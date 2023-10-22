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奮起湖-雅琇山莊(雙人房)+金蘭小築(四人房)

2023-10-22 22:52:16 chaoerh小昭 人氣：134
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：28篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：雅琇山莊
phone05-2561-336
place嘉義縣竹崎鄉奮起湖111號
作者本次評價：
3.50
環境設備
3.50
服務
3.50
交通便利
3.50
CP值
3.50
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封.jpg

    

    這次來到奮起湖住宿是為了 爬玉山

一早要抵達塔塔加登山口,

怕路途遙遠又睡眠不足而影響2天登山的狀態

決定取中間點,在奮起湖入住一晚

一接到排雲山莊中籤通知

加上當時為聖誕節周末,前一個月前訂幾乎沒房間

我們6位只能分開訂房

我們晚上8點才抵達民宿,一早4點就退房離開

所以入住簡易的民宿(此篇無早餐介紹)

 

晚上7:40 抵達停車場

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

晚上的奮起湖夜深人靜,

跟以往印象中熱鬧的老街迥然不同

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

停好車後,步行進入老街

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

經典的奮起湖鐵盒大便當

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

海拔1405公尺紀念一下

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

沿途的商店都打烊,僅剩1.2間還在營業

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

先抵達了雅琇山莊,從這階梯往下走

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

入住的房間位於下圖這棟

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

一樓提供飲水機

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

雙人房的鑰匙

現在飯店以房卡居多,反而拿到這有種復古懷念的回憶

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

房間空間整體很像學生套房

陳列簡單的家具,該有的都有

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

洗手間算大,整齊乾淨

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

電視及茶壺

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

接著繼續往我們住宿另一間前進

先逛一下唯一僅剩營業的商店

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

夜晚時分在奮起湖老街,這絕對是一輩子的回憶

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

奮起湖車站

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

這附近只有車站是有燈光,

其他區域可是烏漆抹黑,無光害很適合賞星星

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

老街入口

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

遇到老街打烊算是難得的機會

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

買到婆婆想要的野生山葵,山葵磨泥配豆腐是她與公公的回憶

一般市面很難買到山葵,雖然價位頗高(1支350~450元),還是買了

塔塔加海拔比較高,用報紙包裹放車上放2天還能保存

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

老街走到底,終於抵達金蘭小築

像我們晚上8點入房的房客比較少見(民宿老闆在等候)

一樓好像是便當店

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

民宿房間在2樓

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

可更換室內拖鞋

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

我們的4人房

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

一開門就快碰到床墊😮

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

房間空間不大

要注意下圖此窗戶,一打開會掉落喔!

若有小朋友一同入住要格外小心

窗簾稍有灰塵,大家睡覺時要保持距離

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

整體空間不大,放幾個登山包幾乎就滿了,

但可容納多人是唯一好處

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

簡易的家具...很陽春😄

硬體上無法跟都市比,整體CP值普普

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

電視算大,但沒開過

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

務必將此馬達關掉,否則你將無法入睡

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

洗手間大小ok

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

一次性毛巾及浴巾

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

盥洗用具 (基本上我們都自備)

漱口杯的乾淨度有待加強一些

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

提供的沐浴乳及洗髮精,竟然還有水晶肥皂....有點傻眼

吹風機放在浴室有點危險

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

換個睡衣為了明天登玉山早早入睡

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

凌晨4點半起床整裝,5點退房離開

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

離開時天還是暗的

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

奮起湖7-11不是24小時營業 

營業時間為 07:00~23:00

奮起湖民宿-雅秀山莊+金蘭小築

 

這次入住2家平價民宿,

我們以登山需求,主要讓我們簡單睡一晚就可以

清晨早早退房,所以沒有另外早餐介紹

至於民宿的品質要求就依個人需求去做選擇囉~

 

奮起湖-雅琇山莊(雙人房)+金蘭小築(四人房),以上僅供參考~

 

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奮起湖-雅琇山莊(雙人房)+金蘭小築(四人房)Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

<<民宿資訊>

  • 雅琇山莊
  • FB
  • (0) 256 1336
  • 嘉義縣竹崎鄉奮起湖150號


檢視較大的地圖

 

 

<<民宿資訊>

  • 金蘭小築
  • 0978 010 392
  • 嘉義縣竹崎鄉奮起湖111號


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文章標籤

奮起湖民宿 奮起湖 奮起湖住宿 雅琇山莊 金蘭小築民宿 登山住宿 chaoerh小昭
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