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【電影首映會】相差30歲的禁忌師生戀 #師情化慾！越界的性慾，人性的考驗！

2024-03-02 00:23:55 Phyllis 17 人氣：108
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Phyllis 17

發表篇數：342篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

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【電影首映會】相差30歲的禁忌師生戀 #師情化慾！越界的性慾【電影首映會】相差30歲的禁忌師生戀 #師情化慾！越界的性慾

劇情：凱蘿（珍娜奧特嘉 飾）是位才華洋溢的學生，遇上了已婚從作家改行教書的老師強納森（馬丁費里曼 飾），隨著課程進行，這對師生漸漸越界，發展出一段微妙的關係，引發不可收拾的後果。

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影集《星期三》的歌德少女珍娜奧特嘉與《新世紀福爾摩斯》中的「華生」馬丁費里曼主演，實際年齡相差30歲的兩人在劇中擦出化學反應，引發在性慾與人性的拉扯，結局耐人尋味！

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驚悚師生戀 #師情化慾，3月1日（五）全台上映！

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