在友人的介紹下發現這家礁溪溫泉【美慶湯屋】。有附設停車場，雙人湯屋50分鐘400元，還能欣賞戶外風景。這家可是隱身在五峰旗瀑布停車場裏的湯屋，因為會經過收費公共停車場，所以只要說明來泡湯就可不需付費，直接右轉將車開到湯屋附設停車場。這家湯屋還滿簡約的，目前還沒有什麼其他的設施，但最大的優點就是乾淨和幽靜，聽說這裏也是礁溪溫泉的另一個源頭出口附近!
美慶湯屋 店家資訊
- 地址 : 宜蘭縣礁溪鄉五峰路89號 (入礁溪五峰旗瀑布停車場後右轉，經過停車場要說是來泡湯的)
- 電話 : 03-9885316
- 營業時間 : 09:00~21:00
- 湯屋有附洗髮精沐浴乳＋送兩瓶水
- 一樓公共區可使用免費吹風機
- FB
交通停車
自行開車：Google導航輸入【美慶湯屋】即可到達
停車場：有附設免費停車場，開車來很方便
- 礁溪火車站及礁溪轉運站有定點的礁溪勁好行 綠11及綠11區能夠搭乘(單趟20元)五峰旗特定風景區站下車。勁好行資訊
- 礁溪火車站或礁溪轉運站搭乘計程車抵達美慶湯屋（費用約莫是150-180元間跳表計算）
美慶湯屋 門票價位
美慶湯屋費用：旺季50分鐘$400元，淡季$250元
美慶湯屋 空間環境
停車場附近的風景很漂亮，從停車場進來後，開車行經這樣的小徑，心情也會很好哦，有種離城不離塵的感覺
進來停車場後，右轉後就差不多到了，湯屋的外觀也很簡單，湯屋附近就是可以隨意停的停車空間了
接待大廳一角
闆娘很客氣、好客、服務非常好，給我們一些餅乾點心和水讓我們先補充糖分，也很詳細的說明泡溫泉的安全事宜。
簡單的吹頭髮的空間，泡完湯的朋友好好的可以坐著整理儀容!
美慶湯屋 溫泉浴池
在前方櫃台停留一下後來到後方的湯屋
這就是湯屋了，雖然麻雀雖小五臟俱全，空間不算太大，但好處是通風良好，每間都可以看到戶外的風景~真是一大享受!!
一開始小貝果和小榛果聽說要來泡湯就開心的不得了!
知道有水可以玩，尤其是在寒冷的冬天裡~開心的很
一旁有小小的淋浴空間，沐浴乳、洗髮精也在一旁，也有緊急救護鈴的設計
毛巾我們是自備的，如果是臨時起意來的，將來也可以向湯屋購買
這裏的格局滿好玩的，挑高非常高，所以通風良好
不過隔壁在聊天、說話也可以聽得一清二楚，哈哈!!
往好處想就是萬一有事，只要大喊一聲，一定找的到人來幫忙
有這樣滿眼綠意的戶外空間，對於泡湯而言，也是一種享受吧
水質好，又可以邊泡湯邊看山景非常放鬆
這湯池也不算小，至少我們二大二小是綽綽有餘的空間，因為本來就是以二人設計的湯屋，整體的空間算是合適，湯池底部有防滑的磁磚，但進出湯池還是要小心
這裏的湯溫度很高，水量也滿大的，沒幾分鐘就裝滿了!!
另外每一組客人進來前，湯屋也有人安排打掃，所以相對的比較乾淨些
天氣冷，能夠泡一下，真的太舒服了!!!
冷颼颼的天氣，來礁溪泡個熱呼呼溫泉，暖暖身是最好的選擇了!
二樓靠溪邊的景色感覺很棒，整體而言湯屋乾淨，溫泉水質很優，CP值高可以來
美慶湯屋 附近景點美食
- 附近景點：免費足湯、幾米兔公園、潭酵天地、三層坪、金車水產、二龍之心
- 附近美食：碗公無菜單、龍潭包子、玉里臭豆腐、狐狸小姐、蒔花咖啡、水鹿親子館、玉仁八寶冬粉、MU TABLE、華金斯太太
- 宜蘭住宿：精選住宿、親子住宿、溫泉住宿
▼春水笈溫泉湯屋礁溪雙人湯屋一人不到200元，大眾池120元無限時
▼春和泡湯礁溪溫泉源老字號湯屋，雙人湯屋200元，大眾池90元無限時間
礁溪二日遊行程推薦
行程1：頭城、礁溪雨天二日遊
行程2：礁溪、宜蘭市雨天二日遊
行程３：礁溪免費玩便宜吃一日遊精選特輯
宜蘭熱門景點推薦
-
宜蘭各鄉鎮景點》100個推薦
- 火車站一日遊》夜市,小籠包,免費幾米巴士
- 幾米》8大景點
- 免費礁溪溫泉》5處足湯溫泉魚咬腳
- 宜蘭戲水》30處玩水景點
- 新月廣場》購物.烤鴨.火鍋燒烤.吃到飽.異國料理
- 爾本購物廣場》星巴克Daiso.美食餐廳
宜蘭必吃美食推薦
延伸閱讀
-
宜蘭春和泡湯》礁溪溫泉源頭區老字號平價湯屋，雙人湯屋200元，大眾池90元無限時間
-
春風日式泡湯》雙人湯屋只要250元，大眾池裸湯100元，入場溫泉水已放滿，價位平易近人在地人也喜歡
-
春水笈溫泉湯屋》礁溪平價溫泉湯屋，雙人湯屋一人不到200元，大眾池120元無限時
-
美慶湯屋》礁溪溫泉平價湯屋，雙人湯屋50分鐘400元，還能欣賞戶外風景
-
【宜蘭望龍埤】花田村一日遊!必吃美食 湖畔落羽松好美 飛龍步道輕鬆好走
-
宜蘭【壯圍沙丘旅遊服務園區】沙丘smile咖啡廳，交通門票週邊景點美食