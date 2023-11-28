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【台北大安】姥義麵(附菜單)有一種餓是義大利奶奶怕你餓！

2023-11-28 18:15:05 Jun 人氣：107
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窩客好文

Jun

發表篇數：73篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：姥義麵 La pasta di nonna 義大利小館
phone02-2701-5586
place台北市大安區四維路208巷14-2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台灣與義大利相隔萬里之遙，家族觀念卻很類似，親屬之間凝聚力深厚，喜歡祖孫三代一大家子住在同個屋簷下，就算成家也不會搬出去，彼此互相照應、關係緊密，義大利老奶奶在家族中更是德高望重、輩分崇高，慈祥睿智深獲晚輩信賴。

尤其每個義大利家庭的老奶奶，都有著不可思議的魔法，能在最短時間裡變出一桌子豐盛美味佳餚，溫暖每個疲憊心靈，遠企對面巷弄裡的「姥義麵 La pasta di nonna 義大利小館」，店名意思就是「老奶奶的家常義大利麵」，溫暖親切平實美味，豐盛餐點讓你秒懂「有一種餓是義大利阿嬤覺得你餓。」

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資訊

姥義麵 La pasta di nonna 義大利小館

所在地點：遠企對面巷弄

地址：台北市大安區四維路208巷14號

營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:30 (一)公休

電話：02-2701-5586

姥義麵 La pasta di nonna 義大利小館 粉絲團

菜單

介紹

遠企中心內的香格里拉大飯店是國際五星級飯店，接待不少外國政要、商務名流與國際巨星，附近又有外籍學生雲集的北教大，促成這靜謐商圈融會日、韓、義、法等多元化異國餐飲。

抬頭恰好可見高聳遠企中心的「姥義麵 La pasta di nonna 義大利小館」，這一排也都是美食名店，牛肉麵超讚的「蔣記家薌麵」、老闆很嗆的「未央咖啡館」、主打優質西螺米的「GOHAN御飯食事処」

2021年，主理人Sam和一群好朋友開了「姥義麵 La pasta di nonna 義大利小館」這間平實的義大利小館，沒有招搖店面或厲害裝潢，用餐空間也很一般，將心力投注在提供好吃的餐點。

餐點

「姥義麵 La pasta di nonna 義大利小館」現在都是QR CODE點餐，點餐方式可選主餐+附餐+點心，價格會有所不同，我這邊就以餐點原價呈現。

招牌蒜味脆薯 130元

方方正正金黃薯條，「姥義麵 La pasta di nonna 義大利小館」還特別給了一碟美乃滋，和一顆迷人的油封大蒜，啊啊~可惜只有給一顆呀。

油封大蒜配薯條超讚，不禁想起超夯餐酒館「貓下去敦北俱樂部」主理人陳陸寬新出的食譜書《薯條與油封大蒜》

脆皮雞翅佐辣茄汁 180元

耳熟能詳的廣告詞「番茄紅了，醫生的臉就綠了！」，其實出自義大利諺語，番茄對義大利人來說不僅僅是水果，更是融入生活的常備菜餚。

辣茄汁配炸得香酥的脆皮雞翅，總共6隻。

西西里炸小卷 180元

位於義大利亞平寧半島南部，四面環海的西西里島，除了是黑手黨故鄉，也是豐饒的海產之城，著名美食「西西里炸海鮮」就發源於此。

「姥義麵 La pasta di nonna 義大利小館」的西西里炸小卷看起來小盤，卻深得名菜精隨，薄薄一層麵衣裹著新鮮小卷，佐大蒜美乃滋醬好吃極了。

今日湯 70元

玉米濃湯倒是較平凡，附上一小片酥脆麵包沾著湯吃。

燒烤牛肩栗子燉飯 395元

燉飯收汁沒有收得很乾，但口感還不錯，米粒都吃得到米芯，且牛肩肉表層焦色內裏軟嫩，搭配很適合秋季的栗子與酒醋，是還不錯的燉飯。

嫩雞胸牛肝蕈奶油貓耳麵 265元

貓耳麵是義大利普利亞大區Puglia代表美食，原文Orecchiette意思是「小耳朵」，圓滾滾像耳垂的小巧外型相當討喜，蕈菌類調和淡淡奶香配上軟嫩雞胸，吃起來有種老奶奶手做的樸實家常味。

酥炸軟殼蟹陳醋奶油特寬麵 380元

這道「姥義麵 La pasta di nonna 義大利小館」秋季限定隱藏版，將剛脫完殼，新殼還沒硬化的軟殼蟹油炸酥脆，搭配陳年酒醋與寬達3公分的特寬麵。

軟殼蟹蠻新鮮的，可惜沒有油炸到完全脫水，吃起來仍有點濕潤，還好膏黃相當豐盈，特寬麵就真的很寬，附著陳年酒醋與現刨起司，是不錯吃，而且份量真的超多~吃到最後飽到懷疑人生。

卡布里巧克力蛋糕附香草冰淇淋 150元

發源南義卡布里島的Torta Caprese卡布里蛋糕，是廚師意外發現的美妙產物，成分沒有麵粉，僅以巧克力粉和杏仁粉烘焙，外酥內軟，口感甜美，搭配冰涼香草冰淇淋，若再來杯Espresso就是義大利人最愛飯後甜點囉~可惜我晚上不能喝咖啡。

阿薩姆紅茶 60元/黑糖鮮奶茶 120元

飯後飲料，黑糖鮮奶茶喝起來不甜奶香很重，紅茶就一般般。

結語

「姥義麵 La pasta di nonna 義大利小館」吃飯，真的有如到義大利老奶奶家作客，不僅料好實在，份量也給得大方，吃完離開時只覺得飽到需要走一走，不愧如同餐廳名稱「 La pasta di nonna 」-老奶奶的家常義大利麵

Jun 2023.11

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