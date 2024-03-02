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車庫娛樂邀約搶先看首映場 #師情化慾

劇情：凱蘿（珍娜奧特嘉 飾）是位才華洋溢的學生，遇上了已婚從作家改行教書的老師強納森（馬丁費里曼 飾），隨著課程進行，這對師生漸漸越界，發展出一段微妙的關係，引發不可收拾的後果。

影集《星期三》的歌德少女珍娜奧特嘉與《新世紀福爾摩斯》中的「華生」馬丁費里曼主演，實際年齡相差30歲的兩人在劇中擦出化學反應，引發在性慾與人性的拉扯，結局耐人尋味！

驚悚師生戀 #師情化慾，3月1日（五）全台上映！

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#師情化慾 預告：https://www.youtube.com/watch?v=f2jukv7Q-KU

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