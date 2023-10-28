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隱身竹北民宅到底賣珠寶還是賣牛肉麵？老闆只用6個月大的小犢牛來做牛肉麵😎--跟著踢小米吃喝玩樂趣

2023-10-28 12:00:00 踢小米 人氣：102
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1087篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：珠寶牛肉麵
phone03-5586-753
place新竹縣竹北市文平路2號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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這家店到底是在賣珠寶還是在賣牛肉麵呢

珠寶牛肉麵就在小米的水豚麥胖竹北光明米窩附近，最近經過發現珠寶招牌上多了牛肉麵三個字，小米心裡真的很好奇這家牛肉麵店，還是真的有在賣珠寶嗎？

於是小米跟同事們某天中午決定來冒險一下

到底葫蘆裡賣的是什麼藥呢？快往下滑跟著小米一起去看看吧。

 

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

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👉閱讀很方便

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(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

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👉珠寶牛肉麵位置及停車方式

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珠寶牛肉麵位於文平路與光明一路交叉口，就在超文青的水豚麥胖附近，路邊有停車格對開車的朋友來說很方便。

👉珠寶牛肉麵環境介紹

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一走進店裡可以看到幾張桌子，還有珠寶、翡翠和玉石的展示櫃，不說還以為走進了家庭式的珠寶店

用餐過程中跟老闆聊天，才發現原來老闆夫婦是擁有超過30年經驗的牛肉進口商，同時也是珠寶翡翠達人

從40幾年前就開始收集許多珍貴的翡翠、寶石了。

牆上還可以看到老闆夫妻以前代表牛肉行銷協會在世貿參展的照片

店內有琳瑯滿目的翡翠、寶石，有興趣的朋友就自行參考啦

老闆還收集了許多普洱茶磚~

👉珠寶牛肉麵菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點品項很簡單，以牛肉料理為主，老闆嚴選6個月大的小犢牛滷製牛肉，成本較高當然售價也不便宜

牛肉麵小碗150元有4塊肉、大碗250元有8塊肉，另有炸牛排和炸豬排套餐。

究竟價格對得起品質嗎？我們就先點牛肉麵品嚐看看吧

一旁有餐具和飲品可以自行取用喔。

這是老闆特調的普洱茶+白鶴靈芝，對身體非常好，老闆說免費提供一定要多喝 XD

辣醬也不能錯過喔！有辣勁但不嗆，只要喝口茶或水漱漱口就不辣了。

老闆還教我們在品嚐辣椒醬之前，可以先去聞到它的香氣來辨別好壞

搭配牛肉一起吃很解膩喔~

👉珠寶牛肉麵用餐心得分享

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來開動吧！

今天帶著可愛的家宜和萱茹來吃好料，我們點了牛肉麵、牛肉麵線和青醬麵

牛肉麵(大250元)老闆使用數量稀少6個月大的小犢牛，加上蘋果、洋蔥、香料熬煮而成的湯頭，風味相當濃郁~

因為使用大量的蔬果熬製，口味上偏甜，喝起來溫潤順口，除了蔬果的甘甜以外，還有藥膳的香氣

老闆說湯頭是精華，一定不能浪費要喝光光，而且使用天然食材熬煮，對女生來說也很補喔！

湯頭還吃得到蘋果果肉喔，相當真材實料

6個月大的小犢牛肋條燉煮的非常軟嫩，有入口即化的口感

牛肉甜味很清純，而且輕輕用嘴巴撕開還可以看到淡淡的粉色 (謎之聲:小米你不要再歪樓了XD)

牛肋條還帶有油脂，吃得到油花甘甜，喜歡吃牛肉的朋友絕對不能錯過~

老闆說家常麵搭配牛肉是最棒的了，帶有微微嚼勁和麵香，真的是最佳的黃金配角

小米推薦給大家喔。

喜歡吃其他麵條或飯的朋友，可以搭配麵線、冬粉或飯，就看個人喜好啦。

不愛喝偏甜湯頭的朋友，可以點青醬麵(大250元)另附水果，大份有4塊牛肉，一樣嚐得到小犢牛的美味所在

老闆使用在義大利真正做青醬的原料奧勒岡製作青醬，不是大家常吃到以九層塔製成的青醬。

青醬帶有奧勒岡獨特的香草香，風味清爽，加上特調醬汁鹹中帶甜的風味，在夏天吃挺開胃的

套餐附的水果，不管是芭樂還是木瓜都好甜呢。

以上是我們的心得分享，珠寶牛肉麵的湯頭偏甜，有蔬果和藥膳的甘甜風味，搭配超嫩六個月大的小犢牛，喜歡牛肉原始風味的朋友不妨來嚐看看

 

👉珠寶牛肉麵營業時間地址

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🌟店家資訊：珠寶牛肉麵
🏠地址：新竹縣竹北市文平路2號
☎電話：035586753
⏰營業時間：11:00–14:00,17:00–21:00
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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歡迎光臨踢小米美食天地, 來自澳門的食客將吃遍台灣的美食分享給大家~ 希望大家吃的幸福, 越吃越瘦的啦~ Email:timmy.vong@gmail.com BLOG:http://timmyvong.pixnet.net/blog

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