這次來到奮起湖住宿是為了 爬玉山
一早要抵達塔塔加登山口,
怕路途遙遠又睡眠不足而影響2天登山的狀態
決定取中間點,在奮起湖入住一晚
一接到排雲山莊中籤通知
加上當時為聖誕節周末,前一個月前訂幾乎沒房間
我們6位只能分開訂房
我們晚上8點才抵達民宿,一早4點就退房離開
所以入住簡易的民宿(此篇無早餐介紹)
晚上7:40 抵達停車場
晚上的奮起湖夜深人靜,
跟以往印象中熱鬧的老街迥然不同
停好車後,步行進入老街
經典的奮起湖鐵盒大便當
海拔1405公尺紀念一下
沿途的商店都打烊,僅剩1.2間還在營業
先抵達了雅琇山莊,從這階梯往下走
入住的房間位於下圖這棟
一樓提供飲水機
雙人房的鑰匙
現在飯店以房卡居多,反而拿到這有種復古懷念的回憶
房間空間整體很像學生套房
陳列簡單的家具,該有的都有
洗手間算大,整齊乾淨
電視及茶壺
接著繼續往我們住宿另一間前進
先逛一下唯一僅剩營業的商店
夜晚時分在奮起湖老街,這絕對是一輩子的回憶
奮起湖車站
這附近只有車站是有燈光,
其他區域可是烏漆抹黑,無光害很適合賞星星
老街入口
遇到老街打烊算是難得的機會
買到婆婆想要的野生山葵,山葵磨泥配豆腐是她與公公的回憶
一般市面很難買到山葵,雖然價位頗高(1支350~450元),還是買了
塔塔加海拔比較高,用報紙包裹放車上放2天還能保存
老街走到底,終於抵達金蘭小築
像我們晚上8點入房的房客比較少見(民宿老闆在等候)
一樓好像是便當店
民宿房間在2樓
可更換室內拖鞋
我們的4人房
一開門就快碰到床墊😮
房間空間不大
要注意下圖此窗戶,一打開會掉落喔!
若有小朋友一同入住要格外小心
窗簾稍有灰塵,大家睡覺時要保持距離
整體空間不大,放幾個登山包幾乎就滿了,
但可容納多人是唯一好處
簡易的家具...很陽春😄
硬體上無法跟都市比,整體CP值普普
電視算大,但沒開過
務必將此馬達關掉,否則你將無法入睡
洗手間大小ok
一次性毛巾及浴巾
盥洗用具 (基本上我們都自備)
漱口杯的乾淨度有待加強一些
提供的沐浴乳及洗髮精,竟然還有水晶肥皂....有點傻眼
吹風機放在浴室有點危險
換個睡衣為了明天登玉山早早入睡
凌晨4點半起床整裝,5點退房離開
離開時天還是暗的
奮起湖7-11不是24小時營業
營業時間為 07:00~23:00
這次入住2家平價民宿,
我們以登山需求,主要讓我們簡單睡一晚就可以
清晨早早退房,所以沒有另外早餐介紹
至於民宿的品質要求就依個人需求去做選擇囉~
體驗因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~
<<民宿資訊>
- 雅琇山莊
- FB
- (0) 256 1336
- 嘉義縣竹崎鄉奮起湖150號
<<民宿資訊>
- 金蘭小築
- 0978 010 392
- 嘉義縣竹崎鄉奮起湖111號