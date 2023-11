(本文同步發表於「SJKen的浮光掠影」部落格,喜歡我的文章,請幫忙到「SJKen的浮光掠影FB粉絲頁」按讚,謝謝。)





<一分鐘短評>

電影《拿破崙》(Napoleon)娓娓道來描述了一代梟雄拿破崙 · 波拿巴(Napoléon Bonaparte,1769 ~1821)從法國大革命戰爭(1803 ~ 1815)的崛起,發動一系列征戰全歐洲非法連盟國,再到他兩度稱帝兩次被放逐,最後生命隕落在聖赫倫那島的半世紀生死歷程,也細細描摩了拿破崙與大他五歲皇后約瑟芬(約瑟芬 · 德 · 博阿爾內Joséphine de Beauharnais,1763 ~1814)婚姻之間愛恨交織,生離死別的的輾轉起落,戰爭大場面的攝影、配樂、場景設計、道具、服裝妝髮的完美結合,讓全片呈現出史詩般的磅礡宏偉氣勢,而拿破崙與第一任妻子約瑟芬之間,錯縱複雜的愛慾情仇,到最後兩人的命運終局,都讓人看得驚異連連與動容不勝噓唏!





2023年11月24日本週五在台上映的史詩電影《拿破崙》(Napoleon),由雷利·史考特(Ridley Scott)執導,大衛·史卡帕(David Scarpa)編劇,瓦昆·菲尼克斯(Joaquin Phoenix)領銜主演;菲尼克斯亦身兼監製,索尼影視(Sony Pictures)發行,美國已於已於2023年11月22日進行商業正式放映,其他國家上映日期,詳看文末的說明。

電影根據法國著名軍事家、政治家和改革家拿破崙 · 波拿巴(Napoléon Bonaparte,1769年8月15日 ~1821年5月5日,享年51歲)的真實故事改編,電影從長達10年的法國大革命(1789~ 1799)期間,路易十六妻子瑪麗·安東妮(Marie-Antoinette)於1793年10月16日,被控叛國定罪並處以死刑,在前往革命廣場通過斷頭台處死的過程中飽受民眾唾棄的場景拉開序幕,也引出了1769年出生於法國科西嘉島的小貴族家庭,1785年成為砲兵少尉,正式加入軍隊,到了1793年的土倫圍城戰(1793年9月8日~ 12月19日),時年年僅24歲的拿破崙表現出色就此崛起,一直到1821年51歲過世,展開了長達36年的軍旅生涯,從初露頭角到多次領軍打仗所向披靡,一生征戰參與過61場戰役的拿破崙,戰績彪炳贏多輸少,又善於戰術與謀略的他,不斷以寡擊眾突襲成功,更一舉登上了法國皇帝大位,一時風光無限氣勢無人能敵。

2023年11月24日本週五在台上映的史詩電影《拿破崙》(Napoleon)全版本(IMAX、Dolby Cinema、4DX、MX4D、DBO)磅礡獻映中文預告,影片引用 https://www.youtube.com/watch?v=boIN5khMFIg&t=77s

電影《拿破崙》(Napoleon)娓娓道來描述了拿破崙的性格與內心,看他如何從法國大革命戰爭後半期崛起,發動一系列征戰全歐洲非法連盟國,再到他兩度稱帝兩次被放逐,最後生命隕落在聖赫倫那島的生死歷程,也細細描摩了拿破崙與大他五歲皇后約瑟芬(約瑟芬 · 德 · 博阿爾內Joséphine de Beauharnais,1763年6月23日 ~1814年5月29日,享年50歲)之間愛恨交織生離死別的婚姻起落的輾轉關係。

有趣的是飾演拿破崙的影帝瓦昆·菲尼克斯(Joaquin Phoenix,1974年生)現年49歲,在片中是從24歲一路演到51歲,而在片中飾演大他5歲的約瑟芬皇后的英國女星凡妮莎·寇比(Vanessa Kirby,1988年生),實際上只有35歲,兩人在片中要扮小又扮老,除了仰賴妝髮服裝與電腦特效後製外,兩人扮演不同年齡段時的舉止、說話的口吻,與對人事物的反應都跟著變化,兩人都做足了功課,讓人看得興味盎然!

