馨雪花餅】是在地經營超過六十年的老伴手禮名店，店裡的招牌「雪花餅」跟「檸檬蛋糕」是大家來這會直接點名要買的品項， 外表酷似放大版馬卡龍的雪花餅外皮Ｑ軟撒上糖霜入口即化，黃色的檸檬蛋糕則是一路遵循手工紙包裝至今，蛋糕本體Ｑ彈咀嚼後濃濃檸檬香氣便一湧而出。另外日式洋羹、方塊酥等傳統糕餅也都很有水準，老字號的品質無疑是嘉義伴手禮的首選之一。

嘉義伴手禮蓁古早味現烤蛋糕

地址：嘉義市東區公明路181號（地圖導航）

營業時間：07:00~18:00

Google評價：4.6 ★

推薦伴手禮：爆漿巧克力蛋糕、芋泥蛋糕、酥皮蛋糕

位在知名「嘉義劉里長雞肉飯」不遠處的【嘉義美食蓁古早味現烤蛋糕】，每當出爐就會被一掃而空，創意口味多變且用料大方，新鮮現烤的蛋糕，口感鬆軟綿密吃過就念念不忘。

原味蛋糕能吃到古早味蛋香以外，加料的芋泥蛋糕、爆漿巧克力蛋糕、起司蛋糕、牛奶布丁蛋糕等更是搶購的重點，運氣好還有機會吃到隱藏版的酥（虎）皮蛋糕喔！

嘉義伴手禮阿里山萬客香

地址：嘉義縣番路鄉觸口村觸口3-2號（地圖導航）

營業時間：09:00~18:00

Google評價：4.2 ★

推薦伴手禮： 牛軋糖餅乾 、椰子球

位在阿里山的山腳下的人氣伴手禮店【嘉義美食阿里山萬客香】，慕名而來卻不知道要吃什麼的話，先大方試吃一波後再決定吧！

開放試吃的糕點餅類全都不怕你吃，就連試吃都是給一整塊，一旁開放式的烘配空間也是赤裸裸在你面前現做現賣格外安心。吃飽後依然少見空手而回的遊客，牛軋餅、椰子球是店裡的招牌，另外還有盒裝的方塊酥、曲奇餅等也都是採買的重點。

※疫情期間不提供試吃服務。

嘉義伴手禮巴倫 司 康 Baron Scones

地址：嘉義市東區康樂街36號（地圖導航）

營業時間：12:00~19:00 （週六日11:00~18:00，週一公休）

Google評價：4.5 ★

推薦伴手禮：原味、芋頭鬆鬆

在嘉義市區文化公園旁有一處特別顯眼的白色工業風外觀店面，這裡不但是時尚髮廊，另一旁還隱藏了司康控們的口袋店【嘉義美食巴倫司康 Baron Scones】，打開門即是一陣香氣撲鼻。

顛覆一般對於司康的乾扁又偏甜的印象，每日親手製作及烘烤的司康外皮酥脆且內部水分飽滿，吃過的朋友紛紛誇讚直逼心中排行榜前矛，內用還會附上鮮奶及果醬配上現烤的司康，讓人忍不住一口接一口，好吃又好拍是嘉義的高顏值伴手禮。

嘉義伴手禮 CUBE TOAST 方塊土司

地址：嘉義市東區中正路365號（地圖導航）

營業時間：14:00~19:00 （週二公休）

Google評價：3.9 ★

推薦伴手禮： 芋頭吐司、地瓜吐司、原味吐司

近期流行的日本生吐司長長一條可滿足天天吃的吐司控，而時常吃不完又想嘗試多口味的話，不妨來嘉義文化路夜市附近的【嘉義美食CUBE TOAST 方塊土司】嘗試長、寬、高都只有六公分的迷你方塊土司吧！

店家將一塊塊迷你吐司裝進專利可微波的方盒裡，想吃的時候直接微波每一塊都是現烤的滋味，不用擔心吃不完水分散失的問題，同時又可一次購足多種口味，第一次買的話可嘗試大甲芋頭、地瓜、或是經典原味等，無論送禮自用都令人耳目一新。

