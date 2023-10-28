這家店到底是在賣珠寶還是在賣牛肉麵呢

珠寶牛肉麵就在小米的水豚麥胖竹北光明米窩附近，最近經過發現珠寶招牌上多了牛肉麵三個字，小米心裡真的很好奇這家牛肉麵店，還是真的有在賣珠寶嗎？

於是小米跟同事們某天中午決定來冒險一下

到底葫蘆裡賣的是什麼藥呢？快往下滑跟著小米一起去看看吧。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉珠寶牛肉麵位置及停車方式

*******************

珠寶牛肉麵位於文平路與光明一路交叉口，就在超文青的水豚麥胖附近，路邊有停車格對開車的朋友來說很方便。

👉珠寶牛肉麵環境介紹

*******************

一走進店裡可以看到幾張桌子，還有珠寶、翡翠和玉石的展示櫃，不說還以為走進了家庭式的珠寶店

用餐過程中跟老闆聊天，才發現原來老闆夫婦是擁有超過30年經驗的牛肉進口商，同時也是珠寶翡翠達人

從40幾年前就開始收集許多珍貴的翡翠、寶石了。

牆上還可以看到老闆夫妻以前代表牛肉行銷協會在世貿參展的照片

店內有琳瑯滿目的翡翠、寶石，有興趣的朋友就自行參考啦

老闆還收集了許多普洱茶磚~

👉珠寶牛肉麵菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

餐點品項很簡單，以牛肉料理為主，老闆嚴選6個月大的小犢牛滷製牛肉，成本較高當然售價也不便宜

牛肉麵小碗150元有4塊肉、大碗250元有8塊肉，另有炸牛排和炸豬排套餐。

究竟價格對得起品質嗎？我們就先點牛肉麵品嚐看看吧

一旁有餐具和飲品可以自行取用喔。

這是老闆特調的普洱茶+白鶴靈芝，對身體非常好，老闆說免費提供一定要多喝 XD

辣醬也不能錯過喔！有辣勁但不嗆，只要喝口茶或水漱漱口就不辣了。

老闆還教我們在品嚐辣椒醬之前，可以先去聞到它的香氣來辨別好壞

搭配牛肉一起吃很解膩喔~

👉珠寶牛肉麵用餐心得分享

*******************

來開動吧！

今天帶著可愛的家宜和萱茹來吃好料，我們點了牛肉麵、牛肉麵線和青醬麵

牛肉麵(大250元)老闆使用數量稀少6個月大的小犢牛，加上蘋果、洋蔥、香料熬煮而成的湯頭，風味相當濃郁~

因為使用大量的蔬果熬製，口味上偏甜，喝起來溫潤順口，除了蔬果的甘甜以外，還有藥膳的香氣

老闆說湯頭是精華，一定不能浪費要喝光光，而且使用天然食材熬煮，對女生來說也很補喔！

湯頭還吃得到蘋果果肉喔，相當真材實料

6個月大的小犢牛肋條燉煮的非常軟嫩，有入口即化的口感

牛肉甜味很清純，而且輕輕用嘴巴撕開還可以看到淡淡的粉色 (謎之聲:小米你不要再歪樓了XD)

牛肋條還帶有油脂，吃得到油花甘甜，喜歡吃牛肉的朋友絕對不能錯過~

老闆說家常麵搭配牛肉是最棒的了，帶有微微嚼勁和麵香，真的是最佳的黃金配角

小米推薦給大家喔。

喜歡吃其他麵條或飯的朋友，可以搭配麵線、冬粉或飯，就看個人喜好啦。

不愛喝偏甜湯頭的朋友，可以點青醬麵(大250元)另附水果，大份有4塊牛肉，一樣嚐得到小犢牛的美味所在

老闆使用在義大利真正做青醬的原料奧勒岡製作青醬，不是大家常吃到以九層塔製成的青醬。

青醬帶有奧勒岡獨特的香草香，風味清爽，加上特調醬汁鹹中帶甜的風味，在夏天吃挺開胃的

套餐附的水果，不管是芭樂還是木瓜都好甜呢。

以上是我們的心得分享，珠寶牛肉麵的湯頭偏甜，有蔬果和藥膳的甘甜風味，搭配超嫩六個月大的小犢牛，喜歡牛肉原始風味的朋友不妨來嚐看看

👉珠寶牛肉麵營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：珠寶牛肉麵

🏠地址：新竹縣竹北市文平路2號

☎電話：035586753

⏰營業時間：11:00–14:00,17:00–21:00

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我