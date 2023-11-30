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在友人的介紹下發現這家 礁溪溫泉【美慶湯屋】 。有附設停車場，雙人湯屋50分鐘400元，還能欣賞戶外風景。這家可是隱身在五峰旗瀑布停車場裏的湯屋，因為會經過收費公共停車場，所以只要說明來泡湯就可不需付費，直接右轉將車開到湯屋附設停車場。這家湯屋還滿簡約的，目前還沒有什麼其他的設施，但最大的優點就是乾淨和幽靜，聽說這裏也是礁溪溫泉的另一個源頭出口附近!

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美慶湯屋 店家資訊

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉五峰路89號 (入礁溪五峰旗瀑布停車場後右轉，經過停車場要說是來泡湯的)

電話 : 03-9885316

營業時間 : 09:00~21:00

湯屋有附洗髮精沐浴乳＋送兩瓶水

一樓公共區可使用免費吹風機

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交通停車

自行開車： Google導航輸入【美慶湯屋】即可到達

停車場： 有附設免費停車場，開車來很方便

大眾交通工具： 礁溪火車站及礁溪轉運站有定點的礁溪勁好行 綠11及綠11區能夠搭乘(單趟20元)五峰旗特定風景區站下車。勁好行資訊 礁溪火車站或礁溪轉運站搭乘計程車抵達美慶湯屋（費用約莫是150-180元間跳表計算） 美慶湯屋 門票價位

美慶湯屋費用：旺季50分鐘$400元，淡季$250元

美慶湯屋 空間環境

停車場附近的風景很漂亮，從停車場進來後，開車行經這樣的小徑，心情也會很好哦，有種離城不離塵的感覺

進來停車場後，右轉後就差不多到了，湯屋的外觀也很簡單，湯屋附近就是可以隨意停的停車空間了

接待大廳一角

闆娘很客氣、好客、服務非常好，給我們一些餅乾點心和水讓我們先補充糖分，也很詳細的說明泡溫泉的安全事宜。

簡單的吹頭髮的空間，泡完湯的朋友好好的可以坐著整理儀容!

美慶湯屋 溫泉浴池

在前方櫃台停留一下後來到後方的湯屋



二樓空間，有13間湯屋



這就是湯屋了，雖然麻雀雖小五臟俱全，空間不算太大，但好處是通風良好，每間都可以看到戶外的風景~真是一大享受!!

一開始小貝果和小榛果聽說要來泡湯就開心的不得了!

知道有水可以玩，尤其是在寒冷的冬天裡~開心的很

一旁有小小的淋浴空間，沐浴乳、洗髮精也在一旁，也有緊急救護鈴的設計

毛巾我們是自備的，如果是臨時起意來的，將來也可以向湯屋購買

這裏的格局滿好玩的，挑高非常高，所以通風良好

不過隔壁在聊天、說話也可以聽得一清二楚，哈哈!!

往好處想就是萬一有事，只要大喊一聲，一定找的到人來幫忙

有這樣滿眼綠意的戶外空間，對於泡湯而言，也是一種享受吧

水質好，又可以邊泡湯邊看山景非常放鬆

這湯池也不算小，至少我們二大二小是綽綽有餘的空間，因為本來就是以二人設計的湯屋，整體的空間算是合適，湯池底部有防滑的磁磚，但進出湯池還是要小心

這裏的湯溫度很高，水量也滿大的，沒幾分鐘就裝滿了!!

另外每一組客人進來前，湯屋也有人安排打掃，所以相對的比較乾淨些

天氣冷，能夠泡一下，真的太舒服了!!!

冷颼颼的天氣，來礁溪泡個熱呼呼溫泉，暖暖身是最好的選擇了!

二樓靠溪邊的景色感覺很棒，整體而言湯屋乾淨，溫泉水質很優，CP值高可以來

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