嘉義伴手禮薯職人 x 勇伯地瓜酥

工廠地址：嘉義縣太保市後庄10-6號（地圖導航）

營業時間：工廠08:00~17:00 （週六、日公休）

門市地址：嘉義市西區青年街15號（地圖導航）

營業時間：11:00~19:00 （六、日~21:00，週二公休）

Google評價：4.2 ★

推薦伴手禮：地瓜酥、米香

如果你也對台灣傳統零嘴地瓜酥愛不釋手，到嘉義就不能錯過位在田中央的地瓜酥工廠【嘉義美食勇伯地瓜酥】。目前傳至第三代的勇伯地瓜酥，僅使用台灣地瓜與麥芽糖製作，無添加化學防腐成份一路堅持到現在，新一代創意還加入果乾、堅果、蔓越梅、芋頭、金棗等多元口味，另外還有將地瓜製成蓬鬆的「米香」，酥脆又鬆軟的口感是味蕾上的新體驗，順口且甜而不膩，在市區新設的文青風商店裡買得到喔。

嘉義伴手禮福義軒（成功創始店）

地址：嘉義市西區成功街98號（地圖導航）

營業時間：08:00~20:00 （週日~17:00）

Google評價：3.7 ★

推薦伴手禮：胡椒餅、蛋捲、嬌麻餅

就算沒來過嘉義，在各大賣場也有機會看得到的【嘉義美食福義軒】可說是嘉義伴手禮之光，各式的餅乾、蛋捲等都是新鮮烘培而成，口感香氣皆散發出有別於市面上加工品的溫度。

除了濃濃奶香味的蛋捲外，鹹香卻不乾癟的福椒蘇打餅及嬌麻餅，也是令人一吃就停不下來的鎮店之寶。雖然嘉義目前已有門市分店，如果想購買人氣家庭號蛋捲目前只有成功店獨賣，有機會來嘉義也可以到創始店體驗排隊的樂趣喔！

嘉義伴手禮旺萊山鳳梨酥

地址：嘉義縣民雄鄉三興村陳厝寮1-3號（地圖導航）

營業時間：09:00~18:00

Google評價：4.2 ★

推薦伴手禮：風梨酥

嘉義必遊景點之一【嘉義美食旺萊山鳳梨文化園區】是全台鳳梨種植密度最高的產地，位於北回歸線旁的優良種植位置，擁有700公頃的鳳梨田，除了孕育出好吃的鳳梨外，一顆鳳梨只能做四個的珍貴鳳梨酥，也成了嘉義必買的伴手禮之一。

進門就能搶先吃到免費招待的鳳梨酥，烤得金黃酥脆帶奶香的外皮，包覆著金鑽鳳梨及微酸土鳳梨混合的內餡，酸甜滋味恰到好處，有時間親自到園區還能一邊欣賞田園景色，但如果沒時間的話在嘉義市區也有門市可以選購喔！

嘉義伴手禮恩典方塊酥

地址：嘉義市東區中山路221號（地圖導航）

營業時間：10:00~22:00

Google評價：4.0 ★

推薦伴手禮：杏仁、蛋蜜、黑糖

說到方塊酥，嘉義除了有知名的「老楊方塊酥」以外，據說嘉義市政府附近的60年老店【嘉義美食恩典方塊酥】，才是發明方塊酥的始祖喔！

純手工製作的餅乾質地層層堆疊，大小比常見的方塊酥大上一些，單面裹上芝麻一口咬下香氣撲鼻，登上國宴等級的滋味，也常被網友稱為是嘉義最好吃的方塊酥。除了原味以外，還有杏仁、蛋蜜、黑糖等10餘種口味，或許店面及行銷較樸實無華，但傳統老牌的實力依然不容小覷。

嘉義伴手禮明成軒－蛋捲型原味杏仁豬肉薄片

地址：嘉義市西區玉山路186巷52號（地圖導航）

營業時間：10:00~22:00

Google評價：4.4 ★

推薦伴手禮：杏仁豬肉薄片

這項乍看像是酥脆蛋捲，近看卻是由豬肉製成的「杏仁豬肉薄片」藏身在家樂福夜市附近的【嘉義美食明成軒】裡，創意手法令人耳目一新，而想出這點子的其實是來自湖南的新住民。有別於一般肉乾厚實粘膩的印象，厚度僅有只有0.3mm不到的薄片不但香酥而不掉屑，且隨著咀嚼香肉汁漸漸在口中蔓延開來一口口停不下來。除了原味以外還有櫻花蝦、黑胡椒等口味，當成下酒菜或電視零嘴都是不錯的搭檔！

看完以上精選店家後，是否已經列好下次到嘉義旅遊時的伴手禮清單了呢？如果腳步有延伸到阿里山的話，山上也還有許多在地農產品及鄒族特色伴手禮可做選擇，市區內也還有在地嘉義人推薦的排銅板美食，打包回家與好友分享也是不錯的方式喔！

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