樹林美食、牛排推薦這家安格士牛排館樹林店，安格士牛排館在樹林真的獲得了不少食客的喜愛。這家平價的牛排吃到飽店每天都有長長的排隊，特別是假日，真的可以說是樹林的美食地標之一，值得一提的是他們不接受訂位，所以一切都得看現場的狀況，不過當你真的品嚐過後，會覺得一切等待都是值得的，接著，讓我帶領大家了解一下這家店的環境和美食特色囉！

安格士牛排樹林店｜交通方式、停車資訊

安格士牛排目前有兩家分店，分別是安格士牛排樹林店、安格士牛排板橋店，每家都超級夯，去看評價都是破千的好評價，光看11:30入場這人潮就知道多誇張，我一開始是不太相信安格士牛排到底有多好吃，畢竟平常吃很多高價牛排了，根本不信這會有多好吃，沒想真的是讓我大開眼界了！

安格士牛排館樹林店｜用餐環境

安格士牛排用餐空間超大很舒服，而且裡面一點都沒有髒亂的感覺，服務人員也很多，收拾的速度很快，出餐也沒有怕人吃，補菜十分迅速，實在很棒呢

安格士牛排館樹林店｜菜單

安格士牛排菜單如上，最便宜的是從$370開始起跳，建議大家不要點太貴的，因為光是沙拉吧的部分，就會讓你吃超飽，牛排基本上只是輔助，牛排很像大佬牛、大統大的做法，所以不用太期待，點便宜的就可以了

安格士牛排館樹林店｜自助吧

安格士牛排館樹林店的自助吧非常優秀，讓我想起同樣以自助吧為主打的我家牛排，但我覺得安格士牛排館樹林店的口味會再精緻一點，光是這排熟食區就夠嗆的，淡菜、豬腳、各式熱炒，不定時還會換新菜呢

涼拌小菜，涼菜跟壽司也是很誇張，涼菜竟然有蝦子跟淡菜，才330元有沒有搞錯，壽司不一定OK，但竟然還有手捲，真的是太猛了啦！

自助吧的亮點在這裡，現點現做的料理台，不僅有小火鍋和鐵板燒，還見到很多人都喜歡拿來品嚐。而酥皮濃湯和蛤蜊湯也是其中的熱門選項，真的非常吸引人！

醬料區放了自製的黑胡椒醬跟蘑菇醬，還有台式牛排館常見的BB醬跟牛排醬，醬料區旁邊有玉米濃湯，接著是一些燒賣，然後還有提供肉燥飯，要挖飯去當主餐也都可以，再過去是關東煮跟中式湯品，貢丸湯還不賴唷

生菜沙拉區，每一樣看起來都很新鮮，蔬菜都有充分瀝水口感清脆，水果區也很澎湃，各種現切水果隨你吃

炸物區表現也不錯，尤其是雞柳條超好吃的

飲料甜點也是安格士牛排館樹林店的強項！吐司區，竟然還有巧克力泉，會不會太誇張了！奶凍有好幾種口味，蛋糕選擇性更多，看起來像是單點店賣的甜點

安格士牛排館樹林店｜推薦牛排

每次來到這種自助餐沙拉吧的牛排館，第一輪總是會有點小興奮，總是會拿很多，生菜是相對較為簡單且不容易出錯的選項，至於卷壽司，我建議大家不要拿太多，因為裡頭的米飯真的很容易讓人有飽足感，不過，這裡有現點現做的手捲真的蠻特別的，值得一試

鐵板區真的有些特色，很讓人聯想到蒙古烤肉的風味。選擇菜和肉一起炒，沙茶的味道確實不錯，不過如果你偏好清淡些的口味，那麼疏菜滿滿的小火鍋可能更適合你。蛤蜊湯的味道溫暖而美好，雖然蛤蜊的大小略有所差，但整體感覺還是相當不錯

原則上，不必過多期望。自助餐330元就已經很實惠，再加40元便有牛排。畢竟這個價格你也不會期待它有太多驚喜。嘗起來味道平平，似乎主要是靠醬料來提味的，但它的口感卻出乎意料的軟嫩。大致上就是這個感覺

蒜香雞排，也算不錯，自助加40元就能享受到的餐點，那隻雞腿相當豐滿，吃起來肉質頗為細緻，真的挺驚喜的口感滑嫩，而且雞皮保持了一定的酥脆，真的覺得雞腿跟鐵板料理很搭。如果不想吃麵，也可以選擇換成蛋，畢竟吃麵下去實在是頗飽

安格士牛排館樹林店與我家牛排在品質上相當接近，價格也算旗鼓相當，但安格士牛排館在樹林店的餐台多了一份懷舊的氛圍，與我家牛排的現代感有所不同。雖然在舒適度上可能稍遜一籌，但他們獨特的鐵板和小火鍋區確實為用餐體驗增添了不少色彩

安格士牛排館樹林店

地址：新北市板橋區大觀路三段236號

電話：02 2675 3792

營業時間：11:30–22:00

店家/景點資訊

店家名稱：安格士牛排館樹林店

所在地址：臺灣新北市板橋區大觀路三段236號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-22:00

店家電話：02 2675 3792

評價：★★★★





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