雖然拿破崙為避免閒言閒語,對外都宣稱他大約瑟芬5歲,但正因為女大男小,所以在片中有幾段兩人在閨房裡床上的對話,約瑟芬一直是以一種高傲成熟充滿自信的姿態,面對著在外不可一世的拿破崙,全片故事交叉游移拿破崙在外在贏多輸少的戰爭,與在內拿破崙兩次遭到約瑟芬背叛他出軌,婚姻愛情輸多贏少的對比,讓兩人之間的關係時而劍拔弩張,時而甜蜜愛戀,戰功彪炳的拿破崙面對約瑟芬,卻是毫無抵抗之力,即使後來登上了王位,成了全歐洲人人敬畏的法國皇帝,可以掌握約瑟芬的富貴生死,但在愛情的面前,他始終不曾佔過上風,連到最後生命的末途,因病死於1814年的約瑟芬,還是比死於1821年的拿破崙更早得到解脫與自由,兩人之間充滿爭議的婚姻與愛恨情仇高潮迭起,是片中除了戰爭場面外的另一大看點,而瓦昆·菲尼克斯(Joaquin Phoenix)與凡妮莎·寇比(Vanessa Kirby)在片中有多場對手戲,兩人你來我往你退我進不斷來回拉扯的較勁精彩可觀,兩人演出氣場全開讓人看得十分過癮!

而名導雷利·史考特(Ridley Scott)拍片,製作費落在1.3億至2億美元之間的高成本,自然將電影《拿破崙》(Napoleon)拍得讓人稱讚不已,電影《拿破崙》(Napoleon)中幾場重大戰役,包括法國大革命戰爭、土倫圍城戰、義大利戰役、馬倫戈戰役、英法戰爭、俄法戰爭到法蘭西戰役,戰爭場面拍得氣勢磅礡,將18世紀古代戰爭,只靠人、馬、槍、大砲對仗的場面拍得淋漓盡致,特別是其中俄法戰爭場面,有冬天酷寒被大砲炸碎的冰層,對戰的兩方人馬紛紛墜落冰中血流成河的畫面,都拍得讓人印象深刻。

2023年11月24日本週五在台上映的史詩電影《拿破崙》(Napoleon),在進戲院影城觀看電影之前,不妨先花些時間閱讀維基百科中所介紹的,與本片有關的人物、重要歷史事件與戰爭,了解這些過往的歷史來龍去脈,會讓觀影的過程更添說服力與震撼力 !

路易十六(1754年8月23日—1793年1月21日,享年38歲)

瑪莉皇后(1755年11月2日—1793年10月16日,享年37歲)

法國大革命(1789年5月5日—1799年11月9日 ,10年6個月又4天)

法國大革命戰爭(1792年4月20日–1802年3月25日,9年11月5日)

約瑟芬皇后(1763年6月23日—1814年5月29日,享年50歲)

土倫圍城戰(1793年9月8日~ 12月19日)

俄法戰爭(1812年6月24日 ~ 12月14日)

拿破崙 Napoleon

出品國家 : 美國

電影語言 : 英語

電影片長 : 2時38分鐘

電影級別 : 輔12級

IMdB評分 : 7.0/10

上映日期 :

2023年11月22日(美國和英國)

2023年11月23日(香港)

2023年11月24日(台灣)

2023年11月30日(馬來西亞)

2023年12月1日(中國大陸)

製片商 : Apple Studios/史考特自由製片公司

發行商 : Apple TV+/索尼影視發行

製作預算 1.3億至2億美元

電影監製 : 雷利·史考特(Ridley Scott)、凱文·J·華許(Kevin J. Walsh)、馬克·胡范(Mark Huffam)與瓦昆·菲尼克斯(Joaquin Phoenix)

