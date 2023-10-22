這次來到奮起湖住宿是為了 爬玉山

一早要抵達塔塔加登山口,

怕路途遙遠又睡眠不足而影響2天登山的狀態

決定取中間點,在奮起湖入住一晚

一接到 排雲山莊 中籤通知

加上當時為聖誕節周末,前一個月前訂幾乎沒房間

我們6位只能分開訂房

我們晚上8點才抵達民宿,一早4點就退房離開

所以入住簡易的民宿(此篇無早餐介紹)

晚上7:40 抵達停車場

晚上的奮起湖夜深人靜,

跟以往印象中熱鬧的老街迥然不同

停好車後,步行進入老街

經典的奮起湖鐵盒大便當

海拔1405公尺紀念一下

沿途的商店都打烊,僅剩1.2間還在營業

先抵達了雅琇山莊,從這階梯往下走

入住的房間位於下圖這棟

一樓提供飲水機

雙人房的鑰匙

現在飯店以房卡居多,反而拿到這有種復古懷念的回憶

房間空間整體很像學生套房

陳列簡單的家具,該有的都有

洗手間算大,整齊乾淨

電視及茶壺

接著繼續往我們住宿另一間前進

先逛一下唯一僅剩營業的商店

夜晚時分在奮起湖老街,這絕對是一輩子的回憶

奮起湖車站

這附近只有車站是有燈光,

其他區域可是烏漆抹黑,無光害很適合賞星星

老街入口

遇到老街打烊算是難得的機會

買到婆婆想要的野生山葵,山葵磨泥配豆腐是她與公公的回憶

一般市面很難買到山葵,雖然價位頗高(1支350~450元),還是買了

塔塔加海拔比較高,用報紙包裹放車上放2天還能保存

老街走到底,終於抵達金蘭小築

像我們晚上8點入房的房客比較少見(民宿老闆在等候)

一樓好像是便當店

民宿房間在2樓

可更換室內拖鞋

我們的4人房

一開門就快碰到床墊😮

房間空間不大

要注意下圖此窗戶,一打開會掉落喔!

若有小朋友一同入住要格外小心

窗簾稍有灰塵,大家睡覺時要保持距離

整體空間不大,放幾個登山包幾乎就滿了,

但可容納多人是唯一好處

簡易的家具...很陽春😄

硬體上無法跟都市比,整體CP值普普

電視算大,但沒開過

務必將此馬達關掉,否則你將無法入睡

洗手間大小ok

一次性毛巾及浴巾

盥洗用具 (基本上我們都自備)

漱口杯的乾淨度有待加強一些

提供的沐浴乳及洗髮精,竟然還有水晶肥皂....有點傻眼

吹風機放在浴室有點危險

換個睡衣為了明天 登玉山 早早入睡

凌晨4點半起床整裝,5點退房離開

離開時天還是暗的

奮起湖7-11不是24小時營業

營業時間為 07:00~23:00

這次入住2家平價民宿,

我們以登山需求,主要讓我們簡單睡一晚就可以

清晨早早退房,所以沒有另外早餐介紹

至於民宿的品質要求就依個人需求去做選擇囉~

體驗因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

<<民宿資訊>

雅琇山莊

FB

(0) 256 1336

嘉義縣竹崎鄉奮起湖150號



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<<民宿資訊>

金蘭小築

0978 010 392

嘉義縣竹崎鄉奮起湖111號



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