電影導演 : 《銀翼殺手》雷利·史考特(Ridley Scott)

電影編劇 : 大衛·史卡帕(David Scarpa)

電影配樂 : 馬汀 ‧ 菲皮斯(Martin Phipps)

電影攝影 : 達魯休·沃爾斯基(Dariusz Wolski)

電影剪輯 : Sam Restivo與Claire Simpson

電影選角 : Kate Rhodes James

藝術指導 : Petra Balogh等

製作設計 : Arthur Max

美術設計 : Celia Bobak,Elli Griff與 Storm Woodroffe

服裝設計 : David Crossman與Janty Yates

妝髮設計 : Kat Ali等

領銜主演 :

《小丑》瓦昆·菲尼克斯(Joaquin Phoenix)飾演法國著名軍事家、政治家和改革家,法蘭西帝國皇帝拿破崙 · 波拿巴(Napoléon Bonaparte)

《女人碎片》凡妮莎·寇比(Vanessa Kirby)飾演約瑟芬皇后與拿破崙第一任妻子( Empress Joséphine, Empress Consort and the first wife of Napoleon)

安娜·莫恩(Anna Mawn)飾演路易絲皇后,拿破崙的第二位妻子 The Duchess Marie-Louise

塔哈·拉辛Tahar Rahim)飾演保羅·巴拉斯(Paul Barras),法蘭西共和國督政府的第一督政官,推翻雅各賓恐怖統治

本·邁爾斯(Ben Miles)飾演阿爾芒·德·科蘭古(Caulaincourt)

馬修·尼德姆(Matthew Needham)飾演呂西安·波拿巴(Lucien Bonaparte),拿破崙的弟弟

保羅·瑞斯(Paul Rhys)飾演法國外交大臣塔列朗(Talleyrand)

尤瑟夫·凱爾科爾(Youssef Kerkour)飾演達武元帥(Marshal Davout)

約翰·霍林沃思(John Hollingworth)飾演內伊元帥(Marshal Ney)

馬克·伯納爾(Mark Bonnar)飾演朱諾將軍(Junot)

伊恩·麥克尼斯(Ian McNeice)飾演波旁王朝復辟後的法王路易十八(Louis XVIII)

魯伯特·艾弗里特(Rupert Everett)飾演英國威靈頓公爵(Duke of Wellington)

愛德華·菲利蓬納(Edouard Philipponnat)飾演俄羅斯帝國沙皇亞歷山大一世(Tsar Alexander)

邁爾斯·賈普(Miles Jupp)飾演神聖羅馬帝國皇帝兼奧地利帝國皇帝法蘭茲二世及一世Emperor Francis I & II

凱薩琳·沃克(Catherine Walker)飾演瑪麗·安東妮皇后(Marie Antoinette),前法王路易十六之妻

菲爾·康威爾(Phil Cornwell)飾演夏爾·亨利·桑松(Sanson The Borreau)

薩姆·特勞頓(Sam Troughton)飾演羅伯斯庇爾,雅各賓專政時期共和國實際最高領導人Robespierre

朱利安·沃德姆(Julian Wadham)飾演讓·德·巴塞雷斯(Jean de Cambaceres),共和國執政府的第二執政官,和拿破崙一起推翻督政府

FB粉絲頁 : Sony Pictures 索尼影業



(註)

一、本文中介紹的電影海報與劇照係引用自Sony Pictures 索尼影業FB粉絲專頁相片,圖片僅作為推薦好電影之目的,無任何商業利益之考量,版權歸屬Sony Pictures 索尼影業所有,請勿任意轉載,或另移作商業使用。



二、本文介紹電影《拿破崙》(Napoleon)中文預告 ,無任何商業利益考量,是引用自Sony Pictures 索尼影業 Youtube影音頻道 ,版權歸屬Sony Pictures 索尼影業所有。



三、本文觀影心得文字,版權歸屬SJKen個人所有,未經本人書面同意,請勿任意引用、分享、轉載與下載,盜文必究。

文章標籤